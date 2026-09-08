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Para-Schwimm-EM: Deutsches Team im Goldrausch

EM in der Türkei:Deutsches Para-Schwimm-Team im Goldrausch

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Bei der Para-Schwimm-EM in der Türkei haben die deutschen Athletinnen und Athleten ordentlich abgeräumt. Elena Semechin, Taliso Engel und Gina Böttcher sicherten sich den Titel.

Taliso Engel

Goldgarant: Taliso Engel (Archivbild)

Quelle: imagp

Dank Elena Semechin, Taliso Engel und Gina Böttcher hat das deutsche Schwimm-Team seine Goldjagd bei den Para-Europameisterschaften im türkischen Kocaeli erfolgreich fortgesetzt. Semechin und Engel siegten jeweils über 100 Meter Brust (SB13), Böttcher in der Startklasse S4 über 100 Meter Freistil.

Semechin holt Gold nach Baby-Pause

Für Semechin, die bei den Paralympics in Paris 2024 wie Engel Gold gewonnen hatte, war es die erste Medaille bei einem internationalen Großereignis nach einer Baby-Pause. "Ich hatte ein sehr herausforderndes Jahr als frische Mama und musste mich erstmal eingrooven", sagte die 32-Jährige.

Die Goldmedaille ist die Belohnung für die Arbeit.

Elena Semechin, deutsche Para-Schwimmerin

Tanja Scholz

Tanja Scholz hat bei der Para-Schwimm-EM Gold geholt. Über 50 Meter Brust schlug die 42-Jährige in der Klasse SB 2 als erste an und unterbot dabei ihren eigenen Weltrekord.

07.09.2026 | 0:46 min

Engel (24) setzte seine beeindruckende Serie fort, seit dem WM-Gold 2019 hat er bei allen Welt- und Europameisterschaften sowie Paralympics Gold geholt. "Ich versuche, mich nicht auf den Erfolgen auszuruhen", sagte er nach seinem dritten EM-Gold in Serie.

Am Montag hatte zum Auftakt die inkomplett querschnittsgelähmte Paralympics-Siegerin Tanja Scholz über 50 Meter Brust triumphiert, das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) steht damit nach zwei Wettkampftagen bei viermal Gold.

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Silbermedaille für Josia Topf

Silber sicherten sich am Dienstag Paralympics-Sieger Josia Topf über 150 Meter Lagen (SM3) und Mira Jeanne Maack über 100 Meter Rücken (S8). Verena Schott, die am Vortag über 100 Meter Rücken in der Startklasse S6 Silber geholt hatte, ließ über 100 Meter Freistil Bronze folgen.

Auch Philip Hebmüller gewann über 100 Meter Brust (SB13) Bronze. Der DBS tritt beim bis Samstag laufenden Jahreshöhepunkt mit 22 Sportlerinnen und Sportlern an, es ist das größte internationale Aufgebot seit 15 Jahren.

Name / Jahrgang / Startklasse / Verein

Elena Semechin / 1993 / S12 / Berliner Schwimmteam

Mira Jeanne Maack /2004 / S8, SB7, SM8 / Berliner Schwimmteam

Johanna Döhler / 2010/ S13/ Berliner Schwimmteam

Florian Reiter / 2008 / S14 / Berliner Schwimmteam

Tabea Teschauer / 2006 / S7, SB7, SM7 / Berliner Schwimmteam

Charlotte Leonora Kast / 2008 / S7, SB7, SM7 / Berliner Schwimmteam

Janis McDavid / 1991 / S1, SB1, SM1 / Berliner Schwimmteam

Tanja Scholz / 1984 / S4, SB2, SM3 / PSV Union Neumünster

Gina Böttcher / 2001 / S4, SB3, SM4 / SV Motor Babelsberg

Nisanur Kocabas / 2012 / S6, SB5, SM6 / SV Motor Babelsberg

Verena Schott / 1989 / S6, SB5, SM6 / BPRSV

Josia Topf / 2003 / S3, SB3, SM3 / SV Motor Babelsberg

Linus Harms / 2004 / S10, SB9, SM10 / SV Motor Babelsberg

Taliso Engel / 2002 / S13 / SG Bayer

Maurice Wetekam / 2006 / S9, SB9, SM9 / SG Bayer

Philip Hebmüller / 2007 / S13 / SG Neuss

Mieke Sophie Leiße / 2011 / S13 / PSV Essen 1922

Julian Jeremy Füllgraf / 2005 / S14 / VfL Osnabrück

Alessia Tina Kollmar /2011 / S7, SB6, SM7 / SC Regensburg

Marlon Jung / 2009 / SB9 / SSV Leutzsch

Balint Köszegvary / 2008 / S10, SB9, SM10 / SC Delphin Lübeck

Judith Pein / 2008 / S14 / SG PSV-MFZK Schwerin

Quelle: SID
Über das Thema berichtete das ZDF in der heute-Sendung am 08.09.2026 ab 19 Uhr.
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