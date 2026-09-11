Champions-League-Sendung am 10. September live im Stream

Start frei für die UEFA Champions League Saison 2026/27. In der Ligaphase trifft Europas Fußball-Elite aufeinander. Der Kampf um den begehrten Henkelpott beginnt, Spannung garantiert.



Die Highlights aller Spiele, mit allen Toren, mit Analysen und Interviews. Die Zusammenfassungen aller Partien auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de.

Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

Experte: Hanno Balitsch



Zusammenfassungen der Spiele:

u.a.

FC Bayern München – FK Bodö/Glimt

Como 1907 – RB Leipzig

Fenerbahce Istanbul – AS Rom