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Sport

Deutscher Fernsehpreis für ZDF-Doku über Mesut Özil

"Mesut Özil - zu Gast bei Freunden":Deutscher Fernsehpreis für ZDF-Doku über Mesut Özil

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Ausgezeichnet: Die ZDF-Dokumentation "Mesut Özil - zu Gast bei Freunden" hat den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Dokuserie" gewonnen.

Die Crew der Doku "Mesut Özil - Zu Gast bei Freunden" feiert ihren Deutschen Fernsehpreis.

Die ZDF-Dokumentation "Mesut Özil - Zu Gast bei Freunden" gewinnt den Deutschen Fernsehpreis 2026 in der Kategorie "Beste Dokuserie".

Quelle: ZDF

Das ZDF freut sich über eine weitere Auszeichnung beim Deutschen Fernsehpreis 2026. In der Kategorie "Beste Dokuserie" gewinnt der Film "Mesut Özil - zu Gast bei Freunden".

Mesut Özil in jungen Jahren, im Fußball-Trikot.

Mesut Özils Talent ist außergewöhnlich, doch von den großen Vereinen wird er lange übersehen. Als der Durchbruch gelingt, muss er eine Entscheidung treffen: Türkei oder Deutschland?

20.03.2026 | 43:50 min

Die dreiteilige Serie rekonstruiert Özils Aufstieg und Fall in der Gunst des deutschen Publikums und bietet dabei eine Geschichte über Identität und Zugehörigkeit.

Nachrichten | ZDFheute Update
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TV-Kameramann beim Fußballspiel
Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Der Deutsche Fernsehpreis 2026" am 09.09.2026 ab 20:14 Uhr.

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