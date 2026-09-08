Para-Schwimm-EM: Deutsches Team im Goldrausch

Name / Jahrgang / Startklasse / Verein



Elena Semechin / 1993 / S12 / Berliner Schwimmteam



Mira Jeanne Maack /2004 / S8, SB7, SM8 / Berliner Schwimmteam



Johanna Döhler / 2010/ S13/ Berliner Schwimmteam



Florian Reiter / 2008 / S14 / Berliner Schwimmteam



Tabea Teschauer / 2006 / S7, SB7, SM7 / Berliner Schwimmteam



Charlotte Leonora Kast / 2008 / S7, SB7, SM7 / Berliner Schwimmteam



Janis McDavid / 1991 / S1, SB1, SM1 / Berliner Schwimmteam



Tanja Scholz / 1984 / S4, SB2, SM3 / PSV Union Neumünster



Gina Böttcher / 2001 / S4, SB3, SM4 / SV Motor Babelsberg



Nisanur Kocabas / 2012 / S6, SB5, SM6 / SV Motor Babelsberg



Verena Schott / 1989 / S6, SB5, SM6 / BPRSV



Josia Topf / 2003 / S3, SB3, SM3 / SV Motor Babelsberg



Linus Harms / 2004 / S10, SB9, SM10 / SV Motor Babelsberg



Taliso Engel / 2002 / S13 / SG Bayer



Maurice Wetekam / 2006 / S9, SB9, SM9 / SG Bayer



Philip Hebmüller / 2007 / S13 / SG Neuss



Mieke Sophie Leiße / 2011 / S13 / PSV Essen 1922



Julian Jeremy Füllgraf / 2005 / S14 / VfL Osnabrück



Alessia Tina Kollmar /2011 / S7, SB6, SM7 / SC Regensburg



Marlon Jung / 2009 / SB9 / SSV Leutzsch



Balint Köszegvary / 2008 / S10, SB9, SM10 / SC Delphin Lübeck



Judith Pein / 2008 / S14 / SG PSV-MFZK Schwerin