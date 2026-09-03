VfL und Eintracht scheitern:Champions League: Playoff-Aus mit fatalen Folgen
von Frank Hellmann
Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt sind in den Champions-League-Playoffs gescheitert. Für die Frauen-Bundesliga kommt der Rückschlag zur Unzeit.
Es ist eine schwarze Woche für den deutschen Frauenfußball. Erst verlässt eine hoffnungsvolle Nationalspielerin wie Carlotta Wamser noch fast fluchtartig die Liga in Richtung England, dann scheitern an einem Abend der VfL Wolfsburg (4:5 im Elfmeterschießen gegen Inter Mailand) und Eintracht Frankfurt (1:5 nach Verlängerung gegen Paris St. Germain) in den Playoffs zur Champions League.
Ihr dramatisches Ausscheiden fast zeitgleich steht nunmehr symbolisch für den internationalen Bedeutungsverlust der Bundesliga.
In Mailand sorgte der verschossene Elfmeter von Mara Alber nach einem verspielten 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel dafür, dass beim Vizemeister Wolfsburg viele Tränen flossen. In Paris erwies sich der Platzverweis gegen Hayley Raso für den Bundesliga-Dritten Frankfurt als zu schwere Hypothek, um nach dem erneuten 1:1 im Rückspiel weiter gegenzuhalten.
So vertritt allein der Meister FC Bayern die deutschen Farben in der 18 Teams umfassenden Ligaphase. Eine so schwache Bilanz gab es zuletzt 2017/18.
Champions-League-Aus besorgt Bundestrainer Wück
Ausgerechnet vor der WM 2027 in Brasilien fehlen Sichtbarkeit und Vergleichsmöglichkeiten auf Topniveau. Bundestrainer Christian Wück wird es gar nicht gefallen, dass diese Bühne nur von den Münchnerinnen bespielt wird.
Generell ist auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) besorgt, der mit einem außerordentlichen Bundestag am 18. September den Weg für eine selbstständige Frauen-Bundesliga freimacht.
Die Auslosung der Ligaphase am Freitag ab 11:45 Uhr im ZDF-Livestream
Abgänge schwächen Wolfsburg und Frankfurt international
Besser wäre es, wenn Vereine und Verband alle Anstrengungen bündeln würden, um gemeinsam die Attraktivität wieder zu stärken. Wolfsburg und Frankfurt konnten und wollten ihre Leistungsträgerinnen im Sommer nicht um jeden Preis halten - und sind nun für fehlende Klasse und mangelnde Härte bitter abgestraft worden.
Weder das bisher noch nie in der Champions League spielende Inter-Ensemble noch das PSG-Team als Vorletzter der Ligaphase der Vorsaison waren übermächtige Gegner. Entsprechend groß das Wehklagen.
Wolfsburg verliert nach Champions-League-Erfolgen den Anschluss
Ein Verlust einer Anführerin wie Alexandra Popp ist eben nicht so leicht aufzufangen. Wo war die einstige Cleverness der "Wölfinnen" hin, um in der Schlussphase kühlen Kopf zu bewahren?
Der Werksklub hatte 2013 und 2014 triumphiert, stand 2016, 2018, 2020 und 2023 im Finale, zuletzt immerhin im Viertelfinale. Doch diese Erfolgsstory geht zu Ende. "Wir hätten uns im ersten Spiel eine bessere Ausgangsposition erarbeiten müssen", sagte Svenja Huth, die von einer "extremen Enttäuschung" sprach.
Eintracht scheitert erneut in der Champions-League-Qualifikation
Die Eintracht fremdelt nach der Fusion mit dem 1. FFC Frankfurt - der 2015 gegen Paris St. Germain als letzter Bundesligist die Champions League gewann - mit internationalen Herausforderungen. Frankfurt blieb im vierten von fünf Anläufen in der Qualifikation fast mit Ansage hängen.
Eintracht-Coach Niko Arnautis bemühte die üblichen Parolen: "Es ist schon brutal, wenn du heute das Spiel nimmst. Unsere Mannschaft hat alles reingelegt. Kleinigkeiten entscheiden auf diesem Niveau."
Europa Cup kann die Champions League nicht ersetzen
Mit derlei Schönfärberei tat sich der dienstälteste Bundesliga-Trainer mal wieder keinen Gefallen. Bei den ersten beiden Gegentoren leistete sich Italien-Rückkehrerin Paulina Krumbiegel krasse Aussetzer, danach erwies sich die 33 Jahre alte Abwehrchefin Amanda Ilestedt zweimal auf dem PSG-Campus als zu langsam.
Klar, Wolfsburg und Frankfurt spielen im erst im Vorjahr eingeführten Europa Cup weiter, aber mit diesem Trostpflaster können sich Topspielerinnen nicht anfreunden. Eintracht-Kapitänin Laura Freigang bekannte, es sei schwer, "sich darauf zu freuen". So ist der Teufelskreis längst in vollem Gange. Drei Jahre vor der Heim-EM 2029 ist die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Klubs in akute Gefahr geraten.