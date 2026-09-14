Volleyballer erreichen EM-Achtelfinale und kämpfen um Gruppensieg

Vierter Sieg bei Volleyball-EM:DVV-Team erreicht Achtelfinale und kämpft um Gruppensieg
Die deutschen Volleyballer haben bei der EM auch ihr viertes Spiel gewonnen. Nach dem Sieg gegen die Schweiz geht es nun gegen den Olympiasieger um den Gruppensieg.
Die deutschen Volleyballer haben bei der Europameisterschaft das Achtelfinale erreicht. Mit dem 3:1 (25:19, 25:17, 22:25, 25:21) gegen die Schweiz feierte das Team von Bundestrainer Massimo Botti in Cluj-Napoca/Rumänien den vierten Sieg im vierten Spiel und steht damit sicher unter den besten vier Teams der Gruppe D.
Gegen Frankreich geht's um den Gruppensieg
Im abschließenden Vorrundenspiel gegen den bislang ebenfalls makellosen Olympiasieger Frankreich geht es nun am Dienstag um den Gruppensieg.
Die deutsche Auswahl um Kapitän Jan Zimmermann, die zuvor gegen die Türkei (3:1) und Lettland (3:0) überzeugt und sich gegen Co-Gastgeber Rumänien zu einem 3:2 gezittert hatte, ließ gegen die Eidgenossen über zwei Sätze nichts anbrennen, ehe sich im dritten Durchgang ein paar Nachlässigkeiten einschlichen.
Brand bester Scorer
Botti rotierte mit Blick auf das Frankreich-Duell fleißig durch, Außenangreifer Tobias Brand war mit 25 Punkten letztlich bester Scorer. Die letzten beiden Aufeinandertreffen mit den Franzosen hat das DVV-Team, das bei der EM auf seinen angeschlagenen Starspieler Georg Grozer verzichten muss, in der Nations League mit 3:1 gewonnen.
Der DVV trauert um den ehemaligen Nationalspieler Georg Grozer senior. Der langjährige Bundesligaprofi und Vater von DVV-Spieler Georg Grozer verstarb am vergangenen Samstag, zwei Tage vor seinem 62. Geburtstag, "seine Erfolge als Spieler und sein langjähriges Wirken für den Volleyball werden in Erinnerung bleiben", schrieb der DVV am Montag.
Der in Ungarn als György Grozer geborene Ex-Spieler lief 19 Mal für Deutschland auf und nahm an den Europameisterschaften 1991 und 1995 teil. Nach seiner sportlichen Karriere arbeitete er auch als Trainer. Sein Sohn gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den prägenden Figuren im deutschen Volleyball. Bei der aktuellen EM fehlt er verletzungsbedingt. Dessen Tochter Leana (19) spielt seit 2023 ebenfalls für Deutschland und gilt als eines der größten Talente des Landes.
Die letzte Niederlage setzte es 2024 bei den Sommerspielen in Paris, als nach dem 2:3 im Viertelfinale gegen die späteren Goldmedaillengewinner Endstation war.
Olympia-Ticket für den Sieger
Bei der EM, die in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien ausgetragen wird, geht es neben den Medaillen auch um wichtige Weltranglistenpunkte mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028. Der Sieger sichert sich sogar ein Direkt-Ticket für Los Angeles.