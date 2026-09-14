Der Titel für Zverev bei den US Open, der erste Trainerwechsel in der Bundesliga und eine historische Leistung bei der Basketball-WM der Frauen. So lief das Sport-Wochenende.

Alexander Zverev gewinnt die US Open. Quelle: IMAGO / UPI Photo

Liebe Sport-Fans,

das vergangene Sport-Wochenende hatte es in sich: Alexander Zverev hat die US Open gewonnen und ist nun zweifacher Grand-Slam-Sieger. Für die Basketballerinnen gab es bei der Heim-WM nach dem historischen Halbfinaleinzug leider kein Happy End. Die Fußball-Bundesliga erlebte schon am dritten Spieltag den ersten Trainerwechsel.

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Zverev ist der König von New York

Wenn es läuft, dann läuft es: Alexander Zverev gewinnt die US Open und damit seinen zweiten Grand-Slam-Titel in drei Monaten. Bei den French Open im Juni konnte er zum ersten Mal eines der vier wichtigsten Tennis-Turniere der Welt gewinnen. Nun folgte der Triumph in New York: Im Finale gegen den US-Amerikaner Ben Shelton siegte Zverev in vier Sätzen.

Viersatz-Sieg gegen Shelton : Zverev gewinnt die US Open und den zweiten Grand-Slam-Titel Alexander Zverev gewinnt die US Open und damit seinen zweiten Grand-Slam-Titel. Der Deutsche setzte sich im Finale von New York gegen Ben Shelton durch. von Sabine Fledersbacher mit Video 1:45

Die Highlights der Fußball-Bundesliga

Zweimal 5:0 und der Auftritt des FC Bayern im Saarland: Auf ZDFheute und sportstudio.de gibt's die Zusammenfassungen der Fußball-Bundesliga - unter anderem mit SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig - HSV und SV Elversberg - Bayern München.

Polanski nicht mehr Gladbach-Trainer

Drei Spiele, null Punkte und ein Torverhältnis von 3:12. Diese Bilanz steht für Borussia Mönchengladbach nach dem 0:5-Debakel in Freiburg zu Buche. Deshalb wird Eugen Polanski bei der nächsten Partie nicht mehr an der Seitenlinie stehen.

Der Katastrophenstart für Borussia Mönchengladbach ist perfekt. Nach dem Debakel in Freiburg muss Trainer Polanski gehen. Der Sportclub grüßt derweil von ganz oben. 14.09.2026 | 8:45 min

Historisch gute Basketball-WM

Spanien war wieder eine Nummer zu groß: Die deutschen Basketballerinnen haben bei der WM in Berlin das Spiel um Bronze mit 58:81 verloren. Schon zum WM-Auftakt hatte es gegen Spanien eine Niederlage gegeben.

Dennoch begeisterte das deutsche Team bei der WM. Schließlich ist Platz vier der bislang größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Frauen-Basketballs.

Niederlage gegen Spanien : DBB-Frauen können starke WM nicht mit Bronze krönen Die deutschen Basketballerinnen können ihren beeindruckenden WM-Auftritt nicht mit der historisch ersten Medaille krönen. Im Spiel um Bronze unterliegen die DBB-Frauen Spanien. mit Video 4:17

das aktuelle sportstudio mit Gast Miron Muslić

Mit einem sympathischen Auftritt sorgte Schalke-Trainer Miron Muslić dafür, dass ihm im aktuellen sportstudio sogar BVB-Fans applaudierten. Einzig das Torwandschießen war nicht allzu erfolgreich: nur ein Treffer.

Vom No Name zum Bundesliga-Trainer: Miron Muslic will den Gelsenkirchenern lange treu bleiben. Doch einen Posten gäbe es noch, der ihn ebenso reizen würde. 13.09.2026 | 18:40 min

Samstag, 19. September, ab 22:30 Uhr im Stream (ab 23:30 Uhr im TV): aktuelles sportstudio mit Gast André Henning

Das steht an

In dieser Woche startet die Europa League. Von den deutschen Klubs sind Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim dabei. Außerdem nominiert Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp an diesem Donnerstag seinen Kader für die Nations League. Die Bekanntgabe könnt ihr bei ZDFheute live mitverfolgen.

Sportliche Grüße,

die ZDFsportstudio-Redaktion