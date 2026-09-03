Handball-Bundesliga: Magdeburg gewinnt Top-Spiel gegen Füchse

Handball-Bundesliga:SC Magdeburg gewinnt Top-Spiel gegen Füchse Berlin
Der SC Magdeburg liefert in der Handball-Bundesliga eine erste Machtdemonstration. Beim 36:32 gegen die Füchse Berlin hat der Deutsche Meister nur in der ersten Halbzeit Mühe.
Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat am zweiten Spieltag der Bundesliga das erste große Kräftemessen der beiden vermeintlich stärksten deutschen Handball-Teams gewonnen. Beim 36:32 (13:14) gegen Pokalsieger Füchse Berlin ging es allerdings knapp zu.
Magdeburg holt in zweiter Halbzeit auf
Anders als beim klaren 38:31 vor zwölf Tagen im Supercup gegen die Füchse kam Magdeburg diesmal nur langsam ins Spiel. Kurz vor der Pause lagen die Gastgeber, die in der Meistersaison nur eine ihrer 34 Partien verloren hatten, sogar mit 11:14 zurück.
Vor 6.600 Fans lief es danach aber deutlich besser, der Schwede Albin Lagergren und der Däne Magnus Saugstrup kamen für den SCM jeweils auf sieben Tore.
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