Die deutschen Volleyballer haben bei der EM gegen Rumänien zunächst alles im Griff, verlieren dann aber den Faden. Nach fünf Sätzen reicht es aber dennoch zum dritten Sieg.

Die deutschen Vollryballer (Archivbild) sind bei der EM weiter auf Erfolgskurs. Quelle: Julius Frick / dpa

Die deutschen Männer haben bei der EM im Volleyball nach einem echten Krimi den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert und den nächsten großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht.

Sieg in fünf Sätzen

Im Duell mit Co-Gastgeber Rumänien setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti in Cluj-Napoca 3:2 (25:22, 25:23, 22:25, 15:25, 15:13) durch und machte es dabei unnötig spannend. Erst nach 2:19 Stunden war der Sieg perfekt.

Die deutsche Auswahl, die zuvor gegen die Türkei (3:1) und Lettland (3:0) überzeugt hatte, rutschte nach dem verlorenen dritten Satz in ein Leistungsloch, rappelte sich im entscheidenden Durchgang trotz 5:7-Rückstand aber wieder auf.

Die deutschen Volleyball-Männer sind mit einem Sieg in die EM gestartet. Gegen die Türkei gewann das Team von Massimo Botti mit 3:1. 11.09.2026 | 0:47 min

Am Montag gegen die Schweiz

Außenangreifer Erik Röhrs war mit 23 Punkten bester Scorer des DVV-Teams. Auf dem Weg in die K.o.-Runde wartet in der Gruppe D am Montag die Schweiz auf das Team um Kapitän Jan Zimmermann, das bei der EM auf seinen angeschlagenen Starspieler Georg Grozer verzichten muss.

Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Phase, zum Abschluss der Gruppenphase wartet Olympiasieger Frankreich.

Europameister qualifiziert sich direkt für Olympia

Bei der Europameisterschaft, die in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien ausgetragen wird, geht es neben den Medaillen auch um wichtige Weltranglistenpunkte mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028. Der Sieger sichert sich sogar ein Direkt-Ticket für Los Angeles.

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Quelle: SID