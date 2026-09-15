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München bekommt die Leichtathletik-WM 2031

Dritte WM in Deutschland:München bekommt die Leichtathletik-WM 2031

von Yasmina Gad

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Olympiastadion in München

München hat den Zuschlag zur Ausrichtung der Leichtathletik-WM 2031 bekommen. Die bayerische Landeshauptstadt hatte 2022 mit den European Championships für Begeisterung gesorgt.

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