Champions League 2027/2028: München darf auf Finale dahoam hoffen

Nächste Chance des FC Bayern zur Wiedergutmachung für das 2012 verlorene "Finale dahoam": München bekommt das Champions-League-Endspiel 2028.

Erst 2025 war München Schauplatz des Champions-League-Finales. Quelle: AFP

Der FC Bayern hat schon in zwei Jahren wieder die große Chance auf ein "Finale dahoam" in der Champions League. Die UEFA hat das Endspiel 2028 wie erwartet an München vergeben. Die bayerische Landeshauptstadt, die das Finale zum sechsten Mal austrägt, war der einzige Bewerber. Das Finale ist für den 27. Mai 2028 geplant. Bislang gab es noch keinen Münchner "Heimsieg".

Bayerns Drama im Finale 2012

Im einzigen "Finale dahoam" hatte der FC Bayern 2012 gegen den FC Chelsea sein "Drama dahoam" erlebt und im Elfmeterschießen verloren.

Das Finale 2025:

Die Highlights des Champions-League-Finales 2025 Paris Saint-Germain - Inter Mailand. Mit dem Original-Kommentar von Oliver Schmidt. 31.05.2025 | 9:58 min

Bisher war München fünfmal Ausrichter des Champions-League-Finales. 2025 (Sieger Paris St.-Germain) und 2012 (Sieger FC Chelsea) in der Fröttmaninger Arena, sowie dreimal im Olympiastadion: 1979 siegte Nottingham Forest, 1993 Olympique Marseille und 1997 Borussia Dortmund.

Frauen-Finale 2028 in Lyon

In der anstehenden Saison steigt das Champions-League-Endspiel im Estadio Metropolitano von Madrid, 2029 im Camp Nou in Barcelona.

Bei den Frauen wurde das Champions-League-Finale 2028 nach Lyon vergeben, 2029 nach Cardiff. Im kommenden Jahr ist Warschau der Gastgeber.

München will auch Olympische Spiele

Über 66 Prozent der Münchener haben für eine Bewerbung ihrer Stadt um die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 gestimmt. Doch bis zur Bewerbung gibt es noch einige Hürden zu überwinden. 27.10.2025 | 1:32 min

München strebt auch eine Bewerbung für die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 an. Die Metropole gilt als Favorit der deutschen Bewerbung. Am 26. September entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB).

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Quelle: SID