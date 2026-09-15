Volleyball-EM: Deutsche Volleyballer verpassen Gruppensieg

Die deutschen Volleyballer haben den Gruppensieg bei der EM verpasst. Gegen Frankreich verlor das DVV-Team klar mit 0:3. Für die K.o. war Deutschland schon qualifziert.

Die deutschen Volleyballer im EM-Gruppenspiel gegen Frankreich Quelle: AFP | SIMION SEBASTIAN TATARU

Die deutschen Volleyballer haben bei der Europameisterschaft den Gruppensieg verpasst. Das Team von Bundestrainer Massimo Botti unterlag Olympiasieger Frankreich klar mit 0:3 (21:25, 17:25, 19:25). Erfolgreichster deutscher Angreifer im rumänischen Cluj-Napoca war Anton Brehme mit 11 Punkten.

Schwerer Gegner im EM-Achtelfinale

Das Ticket fürs Achtelfinale hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) zwar zuvor schon gelöst. Aber als nun Gruppenzweiter wird Deutschland schon da mit der Ukraine oder Bulgarien eine schwere Aufgabe bekommen

Deutschlands Volleyballer haben bei der EM auch ihr viertes Gruppenspiel gewonnen. Nach dem 3:1 gegen die Schweiz steht das DVV-Team vorzeitig im Achtelfinale. 15.09.2026 | 1:16 min

Gegen Frankreich hatte die Mannschaft um Kapitän Jan Zimmermann im ersten Durchgang gute Phasen und arbeitete sich nach schwachem Auftakt noch einmal zurück. Der dritte Satz gehörte dann zu Beginn gar der Mannschaft von Botti - doch die Franzosen gingen durch einen Zwischenspurt erneut in Führung und sicherten sich die Entscheidung.

Bei der letzten EM war im Achtelfinale Schluss

Es war eine letztlich deutliche Niederlage in einem Spiel, in dem sich die DVV-Auswahl im Vorfeld durchaus Chancen ausrechnen durfte. Die beiden vorherigen Duelle in der Nations League gegen Frankreich hatte die deutsche Mannschaft gewonnen.

Den deutschen Volleyballern gelingt bei der EM ein großer Schritt Richtung Achtelfinale, aber mit viel Mühe. 3:2 (25:22, 25:23, 22:25, 15:25, 15:13) heißt es gegen Rumänien nach 2:19 Stunden. 13.09.2026 | 0:50 min

Weiter geht es nun im Achtelfinale am Wochenende. Bei der jüngsten EM vor drei Jahren war für Deutschland bereits dort gegen die Niederlande Schluss. Neben den Medaillen geht es bei der EM auch um wichtige Weltranglistenpunkte mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028, der Sieger sichert sich sogar ein Direkt-Ticket für Los Angeles.

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Quelle: SID, dpa