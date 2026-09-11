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Champions-League-Sendung am 10. September live im Stream

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Champions-League-Sendung am 10. September

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UEFA Champions League

Die Highlights von unter anderem FC Bayern München - FK Bodö/Glimt, Como 1907 - RB Leipzig, Fenerbahce Istanbul - AS Rom.

Start frei für die UEFA Champions League Saison 2026/27. In der Ligaphase trifft Europas Fußball-Elite aufeinander. Der Kampf um den begehrten Henkelpott beginnt, Spannung garantiert.

Die Highlights aller Spiele, mit allen Toren, mit Analysen und Interviews. Die Zusammenfassungen aller Partien auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de.
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein
Experte: Hanno Balitsch

Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
FC Bayern München – FK Bodö/Glimt
Como 1907 – RB Leipzig
Fenerbahce Istanbul – AS Rom

Themen
FUßballChampions League

Champions League - Highlights