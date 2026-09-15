Dritte WM in Deutschland : München bekommt die Leichtathletik-WM 2031

von Yasmina Gad 15.09.2026 | 15:02 |

München hat den Zuschlag zur Ausrichtung der Leichtathletik-WM 2031 bekommen. Die bayerische Landeshauptstadt hatte 2022 mit den European Championships für Begeisterung gesorgt.