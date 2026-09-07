Die deutschen Basketball-Frauen stehen bei der WM im eigenen Land in den Play-Ins. Gegen Überraschungteam Mali gewann man souverän.

Emma Eichmeyer und das deutsche Team zeigten gegen Mali eine starke Leistung. Quelle: AP

Die deutschen Basketballerinnen haben bei der Heim-WM in Berlin ihr letztes Vorrundenspiel gegen Mali gewonnen und die Finalrunde erreicht. Durch das 83:58 (49:32) über die Westafrikanerinnen schloss das Team von Bundestrainer Olaf Lange die Gruppe A hinter Spanien auf dem zweiten Platz ab, am Dienstag geht es in der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale gegen Südkorea, Dritter der Staffel B.

Nach der herben Auftaktniederlage gegen Spanien (53:83) und der Wiedergutmachung gegen Japan (74:58) war für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) vor dem Gruppenfinale noch alles möglich.

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Da Spanien am Montag zeitgleich Japan schlug (79:59), reichte es nur zu Platz zwei. Durch das Ergebnis im Parallelspiel wäre das DBB-Team aber auch im Falle einer Niederlage (als Dritter) weitergekommen.

Frieda Bühner mit starken 21 Punkten

Beste deutsche Werferin gegen Mali, das am zweiten Spieltag sensationell Spanien besiegt hatte (82:73), war in der ausverkauften Arena in Berlin (12.550 Zuschauer) Frieda Bühner mit 21 Punkten.

Mali ist ausgeschieden, Japan (beide 4 Punkte) setzte sich im direkten Vergleich durch. Gelingt dem DBB-Team in der Playoff-Runde ein Sieg über Südkorea, geht es im Viertelfinale gegen Belgien. Der Europameister von 2023 und 2025 gewann die Gruppe C ohne Niederlage.

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Bei der bislang einzigen WM-Teilnahme einer Frauen-Mannschaft aus der Bundesrepublik war 1998 (ebenfalls in Deutschland) der Sprung in die damals ausgespielte Zwischenrunde gelungen, mit dem Viertelfinaleinzug wurde es nichts. Die DDR-Auswahl hatte 1967 bei ihrer einzigen Teilnahme den vierten Platz belegt.

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Quelle: SID, dpa