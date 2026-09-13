Herthas historischer Saisonstart - was diesmal anders läuft

Hertha BSC gab vor der Saison Leistungsträger ab und schraubte die Ambitionen zurück. Plötzlich zeigen die Berliner ein völlig anderes Gesicht. Das war nicht zu erwarten.

Trainer Stefan Leitl von Hertha BSC: Auf dem Weg nach oben? Quelle: dpa

Nach diesem Saisonstart reiben sich nicht nur die Fans von Hertha BSC ungläubig die Augen. Vier Spiele sind in der noch jungen Saison gespielt, Berlin gewann alle und steht an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga - zum ersten Mal seit 13 Jahren. Damals, im Mai 2013, feierte man unter Trainer Jos Luhukay als Meister den Bundesliga-Aufstieg.

Damit nicht genug. Vier Liga-Siege zum Auftakt einer Saison haben eine historische Dimension. Die hat es in Herthas 59 Jahren Profifußball noch nie gegeben - weder in der ersten noch in der zweiten Liga. Dazu kam der glückliche Sieg nach Elfmeterschießen in der ersten Pokalrunde bei Drittligist Saarbrücken. Macht fünf Erfolge in fünf Pflichtspielen.

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Hertha so gut gestartet wie nie

Zur Erinnerung: Nach den ersten vier Partien der vergangenen Saison standen für den Hauptstadtklub genau zwei Punkte und Platz 17 zu Buche. Ein Jahr und 16 (!) Sommer-Abgänge später thront Hertha ganz oben. Was für eine Wandlung.

Trainer Stefan Leitl war damals gehörig angezählt. Und auch zum Ende der letzten Saison und einem enttäuschenden 7. Platz wurde über eine Trennung nachgedacht. Nun ist er derjenige, der den riesigen Umbruch erfolgreich moderiert hat.

Andere Spielweise und neuer Zusammenhalt

Wie hat er das geschafft? "Wir haben eine neue Art implementiert, wie wir spielen wollen. Die ist besser auf den vorhandenen Kader zugeschnitten", erklärte der 49-jährige Bayer kürzlich. Die neue Art besagt: höheres Pressing, mehr Mut und intensiveren Fußball. Dazu eine neue Teamkultur. Leitl sagt:

Die Jungs haben Bock aufeinander. „ Stefan Leitl, Hertha-Trainer

Nach dem Abgang der Platzhirsche um Kapitän Fabian Reese, Kreativspieler Michael Cuisance, Top-Talent Kennet Eichhorn oder Rückhalt Tjark Ernst loben ausnahmslos alle Profis den großen Zusammenhalt an der Spree.

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Jeder ist wichtig

Der Kader ist, bedingt durch Herthas noch immer vorhandenen Sparzwang, deutlich schlanker geworden. Jeder ist plötzlich wichtig, muss Verantwortung übernehmen.

Bestes Beispiel für den neuen Teamgeist: Am 3. Spieltag drehte Hertha erstmals seit 26 Jahren einen 0:2-Rückstand in einen Sieg, gewann spektakulär mit 5:3 bei Eintracht Braunschweig. Der neue Kapitän Josip Brekalo bestätigte anschließend bei Sky: "Wir sind als Mannschaft eng zusammengewachsen. Viele Spieler sind weg."

Wenige Leute haben an uns geglaubt. Aber das hat uns vielleicht diese Power gegeben. „ Josip Brekalo, Hertha-Kapitän

Nur Cottbus gab weniger Geld für Neuzugänge aus

Nur vier externe Neuzugänge kamen hinzu, darunter mit Linksverteidiger Mads Pedersen vom FC Augsburg lediglich einer, der Ablöse kostete - in der heutigen Zeit läppisch anmutende 150.000 Euro. Einzig Aufsteiger Energie Cottbus gab auf dem Transfermarkt ligaweit noch weniger aus.

Angesichts des Qualitätsverlustes hatten nicht wenige Fans einen mindestens so schlimmen Saisonstart wie im letzten Jahr befürchtet. Doch weit gefehlt. Auch, weil einer der Neuen sich als Glücksgriff mit Potenzial zum neuen Publikumsliebling entpuppte: Oluwaseun Adewumi. Der pfeilschnelle Österreicher, Leihspieler vom FC Burnley, hat als "Super-Joker" in nur 99 Einsatzminuten bereits drei Tore erzielt.

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Zwei Auswärtspartien vor der Brust

Mit der Partie bei Aufsteiger VfL Osnabrück am Sonntag und in der darauffolgenden Woche bei Dynamo Dresden hat Hertha vor der Länderspielpause nun zwei Auswärtspartien in Folge vor der Brust. Zwei weitere Reifeprüfungen.

Doch davor ist im Berliner Westend derzeit niemandem bange. Leitl sagt nach dem Rekord-Start: "Das gibt den Jungs und uns noch mehr Selbstvertrauen und bestätigt uns in der Art, wie wir in dieser Saison wirken wollen." Nämlich als größte Überraschung der Liga.

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