Handball-Bundesliga: Magdeburg gewinnt Top-Spiel gegen Füchse

Der SC Magdeburg liefert in der Handball-Bundesliga eine erste Machtdemonstration. Beim 36:32 gegen die Füchse Berlin hat der Deutsche Meister nur in der ersten Halbzeit Mühe.

Der Magdeburger Felix Claar (mitte) findet die Lücke zwischen den Berlinern Frederik Simak (links) und Mathias Gidsel (rechts). Quelle: dpa | Ronny Hartmann

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat am zweiten Spieltag der Bundesliga das erste große Kräftemessen der beiden vermeintlich stärksten deutschen Handball-Teams gewonnen. Beim 36:32 (13:14) gegen Pokalsieger Füchse Berlin ging es allerdings knapp zu.

Magdeburg holt in zweiter Halbzeit auf

Anders als beim klaren 38:31 vor zwölf Tagen im Supercup gegen die Füchse kam Magdeburg diesmal nur langsam ins Spiel. Kurz vor der Pause lagen die Gastgeber, die in der Meistersaison nur eine ihrer 34 Partien verloren hatten, sogar mit 11:14 zurück.

Vor 6.600 Fans lief es danach aber deutlich besser, der Schwede Albin Lagergren und der Däne Magnus Saugstrup kamen für den SCM jeweils auf sieben Tore.

Nachrichten | ZDFheute Update : ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, DFB-Pokal und anderen Sport-Highlights sowie die wichtigsten Nachrichten.