American Football: Was man zur neuen Saison der NFL wissen muss

Die National Football League (NFL) ist gestartet, das Rennen um die Vince-Lombardy-Trophy läuft. Was man zur neuen Saison wissen muss? Hier ein Überblick.

Was man zur neuen Saison der NFL wissen muss

NFL-Auftakt am 9. September (Ortszeit): Die Seattle Seahawks gegen die New England, hier Seahawks-Quarterback Drew Lock in Aktion. Quelle: dpa | Stephen Brashear

Mit dem Spiel der Finalisten des vergangenen Finales hat neue die Saison der National Football League (NFL) begonnen, die Seattle Seahawks gewannen zu Hause gegen die New England Patriots 13:10.

Wie geht das Rennen um die Vince-Lombardy-Trophy weiter? Welches der 32 Teams hat die besten Karten und welche deutschen Hoffnungsträger gibt es? Alle Infos zur Saison im Überblick.

Wer ist Titelfavorit?

Die besten Chancen sehen die US-Buchmacher bei den Los Angeles Rams. Die Kalifornier haben sich für die neue Saison mit Superstar Myles Garrett verstärkt und mit Aaron Donald einen ehemaligen Super-Bowl-Helden aus dem Ruhestand geholt.

Weiter gehören die Buffalo Bills zum Favoritenkreis - wie auch der amtierende Champion, die Seattle Seahawks.

"Football" ist Volkssport, das haben die USA und Deutschland gemein. Nur: Hinter dem Begriff verbergen sich in beiden Nationen unterschiedliche Sportarten. Warum das so ist. 10.09.2026 | 0:52 min

Wo steigt das Finale?

Der Super Bowl 61 (LXI) findet am 14. Februar 2027 im kalifornischen Inglewood statt. Das SoFi Stadium ist die Heimstätte der Los Angeles Rams und Chargers. Es ist schon das zweite Mal, dass das Endspiel in dem milliardenteuren Stadion ausgetragen wird. Zuletzt vor vier Jahren gewannen die Los Angeles Rams den Super Bowl.

Das Sofi-Stadium in Los Angeles: Hier spielen die Rams und die Chargers. Quelle: AP

Wie funktioniert der Modus?

32 Teams kämpfen 18 Wochen lang um einen Platz in den Playoffs. 14 Mannschaften - je sieben aus der National Football Conference (NFC) und der American Football Conference (AFC) - kommen in die Playoffs.

Das jeweils beste Team aus AFC und NFC erreicht per Freilos direkt das Viertelfinale (Divisional Play-offs), die übrigen sechs müssen in die Wildcard-Runde (16. bis 19. Januar 2027).

Welche deutschen Spieler sind in der NFL?

Drei Spieler haben es in den definitiven Kader (das 53-Mann-Aufgebot) eines NFL-Teams geschafft. Neben Amon-Ra Saint Brown von den Detroit Lions und Brandon Coleman (Washington Commanders) ist der 23 Jahre alte Marlin Klein zum ersten Mal dabei.

Marlin Klein bei einer Trainingseinheit der Houston Texans. Quelle: Houston Texans/dpa

Der gebürtige Kölner wurde dieses Jahr in der zweiten Runde von den Houston Texans gedraftet und spielt auf der Tight-End-Position.

Weitere sechs Deutsche stehen im Practice Squad, also dem Trainingskader, und haben damit die Chance auf Einsätze: Lorenz Metz (New England Patriots) Paul Rubelt (Tampa Bay Buccaneers) Julius Welschof (Pittsburgh Steelers), Kilian Zierer (Jacksonville Jaguars) und Niklas Henning (Las Vegas Raiders) und Lenny Krieg (Green Bay Packers).

Gibt es wieder ein Spiel in Deutschland?

Ja, eines: am 15. November in München. Einzeltickets für das Spiel zwischen den Detroit Lions mit Amon-Ra Saint Brown und den New England Patriots gibt es allerdings nicht mehr.

Was ist neu?

Es gibt kleine Veränderungen an der Kick-off Regel. Die Teams dürfen jetzt unabhängig vom Spielstand einen On-Side-Kick probieren - also den Versuch beim Kickoff direkt wieder in Ballbesitz zu kommen. Bisher durfte dies nur das Team, welches im Rückstand ist.

Auch muss das Team, das beim Kickoff den Ball fängt, nicht mehr sechs, sondern nur noch fünf Spieler an die 35-Yard-Linie stellen. Spieler können nun auch des Feldes verwiesen werden, ohne dass die Referees eine Flagge geworfen haben.

Und: Die rote Flagge, mit der eine Schiedsrichterentscheidung angefochten wird, darf künftig auch von einem vor dem Spiel benannten Staffmitglied geworfen werden - also nicht nur vom Head-Coach.