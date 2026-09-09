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Ausgezeichnet: Die ZDF-Dokumentation "Mesut Özil - zu Gast bei Freunden" hat den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Dokuserie" gewonnen.
Das ZDF freut sich über eine weitere Auszeichnung beim Deutschen Fernsehpreis 2026. In der Kategorie "Beste Dokuserie" gewinnt der Film "Mesut Özil - zu Gast bei Freunden".
Die dreiteilige Serie rekonstruiert Özils Aufstieg und Fall in der Gunst des deutschen Publikums und bietet dabei eine Geschichte über Identität und Zugehörigkeit.