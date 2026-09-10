Ohne Schlüsselspieler Grozer:DVV-Team gewinnt zum EM-Auftakt

Die deutschen Volleyball-Männer sind mit einem Sieg in die EM gestartet. Gegen die Türkei gewann das Team von Massimo Botti mit 3:1.

Das DVV-Team jubelt nach dem Sieg gegen die Türkei. Quelle: IMAGO / Alex Nicodim

Die deutschen Volleyballer sind mit einem Erfolg in die Europameisterschaft gestartet. Auch ohne den angeschlagenen Starangreifer Georg Grozer setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti am Donnerstag mit 3:1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:19) zum Auftakt im rumänischen Cluj-Napoca gegen die Türkei durch.

Die deutschen Volleyballer gehen ohne ihren verletzten Führungsspieler Georg Grozer in die EM. Das Turnier findet in Rumänien, Finnland, Bulgarien und Italien statt. 10.09.2026 | 0:50 min

Theo Mohwinkel war mit 16 Punkten im Duell mit dem Weltranglistenzehnten bester Scorer für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). Auch Erik Röhrs (14) überzeugte und füllte wie erhofft die Lücke, die der Ausfall von Diagonalangreifer Grozer riss. Deutschland machte damit den ersten Schritt Richtung K.o.-Runde.

Ohne Grozer: DVV-Team peilt das Viertelfinale an

Auf dem Weg ins anvisierte Achtelfinale wartet als nächstes gleich am Freitag (16 Uhr) Lettland auf das Team um Kapitän Jan Zimmermann, das bei der EM auf Schlüsselspieler Grozer verzichten muss. Der 41-Jährige laboriert laut eigenen Angaben noch an den Folgen einer Verletzung, wie er dem Portal "Volleyball Insider" kurz vor Turnierstart berichtet hatte.

Dennoch strebt das DVV-Team mindestens das Viertelfinale an. "Unser Ziel sollte es sein, unter die Top-Acht Europas zu kommen", hatte Zimmermann im Vorfeld betont.

Schwere Gegner für das DVV-Team in Gruppe D

Dabei warten in der Gruppe D auch noch Olympiasieger Frankreich, Gastgeber Rumänien und die Schweiz auf Deutschland. Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Phase. Bei der Europameisterschaft, die in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien ausgetragen wird, geht es neben den Medaillen auch um wichtige Weltranglistenpunkte mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028. Der Sieger sichert sich sogar ein Direkt-Ticket für Los Angeles.

Bei der Europameisterschaft in der Türkei scheiden die deutschen Volleyballerinnen im Viertelfinale gegen die Gastgeberinnen aus. Die DVV-Auswahl muss sich dem großen Favoriten mit 1:3 geschlagen geben. 04.09.2026 | 1:01 min

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