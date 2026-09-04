2007 wurde in Valencia eine der erfolgreichsten America’s-Cup-Editionen gefeiert. Am Wochenende gastiert die Segel-Formel 1 erstmals dort. Spaniens SailGP-Crew ist sieghungrig.

Die SailGP-Serie macht erstmals Halt in Valencia. Für Americas-Cup-Fans ist die Stadt keine Unbekannte - bereits 2007 war die Stadt Austragungsort des legendären Segelwettbewerbs. 04.09.2026 | 1:12 min

Es ist 19 Jahre her, dass in Valencia eine der erfolgreichsten Auflagen des America’s Cup stattfand. 2007 hatten sich hier zwölf Teams aus neun Ländern zur Jagd auf die älteste Trophäe des Segelsports versammelt. Das Schweizer Team Alinghi siegte.

Nun wird am 5. und 6. September ein neuer frischer Wind in der Marina de Valencia wehen: Die Segel-Formel 1 drückt das Gaspedal hier erstmals durch - mit 13 Teams aus 13 Nationen. Trotz vieler involvierter Cup-Kräfte herrschen im SailGP aber andere Machtverhältnisse.

SailGP-Tabelle vor Valencia mit Spanien auf Platz zwei

Nach neun von 13 Events in Saison sechs liegen Australiens Bonds Flying Roos (76 Punkte), Spaniens Los Gallos (62) und das schwedische Team Artemis (53) in der SailGP-Saisonmeisterschaft vorne. Neuseelands Cup-Dominatoren müssen nach dem Horrorcrash von Auckland und verpassten Events weiter auf den ersten Titel warten.

24.08.2026 | 1:19 min

Die SailGP-Top-Drei sind als Teams nicht in den nächsten America’s Cup involviert, haben aber in ihren Reihen erprobte oder angehende Cup-Könner. So werden Los Gallos von Fahrer Diego Botin und Flügeltrimmer Florian Trittel angetrieben, die im America’s Cup für Frankreich antreten.

Diego Botin und Florian Trittel führen Spaniens SailGP-Team

Spaniens segelnde Tausendsassas - Olympiasieger und SailGP-Saisonmeister 2024 - blicken ihrem ersten Cup-Einsatz 2027 entgegen. Dabei gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen America’s Cup und SailGP.

Während der America’s Cup zuerst ein Design-Wettbewerb ist, in dem die Yachten im Rahmen eines Regelkorsetts unterschiedlich entwickelt werden und viel Einfluss auf die Siegchancen der Teams haben, zählt bei den SailGP-Rennen mit einheitlichen F50-Rennkatamaranen das Segelkönnen der Crew.

Der SailGP ist der Racing-Gipfel, der America’s Cup der Entwicklungsgipfel des Segelsports. „ Florian Trittel

Los Gallos zählen beim SailGP Valencia zu den Favoriten

Im SailGP haben sich Los Gallos (dt. Hähne, in Spaniens Kultur Symbole für Kampfgeist und Stolz) zu einem Top-Team entwickelt. Ihre erste Saisonmeisterschaft gewannen sie vor zwei Jahren. Dem Triumph ließen Diego Botin und Florian Trittel kaum drei Wochen später den 49er-Olympiasieg folgen.

Auch am kommenden Wochenende zählen die "Golden Boys" bei der Valencia-Heimpremiere zu den Favoriten. Während Botin in Santander aufwuchs, hat Trittel seine ersten drei Lebensjahre als Sohn deutscher Eltern in Konstanz am Bodensee verbracht. Dann wanderte die Familie nach Barcelona aus.

Segelsport der Spitzenklasse, die "Formel 1 des Segelns": Tag zwei des SailGP-Rennwochenendes vor Sassnitz relive. Reporterin: Kristin Recke, ZDF-Experte: Felix van den Hövel. 23.08.2026 | 93:44 min

Nicole van der Velden komplettiert Spaniens Los Gallos

Gemeinsam entwickelte das Duo, das beim Youth America’s Cup 2017 erstmals auf einem Boot segelte, eine der stärksten Partnerschaften der Segelwelt. Dazu kam für Los Gallos die in Madrid geborene und auf Aruba aufgewachsene Strategin Nicole van der Velden.

Sie trug bei Olympia 2016 noch die Flagge Arubas ins Stadion, hatte sich bei den Vorbereitungen mit Diego Botin über das gleiche Hobby Surfen angefreundet und wurde zum dritten Blatt im Kleeblatt von Los Gallos.

Wie der SailGP Botin und Trittel auf dem Weg zu Olympia-Gold half

Van der Velden ist überzeugt, dass die gemeinsamen Jahre im SailGP-Rampenlicht das Olympia-Gold für Botin und Trittel mitermöglicht haben. Die 31-Jährige erklärte, dass der Segelsport normalerweise wenig Aufmerksamkeit erhalte, der SailGP das aber verändert habe.

ZDF-Co-Kommentator Felix van den Hövel trifft ehemalige Kollegen und arbeitet mit ihnen deren Rollen im Team Germany heraus. In dieser Folge Strategist Anna Barth. 21.08.2026 | 5:02 min

"Plötzlich gab es viel mehr Interesse von Medienvertretern und Menschen von außerhalb. Ich bin mir sicher, dass die Erfahrungen, die wir im SailGP gemacht haben, ihnen bei Olympia geholfen haben", so Van der Velden.

Team Germany kämpft in Valencia um Platz sechs

Auf diesem starken Fundament starten Los Gallos mit "¡Vamos!"-Schlachtruf ins Valencia-Heimspiel. Punkten will dort auch Team Germany. Nach Platz sieben beim Sassnitz-Heimspiel liegen Erik Kosegarten-Heil und Crew in der Meisterschaft auf Platz acht.

Platz sechs ist das ehrgeizige Saisonziel. Dafür müssen sie sich bei bisheriger Durchschnittsplatzierung von 7,4 bei den ausstehenden vier Events sputen. In seiner Hauptrundengruppe trifft Schwarz-Rot-Gold in Valencia auf Los Gallos sowie die Teams aus Kanada, Frankreich, Dänemark und den USA.

Sport : SailGP - Highspeedrennen Die internationale Segelrennserie SailGP wird in der Saison 2026 live im ZDF übertragen.

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