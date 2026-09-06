Nicht einmal hat in dieser Saison ein SailGP-Team zuhause gewonnen. Die schwarze Serie setzte sich in Valencia fort. Die Spanier starteten stark, aber andere siegten.

USA vor Australien und Italien - so das Ergebnis des SailGP-Wochenendes vor Valencia. Gastgeber Spanien verpasst das Finale, bleibt in der Gesamtwertung aber auf Platz 2 hinter Australien. 06.09.2026 | 1:07 min

Heimspiele haben ihre eigenen Gesetze. So ist es offensichtlich auch im SailGP. In der sechsten Saison der noch jungen Segel-Formel-1 hat noch kein einziges Mal ein Team vor heimischem Publikum siegen können. Die schwarze Serie setzte sich für Spaniens Los Gallos fort.

Erst Höhenflug, dann Absturz

Diego Botin und seine Crew waren an diesem Rennwochenende als Mitfavoriten in die Valencia-Premiere der Segelweltliga gestartet. In der ersten Halbzeit wurden sie ihrer Rolle als bestes Team des Tages am Samstag mehr als gerecht.

Der Fahrer und 49er-Olympiasieger steuerte Los Gallos zu zwei Siegen und einem zweiten Rang. In den leichten valencianischen Mittelmeerwinden waren die SailGP-Meister von 2024 am ersten der beiden Renntage das beste von 13 Teams, die in zwei Gruppen um den Einzug ins Viererfinale rangen.

Das US-Team mit dem Siegerfeuer im Ziel beim SailGP-Event in Valencia. Quelle: Samo Vidic for SailGP

Finaleinzug punktgleich verpasst

Es folgte der wind- und rennarme Sonntag, an dem nur noch jeweils ein Rennen für jede der beiden Hauptrundengruppen ausgetragen wurde. Für Spaniens Goldsegler wurde er zum Fiasko. Weil sie nach der glanzvollen Samstaggala im einzigen Sonntagslauf erst als Sechste und Letzte ins Ziel kamen, verpassten sie punktgleich mit den dänischen Gruppenzweiten den Finaleinzug.

Segelsport der Spitzenklasse, die Formel 1 des Segelns: Tag zwei des SailGP-Rennwochenendes vor Valencia live im Stream. Reporterin: Kristin Recke, ZDF-Experte: Felix van den Hövel. 06.09.2026 | 91:14 min

Auch Team Germany verpasste das Viererfinale der jeweils beiden Gruppenbesten. In derselben Gruppe wie die Spanier im Einsatz, konnten sie sich nach den Rängen 6, 5 und 4 am Vortag mit Rang zwei zwar noch auf Platz vier vorarbeiten, doch weitere Aufholchancen bekamen sie ebenso wenig wie die Spanier.

Wir hatten Punkte aufzuholen, wären gerne weitergesegelt. Vier Rennen insgesamt sind zu wenig, um einen würdigen Sieger festzustellen. „ Erik Kosegarten-Heil

Team Germany wurde trotz teilweise guter Leistungen von mehreren Faktoren ausgebremst. Einer war nicht selbst verschuldet und technischer Natur: Am Samstag funktionierten in zwei wichtigen Rennsituationen die Fußpedale von Flügeltrimmer Kevin Peponnet nicht.

Die Pedale haben verschiedene Funktionen, können unter anderem die Foils (Tragflächen) auf- und abwärtsbewegen. ZDF- SailGP-Experte Felix van den Hövel erklärte: "Wenn das hakt, dann macht das Boot nicht, was Kevin gerade will."

Sonntagscomeback für Team Germany

Das Problem mit den Pedalen auf dem von der Liga gestellten Boot hatte Team Germany bereits bei den Übungsrennen am Freitag ausgemacht und beim Technikteam der Liga gemeldet. Dass es erneut zum Ärgernis wurde, kostete laut Fahrer vier Punkte.

Segelsport der Spitzenklasse, die Formel 1 des Segelns: Tag eins des SailGP-Rennwochenendes vor Valencia relive. Reporterin: Kristin Recke, ZDF-Experte: Felix van den Hövel. 05.09.2026 | 87:46 min

Im einzigen Sonntagslauf gelang Schwarz-Rot-Gold nach gutem Start mit Rang zwei noch ein schönes Comeback, doch danach war die Hauptrunde schon beendet. In der Gruppe der Spanier und Deutschen qualifizierten sich das U.S. SailGP Team und das dänische Team Rockwool Racing fürs Finale.

Amerikaner gewinnen zweites Event

Aus der anderen Gruppe segelte mit herausragenden drei Rennsiegen bei ebenfalls einem letzten Rang Italy Red Bull mit Fahrer Phil Robertson erstmals in ein SailGP-Finale. Dazu kamen Australiens dreimalige Rekordsieger der Bonds Flying Roos.

Im umkämpften Finale setzte sich nach mehreren Führungswechseln die Amerikaner mit Duellsegelspezialist Taylor Canfield am Steuer durch. Sie setzten Australiens "Fliegende Kängurus" mit einem starken Last-Minute-Konter im Leichtwindschach matt. Ins Ziel folgten Italiener und Dänen.

Wann und wo finden 2026 noch SailGP-Events statt?

19./20. September: Schweiz, Genf

21./22. November: Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

28./29. November: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi



Alle Rennen live und on demand in der ZDF-Mediathek

Goldene Erinnerungen an den Genfersee

Drei von 13 Events stehen in der laufenden sechsten SailGP-Saison noch aus. Am 19. und 20. September geht es auf dem Genfersee zur Sache. Für Team Germany sind mit dem halbmondförmigen See im Schatten der Alpen goldene Erinnerungen verknüpft: Hier haben sie 2025 ihren ersten Event-Sieg gefeiert.

Den Schweizer SailGP-Gipfel steuern Erik Kosegarten-Heil und Crew optimistisch an. Der Fahrer sagte im ZDF:

Dort hatten wir 2025 unseren gigantischen Sieg. Das ist kein Ort, wo wir nicht gerne sind. „ Erik Kosegarten-Heil

Tabellenführer bleiben die Bonds Flying Roos (85 Punkte) vor Los Gallos (68) und dem vorgerückten US-Team (56). Team Germany liegt mit 35 Zählern auf Platz acht.

Der SailGP Erste Saison: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: Jeweils zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 13 aus 13 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Großbritannien

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Kosegarten-Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)