Para-Schwimm-EM: Deutsches Team im Goldrausch

EM in der Türkei:Deutsches Para-Schwimm-Team im Goldrausch
Bei der Para-Schwimm-EM in der Türkei haben die deutschen Athletinnen und Athleten ordentlich abgeräumt. Elena Semechin, Taliso Engel und Gina Böttcher sicherten sich den Titel.
Dank Elena Semechin, Taliso Engel und Gina Böttcher hat das deutsche Schwimm-Team seine Goldjagd bei den Para-Europameisterschaften im türkischen Kocaeli erfolgreich fortgesetzt. Semechin und Engel siegten jeweils über 100 Meter Brust (SB13), Böttcher in der Startklasse S4 über 100 Meter Freistil.
Semechin holt Gold nach Baby-Pause
Für Semechin, die bei den Paralympics in Paris 2024 wie Engel Gold gewonnen hatte, war es die erste Medaille bei einem internationalen Großereignis nach einer Baby-Pause. "Ich hatte ein sehr herausforderndes Jahr als frische Mama und musste mich erstmal eingrooven", sagte die 32-Jährige.
Engel (24) setzte seine beeindruckende Serie fort, seit dem WM-Gold 2019 hat er bei allen Welt- und Europameisterschaften sowie Paralympics Gold geholt. "Ich versuche, mich nicht auf den Erfolgen auszuruhen", sagte er nach seinem dritten EM-Gold in Serie.
Am Montag hatte zum Auftakt die inkomplett querschnittsgelähmte Paralympics-Siegerin Tanja Scholz über 50 Meter Brust triumphiert, das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) steht damit nach zwei Wettkampftagen bei viermal Gold.
Silbermedaille für Josia Topf
Silber sicherten sich am Dienstag Paralympics-Sieger Josia Topf über 150 Meter Lagen (SM3) und Mira Jeanne Maack über 100 Meter Rücken (S8). Verena Schott, die am Vortag über 100 Meter Rücken in der Startklasse S6 Silber geholt hatte, ließ über 100 Meter Freistil Bronze folgen.
Auch Philip Hebmüller gewann über 100 Meter Brust (SB13) Bronze. Der DBS tritt beim bis Samstag laufenden Jahreshöhepunkt mit 22 Sportlerinnen und Sportlern an, es ist das größte internationale Aufgebot seit 15 Jahren.
Name / Jahrgang / Startklasse / Verein
Elena Semechin / 1993 / S12 / Berliner Schwimmteam
Mira Jeanne Maack /2004 / S8, SB7, SM8 / Berliner Schwimmteam
Johanna Döhler / 2010/ S13/ Berliner Schwimmteam
Florian Reiter / 2008 / S14 / Berliner Schwimmteam
Tabea Teschauer / 2006 / S7, SB7, SM7 / Berliner Schwimmteam
Charlotte Leonora Kast / 2008 / S7, SB7, SM7 / Berliner Schwimmteam
Janis McDavid / 1991 / S1, SB1, SM1 / Berliner Schwimmteam
Tanja Scholz / 1984 / S4, SB2, SM3 / PSV Union Neumünster
Gina Böttcher / 2001 / S4, SB3, SM4 / SV Motor Babelsberg
Nisanur Kocabas / 2012 / S6, SB5, SM6 / SV Motor Babelsberg
Verena Schott / 1989 / S6, SB5, SM6 / BPRSV
Josia Topf / 2003 / S3, SB3, SM3 / SV Motor Babelsberg
Linus Harms / 2004 / S10, SB9, SM10 / SV Motor Babelsberg
Taliso Engel / 2002 / S13 / SG Bayer
Maurice Wetekam / 2006 / S9, SB9, SM9 / SG Bayer
Philip Hebmüller / 2007 / S13 / SG Neuss
Mieke Sophie Leiße / 2011 / S13 / PSV Essen 1922
Julian Jeremy Füllgraf / 2005 / S14 / VfL Osnabrück
Alessia Tina Kollmar /2011 / S7, SB6, SM7 / SC Regensburg
Marlon Jung / 2009 / SB9 / SSV Leutzsch
Balint Köszegvary / 2008 / S10, SB9, SM10 / SC Delphin Lübeck
Judith Pein / 2008 / S14 / SG PSV-MFZK Schwerin