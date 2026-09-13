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2. Bundesliga: 3:1 in Osnabrück - Hertha bleibt verlustpunktfrei

2. Bundesliga: 3:1 in Osnabrück:Hertha BSC: Fünftes Spiel, fünfter Sieg

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Der Lauf von Hertha BSC hält an. Nach dem 3:1 beim VfL Osnabrück bleiben die Berliner makelloser Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga.

Torschütze Josip Brekalo (Hertha BSC, r) feiert seinen Treffer zum 0:1 am 13.09.2026 in Osnabrück.

Lässt sich für seinen 25-Meter-Schuss feiern: Josip Brekalo.

Quelle: Friso Gentsch / dpa

Hertha BSC bleibt das überragende Team der 2. Fußball-Bundesliga und hat seine Serie ausgebaut. Die Berliner feierten mit dem 3:1 (0:0) beim VfL Osnabrück den fünften Sieg im fünften Spiel und bleiben an der Tabellenspitze. 

Osnabrück hält zunächst gut mit

Die Osnabrücker waren vor allem durch eine starke und kämpferische Leistung lange auf Augenhöhe mit der Hertha. Die Berliner jedoch hatten die besseren Torchancen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ging ein heftiger Regenschauer über Osnabrück nieder. Der Platz wurde rutschiger. Trotzdem boten beide Mannschaften weiter eine unterhaltsame Partie.

Hertha-Torwart Marius Gersbeck hält Elfmeter

Nach dem 1:0 für die Hertha, das Kapitän Josip Brekalo mit einem 25-Meter-Schuss erzielte (50.), scheiterte Osnabrücks Robin Meißner mit einem Handelfmeter am überragenden Hertha-Torwart Marius Gersbeck (60.). Schon vor der Pause hatte der Keeper gegen den VfL-Stürmer gerettet, als dieser einen schlechten Rückpass von Brekalo erlief.

Nach Kevin Sessas Tor zum 2:0 (70.) sah alles nach einem sicheren Erfolg der Berliner aus. Osnabrücks Gomez machte es mit dem 2:1 (82.) noch einmal spannend, ehe Farid Alfa-Rupprecht mit seinem Tor in der zweiten Minute der Nachspielzeit alle Zweifel am Berliner Sieg beseitigte. 

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Quelle: SID
Über das Thema berichtete das ZDF im aktuellen sportstudio am 12.09.2026 ab 22:30 Uhr.
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