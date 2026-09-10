RB Leipzig belasten vor der Rückkehr in die Champions League ein paar Probleme. Neu-Trainer Martin Demichelis ist in puncto Spielidee und Personal noch auf der Suche.

Die Leipziger gehen mit schwerem Gepäck ins erste Champions-League-Spiel. Quelle: Tim Groothuis / Witters

Wenn heute Abend (21 Uhr) im malerisch gelegenen engen Stadio Giuseppe Sinigaglia des FC Como 1907 die Champions-League-Hymne ertönt, kehrt RB Leipzig nach einer Saison Europapokal-Abstinenz auf die große internationale Bühne zurück.

Letzter Königsklassen-Auftritt Leipzigs ernüchternd

Dabei haben die Leipziger eine Menge gutzumachen, denn der letzte Auftritt in der Königsklasse verlief ernüchternd. Nur eines der vergangenen zehn Champions-League-Spiele wurde gewonnen. Unter Trainer Marco Rose schied der Red-Bull-Klub krachend mit nur drei Punkten aus.

Nachdem Ole Werner Leipzig zurück in die Königsklasse geführt hatte und dennoch ausgetauscht wurde, führt nun Fußballlehrer Martin Demichelis die Champions-League-Mission an. Doch genügen Qualität und Spielidee, um diesmal die Ligaphase zu überstehen?

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Comos Aufstiegsgeschichte ähnelt der Leipziger Story

Auf dem Papier müssten die Rasenballer in der Lage sein, die neun bis zwölf Punkte zu erreichen, die für Rang 24 im 36er-Feld nötig sind. Bei Real Madrid und Manchester United sowie gegen Manchester City erwartet keiner Siege, wohl aber gegen die PSV Eindhoven, RC Lens, Schachtjor Donezk, Feyenoord Rotterdam - und auch gegen Como?

Gerade die Aufgabe beim neuen italienischen Spitzenklub könnte unangenehmer kaum sein. 2019 war Como noch viertklassig und hat sich beinahe so rasant wie einst Leipzig mit dem Geld britisch-indonesischer Investoren und unter Anleitung von Weltmeister Cesc Fàbregas in die Serie A und nun erstmals in die Champions League gespielt.

Baustellen in Leipzigs Kader

Dazu kommen teils hausgemachte Probleme. Ohne Not wechselten die Leipziger im Sommer den Trainer, vollzogen einen weiteren Neustart und sind nun unter Demichelis noch weit davon entfernt, das neue System des ehemaligen Weltklasse-Verteidigers verinnerlicht zu haben.

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Beim desolaten 1:3 in Bremen am vergangenen Samstag offenbarten sich gravierende Mängel sowohl in der Defensive, im Pressing-Gegenpressing-Verhalten als auch im Spiel mit Ball gegen einen tiefstehenden Block.

Ohne den zuletzt angeschlagenen Brajan Gruda sowie den verletzten Zugang Rocco Reitz fehlt dem Team schlicht ein Spielmacher von Format. Auf Christoph Baumgartner muss das Team ohnehin noch für Monate verzichten, und Assan Ouédraogo wird nach seiner Schulterverletzung erst langsam wieder herangeführt. Gruda steht gegen Como wieder zur Verfügung.

Diomande wird schmerzlich vermisst

Zudem haben die Sachsen keinen adäquaten Ersatz für Shootingstar Yan Diomande verpflichtet und nun mit dem formschwachen Johan Bakayoko deutlich weniger Qualität auf dem rechten Flügel. Im Sturmzentrum hat Rasenballsport zwar mit dem zurückgeholten Christopher Nkunku, dem wiedergenesenen Brasilianer Romulo sowie den Talenten Tidiam Gomis und Marc Guiu unterschiedliche Stürmertypen.

Jedoch ist das Gefüge nach den vielen späten Offensivtransfers noch keineswegs eingespielt. Ob Nkunku zudem auch als Neuner ohne einen großen Stürmer neben sich im 4-3-3-System funktioniert, muss er beweisen, sollte Demichelis Romulo, der erstmals wieder zur Verfügung steht, noch schonen.

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Frühe Zweifel an Trainer Demichelis

Jede Menge Unzulänglichkeiten also noch bei den Leipzigern. So steht Demichelis gegen Como schon früh unter Druck. Eine weitere Niederlage würde bereits eine Trainerdiskussion heraufbeschwören, ohne dass "Micho" richtig begonnen hat.

Durch die Umstände der mutmaßlich von Jürgen Klopp forcierten Demission des beliebten und bodenständigen Werner hat Demichelis nicht viel Kredit - weder bei vielen Fans noch medial und offenbar auch intern. Die "Bild"-Zeitung berichtete bereits von internen Bedenken in Bezug auf Demichelis' Qualitäten, Kreativspiel anzuleiten.

Sofern Demichelis nicht schnell ein Upgrade zum Werner-Fußball schafft, wird es ungemütlich. So muss sich Leipzig schleunigst finden, um weitere Diskussionen im Keim zu ersticken und die Mindestziele in Champions League (Achtelfinale), Bundesliga (Platz drei) und DFB-Pokal (Finale) nicht zu gefährden.

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