Mit dem ersten Spieltag der Ligaphase beginnt die Saison 2026/27 in der Champions League. Neben dem Titelverteidiger PSG sind auch vier deutsche Teams dabei.

Auch in dieser Saison geht es wieder um den Henkelpott. Quelle: ddp

Die Champions League ist zurück, endlich rollt auch in der Saison 2026/27 der Ball in der Königsklasse. Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart und RB Leipzig sind vier deutsche Mannschaften vertreten.

Gegen wen spielen die deutschen Teams zum Auftakt in der Champions League?

Der BVB greift als erste deutsche Mannschaft in das Geschehen ein und empfängt Villarreal um 21 Uhr. Stuttgart spielt am Mittwoch ebenfalls zuhause. Der VfB ist um 18.45 Uhr gegen Stavanger aus Norwegen gefordert.

Eine Besonderheit des ersten Spieltages der Ligaphase ist, dass auch am Donnerstag gespielt wird. Dann müssen der FC Bayern und RB Leipzig parallel um 21 Uhr ran. Die Bayern spielen in der heimischen Allianz Arena gegen Bodö/Glimt, die Überraschungsmannschaft der Vorsaison aus Norwegen. Leipzig muss auswärts im italienischen Como ran.

Wie läuft der Modus der Champions League ab?

Seitdem der Modus zur Saison 2024/25 stark verändert wurde, beginnt die Champions League mit einer Ligaphase, an der 36 Mannschaften teilnehmen. Jedes Team absolviert insgesamt acht Partien. Vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Die besten acht der Ligaphase ziehen direkt in das Achtelfinale ein, die Plätze 9 bis 24 müssen in die Playoffs.

Was sind die wichtigsten Termine in der Champions League?

Der erste Spieltag der Ligaphase findet vom 8. bis 10. September statt. Am 27. Januar 2027 steigt der letzte Spieltag der Ligaphase. Die Playoffs werden am 16./17. und 23./24. Februar ausgetragen. Dann geht es am 9./10. und 16./17. März mit dem Achtelfinale weiter.

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Die Viertelfinals werden am 6./7. und 13./14. April ausgetragen. Es folgen die Halbfinalpartien am 27./28. April und 4./5. Mai. Das Finale wird am 5. Juni gespielt.

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Wann und wo findet das Finale der Champions League statt?

Das Finale der Champions League findet am 5. Juni 2027 in Madrid statt. Es wird im Estadio Metropolitano, der Heimstätte von Atletico, ausgetragen. Das ZDF überträgt das Finale live.

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Ursprünglich hätte das Endspiel in Mailand im San Siro stattfinden sollen. Die UEFA entzog der Stadt die Ausrichtung allerdings wieder, nachdem sie nicht garantieren konnte, dass die Renovierungsarbeiten am Stadion rechtzeitig abgeschlossen sein würden.

Wann überträgt das ZDF die Champions League?

In dieser Woche zeigt das ZDF zwei Sendungen zur Champions League im TV und im Stream. Außerdem gibt es in der ganzen Saison alle Spiele und alle Tore - jeweils Mittwoch ab 23 Uhr in sportstudio Champions League. Und zeitnah Einzelclips aller Spiele in unserem Streamingportal.

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