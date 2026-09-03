Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt sind in den Champions-League-Playoffs gescheitert. Für die Frauen-Bundesliga kommt der Rückschlag zur Unzeit.

Die Eintracht mit Sara Doorsoun musste sich Sakina Karchaoui und PSG geschlagen geben. Quelle: Credit

Es ist eine schwarze Woche für den deutschen Frauenfußball. Erst verlässt eine hoffnungsvolle Nationalspielerin wie Carlotta Wamser noch fast fluchtartig die Liga in Richtung England, dann scheitern an einem Abend der VfL Wolfsburg (4:5 im Elfmeterschießen gegen Inter Mailand) und Eintracht Frankfurt (1:5 nach Verlängerung gegen Paris St. Germain) in den Playoffs zur Champions League.

Ihr dramatisches Ausscheiden fast zeitgleich steht nunmehr symbolisch für den internationalen Bedeutungsverlust der Bundesliga.

Die Frauen des Vfl Wolfsburgs und von Eintracht Frankfurt werden nicht an der Champions League teilnehmen. Wolfsburg verlor 4:5 bei Inter Mailand und Frankfurt schied mit 1:5 in Paris aus. 03.09.2026 | 1:23 min

In Mailand sorgte der verschossene Elfmeter von Mara Alber nach einem verspielten 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel dafür, dass beim Vizemeister Wolfsburg viele Tränen flossen. In Paris erwies sich der Platzverweis gegen Hayley Raso für den Bundesliga-Dritten Frankfurt als zu schwere Hypothek, um nach dem erneuten 1:1 im Rückspiel weiter gegenzuhalten.

So vertritt allein der Meister FC Bayern die deutschen Farben in der 18 Teams umfassenden Ligaphase. Eine so schwache Bilanz gab es zuletzt 2017/18.

Champions-League-Aus besorgt Bundestrainer Wück

Ausgerechnet vor der WM 2027 in Brasilien fehlen Sichtbarkeit und Vergleichsmöglichkeiten auf Topniveau. Bundestrainer Christian Wück wird es gar nicht gefallen, dass diese Bühne nur von den Münchnerinnen bespielt wird.

Generell ist auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) besorgt, der mit einem außerordentlichen Bundestag am 18. September den Weg für eine selbstständige Frauen-Bundesliga freimacht.

Die Auslosung der Ligaphase am Freitag ab 11:45 Uhr im ZDF-Livestream

Wer spielt gegen wen in der Ligaphase der UEFA Champions League der Frauen? Die Auslosung live im Stream. Moderation: Claudia Neumann. Expertin: Kathrin Lehmann. 04.09.2026

Abgänge schwächen Wolfsburg und Frankfurt international

Besser wäre es, wenn Vereine und Verband alle Anstrengungen bündeln würden, um gemeinsam die Attraktivität wieder zu stärken. Wolfsburg und Frankfurt konnten und wollten ihre Leistungsträgerinnen im Sommer nicht um jeden Preis halten - und sind nun für fehlende Klasse und mangelnde Härte bitter abgestraft worden.

Weder das bisher noch nie in der Champions League spielende Inter-Ensemble noch das PSG-Team als Vorletzter der Ligaphase der Vorsaison waren übermächtige Gegner. Entsprechend groß das Wehklagen.

Es ist natürlich sehr enttäuschend. Es fehlen einem noch ein bisschen die Worte. Wie es zustande gekommen ist, mit dem Ausgleich kurz vor Schluss - es tut brutal weh. „ VfL-Trainer Stephan Lerch

Wolfsburg verliert nach Champions-League-Erfolgen den Anschluss

Ein Verlust einer Anführerin wie Alexandra Popp ist eben nicht so leicht aufzufangen. Wo war die einstige Cleverness der "Wölfinnen" hin, um in der Schlussphase kühlen Kopf zu bewahren?

Der Werksklub hatte 2013 und 2014 triumphiert, stand 2016, 2018, 2020 und 2023 im Finale, zuletzt immerhin im Viertelfinale. Doch diese Erfolgsstory geht zu Ende. "Wir hätten uns im ersten Spiel eine bessere Ausgangsposition erarbeiten müssen", sagte Svenja Huth, die von einer "extremen Enttäuschung" sprach.

Die Frauen-Bundesliga wächst, aber immer mehr Top-Spielerinnen zieht es ins Ausland. Darunter auch Nationalspielerinnen wie Lea Schüller und Selina Cerci. Woran das liegt. 19.08.2026 | 1:40 min

Eintracht scheitert erneut in der Champions-League-Qualifikation

Die Eintracht fremdelt nach der Fusion mit dem 1. FFC Frankfurt - der 2015 gegen Paris St. Germain als letzter Bundesligist die Champions League gewann - mit internationalen Herausforderungen. Frankfurt blieb im vierten von fünf Anläufen in der Qualifikation fast mit Ansage hängen.

Eintracht-Coach Niko Arnautis bemühte die üblichen Parolen: "Es ist schon brutal, wenn du heute das Spiel nimmst. Unsere Mannschaft hat alles reingelegt. Kleinigkeiten entscheiden auf diesem Niveau."

Chapeau an die Mädels. Sie hätten mehr verdient gehabt. „ Eintracht-Coach Niko Arnautis

Europa Cup kann die Champions League nicht ersetzen

Mit derlei Schönfärberei tat sich der dienstälteste Bundesliga-Trainer mal wieder keinen Gefallen. Bei den ersten beiden Gegentoren leistete sich Italien-Rückkehrerin Paulina Krumbiegel krasse Aussetzer, danach erwies sich die 33 Jahre alte Abwehrchefin Amanda Ilestedt zweimal auf dem PSG-Campus als zu langsam.

Im Qualifikationsrückspiel der Champions League sind die Frauen des Vfl Wolfsburgs bei Inter Mailand ausgeschieden. Der 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel reichte nicht, am Ende verloren sie 4:5. 03.09.2026 | 0:58 min

Klar, Wolfsburg und Frankfurt spielen im erst im Vorjahr eingeführten Europa Cup weiter, aber mit diesem Trostpflaster können sich Topspielerinnen nicht anfreunden. Eintracht-Kapitänin Laura Freigang bekannte, es sei schwer, "sich darauf zu freuen". So ist der Teufelskreis längst in vollem Gange. Drei Jahre vor der Heim-EM 2029 ist die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Klubs in akute Gefahr geraten.

Sport : Champions League der Frauen Die Highlights ausgewählter Topspiele der Champions League der Frauen – kompakt im Video und mit allen Toren und wichtigen Entscheidungen.

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