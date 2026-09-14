Volleyballer erreichen EM-Achtelfinale und kämpfen um Gruppensieg

Der DVV trauert um den ehemaligen Nationalspieler Georg Grozer senior. Der langjährige Bundesligaprofi und Vater von DVV-Spieler Georg Grozer verstarb am vergangenen Samstag, zwei Tage vor seinem 62. Geburtstag, "seine Erfolge als Spieler und sein langjähriges Wirken für den Volleyball werden in Erinnerung bleiben", schrieb der DVV am Montag.



Der in Ungarn als György Grozer geborene Ex-Spieler lief 19 Mal für Deutschland auf und nahm an den Europameisterschaften 1991 und 1995 teil. Nach seiner sportlichen Karriere arbeitete er auch als Trainer. Sein Sohn gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den prägenden Figuren im deutschen Volleyball. Bei der aktuellen EM fehlt er verletzungsbedingt. Dessen Tochter Leana (19) spielt seit 2023 ebenfalls für Deutschland und gilt als eines der größten Talente des Landes.