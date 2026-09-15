Fritz-Walter-Medaille für Toptalente:Onyeka, Eichhorn, Schneider und Kropp mit Gold ausgezeichnet

Kennet Eichhorn und Francis Onyeka erhalten die Fritz-Walter-Medaille in Gold. Bei den Frauen freuen sich Mirja Kropp und Maj Schneider über die höchste Nachwuchs-Auszeichnung.

Die Toptalente Francis Onyeka und Kennet Eichhorn sind vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold für herausragende Leistungen geehrt worden. Der 19-jährige Onyeka, der für Aufsteiger Elversberg spielt, hatte die U19 bei der EM 2026 als Kapitän zum Vizetitel geführt. Der 17 Jahre alte Eichhorn war im Sommer von Hertha BSC zu Bundesligist Bayer Leverkusen gewechselt.

Bei den Frauen erhielten Mirja Kropp (Jahrgang 2009) von RB Leipzig und Maj Schneider (2007) die höchste Auszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball. Torhüterin Kropp war mit der U17 Europameisterin geworden und zur besten Spielerin des gesamten Turniers gekürt worden. Schneider (SC Freiburg) wurde mit der U19 EM-Zweite.

Die Geehrten würden "nicht nur durch ihre fußballerischen Qualitäten und ihre sportliche Entwicklung überzeugen, sondern auch durch ihre Persönlichkeit, ihren Teamgeist und ihr Auftreten auf und neben dem Platz", teilte der DFB zu Wochenbeginn mit.