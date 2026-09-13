Kleines Finale: DBB-Frauen können WM nicht mit Bronze krönen

Die deutschen Basketballerinnen können ihren beeindruckenden WM-Auftritt nicht mit der historisch ersten Medaille krönen. Im Spiel um Bronze unterliegen die DBB-Frauen Spanien.

Emma Eichmeyer im Zweikampf mit Spaniens Maria Conde. Quelle: dpa

Die deutschen Basketballerinnen haben ihren bemerkenswerten Lauf bei der Heim-Weltmeisterschaft in Berlin ohne die historische erste Medaille beendet. Im Spiel um Bronze gegen Vize-Europameister Spanien unterlag das Team von Bundestrainer Olaf Lange mit 58:81 (36:40).

Platz vier ist dennoch für das deutsche Team ein großer Erfolg und das beste Abschneiden der Geschichte. "Wir haben vieles bewegt und vieles erreicht", sagte Bundestrainer Lange.

Überraschungs-Coup gelingt nicht

Bereits der erstmalige Einzug in ein WM-Halbfinale war der größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Frauen-Basketballs. Zuvor waren Deutschlands Frauen seit 1998 nie für eine WM qualifiziert.

Noch mehr wert ist das Abschneiden bei dieser Heim-WM angesichts des Fehlens von Starspielerin Satou Sabally, die aufgrund der Folgen einer Gehirnerschütterung ihre Teilnahme frühzeitig absagen musste.

Frauen-WM begeistert Zuschauer

Und: Die zehn Tage Frauen-Basketball in der Hauptstadt wird der DBB als Erfolg auf ganzer Linie verbuchen. Das Lange-Team hat die Erwartungen sportlich übertroffen. Und insgesamt fanden sich rund 230.000 Menschen bei den Spielen in der Arena am Ostbahnhof sowie der Max-Schmeling-Halle an. Basketball-Legende Dirk Nowitzki wurde in der Finalrunde zum Dauergast und sprach von einem "Sommermärchen" in Berlin. "Die Wertschätzung ist größer geworden, für Frauen und Männer. Das sieht man", sagte Nowitzki.

Deutschlands Basketballerinnen wollen bei der Heim-WM 2026 in Berlin um Medaillen kämpfen und den Frauenbasketball in Deutschland nachhaltig verändern. 28.08.2026 | 58:32 min

Spanien erneut eine Nummer zu stark

Im Bronze-Duell gegen Spanien überzeugten Nyara Sabally (13 Punkte) und Alexis Peterson (13) vor 12.187 Zuschauern für das deutsche Team. Für einen Überraschungscoup wie gegen Europameister Belgien im Viertelfinale reichte es vor den Augen von Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und Bundeskanzler Friedrich Merz aber nicht. Für die Spanierinnen ragte Iyana Martin mit 22 Punkten heraus.

Gegen den Vize-Europameister aus Spanien hatten die DBB-Frauen bereits zum WM-Auftakt verloren. Im Duell um Bronze am Sonntag gerieten die deutschen Basketballerinnen im ersten Viertel nach einer kurzzeitigen 2:0-Führung in der Folge zweistellig in Rückstand. Mit einer Aufholjagd gelang der zwischenzeitliche Ausgleich zum 33:33 (16.). Doch abgeklärte Spanierinnen gingen mit einem Vorsprung (40:36) in die Pause. Ein 15:3-Lauf zum Start in die zweite Halbzeit brachte die Favoritinnen endgültig auf die Siegerstraße.

Das Finale um Gold spielen am Sonntagabend (20 Uhr) die USA und Frankreich.

Nachrichten | ZDFheute Update : ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, DFB-Pokal und anderen Sport-Highlights sowie die wichtigsten Nachrichten.

Quelle: ZDF, dpa