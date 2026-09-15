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Dritte WM in Deutschland:München bekommt die Leichtathletik-WM 2031
von Yasmina Gad
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München hat den Zuschlag zur Ausrichtung der Leichtathletik-WM 2031 bekommen. Die bayerische Landeshauptstadt hatte 2022 mit den European Championships für Begeisterung gesorgt.
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