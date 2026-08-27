Bayern und Dortmund treffen auf Arsenal, RB Leipzig muss zu Real Madrid, der VfB Stuttgart zu deren Stadtrivalen Atlético. Die Auslosung der Ligaphase im Überblick.

Die Königsklasse geht wieder los - und die große Frage ist, auf wen treffen die deutschen Teilnehmer? Sehen Sie hier die Auslosung der Partien der Ligaphase im relive. 27.08.2026 | 101:21 min

Bayern München im Finalstadion, Borussia Dortmund vor XXL-Reisen, RB Leipzig mit Hammerlosen: Die deutschen Teams haben in der Ligaphase der Champions League attraktive Aufgaben vor der Brust. Der deutsche Fußball-Rekordmeister ist bei seiner Jagd auf den Henkelpott unter anderem bei Atlético Madrid zu Gast.

Im Wanda Metropolitano soll die anstehende Saison in der Königsklasse am 5. Juni 2027 mit dem siebten Triumph im höchsten europäischen Vereinswettbewerb gekrönt werden.

Neben Atlético trifft Bayern erneut auf den FC Arsenal, Finalist der Vorsaison, mit Nationalstürmer Kai Havertz - anders als beim 1:3 in der vorangegangenen Ligaphase aber in der heimischen Allianz Arena. Hinzu kommt die Auswärtsreise ins altehrwürdige Old Trafford zu Manchester United, darüber hinaus erwischten die Bayern machbare Aufgaben.

Die Highlights des Champions-League-Finales zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal mit dem Original-Kommentar von Gari Paubandt. Dieser Beitrag enthält virtuelle Bandenwerbung. 30.05.2026 | 9:31 min

Mit dem englischen Meister Arsenal bekommt es derweil auch Borussia Dortmund zu tun, allerdings in England. Auch zu Aston Villa und Leon Goretzka muss der BVB auf die Insel. Die weiteren Auswärtsreisen zu den Kunstrasenhelden FK Bodö/Glimt in Norwegen und dem Champions-League-Neuling Sabah FK könnten knifflig werden, auch wegen der enormen Distanzen. Vor heimischer Kulisse bekommt es der Finalist von 2024 unter anderem mit Inter Mailand zu tun.

Real und Man City: RB Leipzig vor Mammutaufgaben

Echte Knaller wurden RB Leipzig zugelost. Die Sachsen, die im Vorjahr für keinen der drei europäischen Wettbewerbe qualifiziert waren, spielen auswärts beim Rekordsieger Real Madrid und im Old Trafford bei United. Nach Leipzig kommen unter anderem Manchester City und der frühere Frankfurt-Trainer Dino Toppmöller mit RC Lens. Als Co-Trainer von Julian Nagelsmann hatte Toppmöller auch eine Saison bei RB gearbeitet.

Wie Dortmund trifft auch der VfB Stuttgart auf Inter Mailand (A) und auf Atlético Madrid (H). Eine spannende Aufgabe dürfte auch das Auswärtsspiel bei Galatasaray Istanbul werden. Der Spielplan wird spätestens am Samstag veröffentlicht, für alle Teams stehen je vier Heim- und Auswärtsspiele an.

Die Gegner der deutschen Teams im Überblick

Die Ligaphase beginnt am 8. September, das Endspiel im Metropolitano-Stadion findet am 5. Juni 2027 statt. Die besten acht Mannschaften der Ligaphase qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen Playoff-Duelle um die anderen acht Achtelfinalplätze. Ein Überblick:

Bayern München trifft auf: FC Arsenal (H), Atlético Madrid (A), Betis Sevilla (H), Manchester United (A), FK Bodö/Glimt (H), OSC Lille (A), Slavia Prag (H), Viking Stavanger (A)

Borussia Dortmund trifft auf: Inter Mailand (H), FC Arsenal (A), Betis Sevilla (H), Aston Villa (A), FC Villarreal (H), FK Bodö/Glimt (A), AEK Athen (H), Sabah FK (A)

Paris St. Germain besiegt Aston Villa in Salzburg knapp mit 2:1. Die Champions League Sieger der Saison 2025/26 gewinnen den Supercup zum zweiten Mal in Folge. 13.08.2026 | 3:00 min

RB Leipzig trifft auf: Manchester City (H), Real Madrid (A), PSV Eindhoven (H), Manchester United (A), Shakthar Donezk (H), Feyenoord Rotterdam (A), RC Lens (H), Como (A)

VfB Stuttgart trifft auf: Atlético Madrid (H), Inter Mailand (A), Club Brügge (H), PSV Eindhoven (A), OSC Lille (H), Galatasary Istanbul (A), Viking Stavanger (H), Slovan Bratislava (A)

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Quelle: ZDF, sid