Leichtathletik-WM 2031 findet in München statt

Nächste Leichtathletik-Party in Deutschland: München richtet 2031 die WM aus. Das gab der Weltverband World Athletics bekannt.

15.09.2026 | 0:12 min

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2031 finden in München statt. Der Weltverband verkündete zudem, dass die Titelkämpfe im Jahr 2029 in Kenias Hauptstadt Nairobi ausgetragen werden. Damit steigt in drei Jahren erstmals eine Leichtathletik-WM in Afrika.

"Deutschland hat immer wieder bewiesen, dass es ein herausragender und zuverlässiger Gastgeber großer Leichtathletikveranstaltungen ist", sagte der Präsident des Leichtathletik-Weltverbands, Sebastian Coe, und fügte hinzu: "Wir wissen, dass Deutschland ein Publikum für die Leichtathletik hat. Und wir sind überzeugt, dass München 2031 alle Voraussetzungen für spektakuläre Leichtathletik-Weltmeisterschaften mitbringt."

Bei der Leichtathletik-EM in Birmingham konnte Gesa Krause ihren dritten EM-Triumph verbuchen. Zehnkämpfer Leo Neugebauer holte ebenfalls Gold, Teamkollege Niklas Kaul gewann Silber. 14.08.2026 | 1:30 min

Erst Asien, dann Afrika, dann Europa

Über die WM 2029 in Afrika sagte Coe: "Nairobi hat eine überzeugende und emotionale Bewerbung vorgelegt. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften erstmals nach Afrika zu bringen, wird historisch sein." Rom und London hingegen gingen leer aus. Die nächsten Titelkämpfe steigen im September 2027 in Peking. Das stand schon länger fest.

Zehnkämpfer Leo Neugebauer beim ISTAF gewinnt im Dreikampf genauso wie Julian Weber im Speerwurf. Gesa Krause siegt über 2000 Meter Hindernis sogar mit Weltjahresbestleistung. 31.08.2026 | 0:40 min

München hatte 2022 mit den European Championships im Olympiastadion für Begeisterung in der europäischen Leichtathletik gesorgt. Die Entscheidung über die Titelkämpfe der Leichtathleten fällt gut eineinhalb Wochen vor der Klärung einer weiteren wichtigen Frage. Der Deutsche Olympische Sportbund entscheidet am 26. September über den deutschen Olympia-Bewerber für 2036, 2040 oder 2044.

Mit 21 Medaillen war Deutschland bei der Leichtathletik-EM so erfolgreich wie zuletzt 1998. Sechs Mal durften sich deutsche Athleten über Gold freuen, zehn Mal über Silber und fünf Mal Bronze. 17.08.2026 | 1:53 min

Dritte WM in Deutschland

Vor der Vergabe der Leichtathletik-WM hatte Coe auf "hervorragende, wirklich überzeugende Angebote" hingewiesen. Bislang fanden zweimal Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Deutschland statt. Im Jahr 1993 war Stuttgart Ausrichter, im Jahr 2009 Berlin. Auf der blauen Bahn in der Hauptstadt lief Jamaikas Sprint-Legende Usain Bolt Weltrekorde über 100 und 200 Meter. Sie haben bis heute Bestand.

Emil Agyekum spricht nach seiner Silbermedaille über 400 Meter Hürden über das Rennen, seine schlaflose Nacht und seine hohen Ziele für die Zukunft. 15.08.2026 | 2:42 min

Wenige Wochen vor der Vergabe der Leichtathletik-Weltmeisterschaften hatte München als Kandidatenstadt eine finanzielle Zusicherung durch Bayerns Staatsregierung erhalten. Das Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beschloss, sich zu einem Drittel an den Durchführungskosten des Events zu beteiligen.

Austragung im Olympiastadion

Die weiteren Drittel der Kosten sollen die Stadt sowie der Bund tragen. Für eine WM 2031 wird laut aktuellen Schätzungen mit Gesamtausgaben in Höhe von rund 123 Millionen Euro gerechnet. Als Austragungsort ist das modernisierte Olympiastadion vorgesehen.

An neun Veranstaltungstagen wird mit rund 2.200 Athletinnen und Athleten aus etwa 195 Nationen gerechnet. Präferiert wurde 2031, denn 2029 finden bereits im Mai das Deutsche Turnfest sowie im Juli und August die Fußball-EM der Frauen in München statt.

Leo Neugebauer ist Europameister im Zehnkampf geworden. Silber ging an Teamkollege Niklas Kaul. Die Highlights des gesamten Wettkampfs. 14.08.2026 | 19:02 min

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Quelle: SID, dpa