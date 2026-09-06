SailGP: USA die Besten vor Valencia - Australien bleibt vorn

SailGP-Wochenende vor Valencia:Valencia SailGP-2026
von Kristin Recke
USA vor Australien und Italien - so das Ergebnis des SailGP-Wochenendes vor Valencia. Gastgeber Spanien verpasst das Finale, bleibt in der Gesamtwertung aber auf Platz 2 hinter Australien.
Wenig Wind, wenige Rennen, aber viel Spannung: Beim SailGP-Wochenende in Valencia hat sich das US-Team durchgesetzt. Nach mehreren Führungswechseln im Vierer-Finale verwiesen Taylor Canfield und seine Crew den Rekordsieger Australien, Red Bull Italy sowie Rockwool Racing aus Dänemark auf die weiteren Plätze.
Angeführt wird die SailGP-Tabelle von Australien (85 Punkte) vor Spaniens Los Gallos (68) und dem U.S. SailGP Team (56).
Der deutsche Rennstall von Co-Eigentümer Sebastian Vettel beendete die insgesamt nur vier ausgetragenen Leichtwind-Gruppenrennen auf Platz acht. Nach dem starken zweiten Rang im einzigen Sonntagslauf sagte Steuermann Erik Kosegarten-Heil kritisch: "Wir hatten Punkte aufzuholen und wären gerne weiter gesegelt. Vier Rennen insgesamt sind zu wenig, um einen würdigen Sieger festzustellen."
Vorfreude auf den Genfersee
Technische Probleme auf dem von der Liga gestellten Rennkatamaran hatte Team Germany am Vortag zweimal bessere Ergebnisse gekostet. In der Gesamtwertung stehen Kosegarten-Heil und sein Team weiter auf Platz acht.
Fortgesetzt wird die SailGP-Serie am 19. und 20. September auf dem Genfersee. "Dort hatten wir im vergangenen Jahr unseren gigantischen Sieg. Das ist kein Ort, wo wir nicht gerne sind", sagte Kosegarten-Heil im ZDF.