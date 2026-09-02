Wolfsburg und Frankfurt sind in der Qualifikation zur Champions League gescheitert. Der VfL gegen Inter im Elfmeterschießen, die Eintracht gegen PSG in der Verlängerung.

In der Verlängerung ging Frankfurt die Luft aus. Hier ein Zweikampf zwischen Isabela (PSG) und Hayley Raso (Eintracht Frankfurt / rechts). Quelle: Imago / PsnewZ / Baptiste Autissier

Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt haben den Einzug in die Ligaphase der Champions League auf dramatische Weise verpasst. Die Wölfinnen scheiterten bei Inter Mailand mit 4:5 im Elfmeterschießen (1:3 n.V.). Die Eintracht-Frauen retteten sich bei Paris St-Germain in Unterzahl zunächst in die Verlängerung, hatten dort aber nichts mehr entgegenzusetzen und verloren 1:5 (0:1, 1:1). Als Trostpflaster bleibt beiden Teams der Europa Cup.

Lina Magull trifft für Inter

Wolfsburg zeigte nach dem souveränen 2:0 im Hinspiel in Sesto San Giovanni im Nordosten Mailands eine schwache erste Hälfte und ließ sich beim 0:1 durch Elisa Bartoli (39.) auskontern. Den zweiten Inter-Treffer von Elisa Polli (84.) bereitete die frühere Wolfsburgerin Lina Magull vor.

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In der Verlängerung verlor Mailand Torschützin Bartoli, die wegen Oberschenkelproblemen nicht weitermachen konnte, und musste zu zehnt weiterspielen. Nach dem 1:2 der Wolfsburgerin Weronika Arasniewicz (111.) rettete Marija Milinkovic (120.+1) Inter in den Shootout. Dort versagten Mara Alber die Nerven, Magull verwandelte ihren Versuch.

Eintracht rettet sich in Unterzahl in die Verlängerung

Frankfurt hatte Paris zu Hause ein 1:1 abgerungen, musste auf dem PSG-Campus aber auf die verletzte Hinspiel-Torschützin Larissa Mühlhaus verzichten. Auch hier brachte ein Konter das 1:0, Merveille Kanjinga (36.) traf zunächst den Pfosten und dann ins Tor. Ereleta Memeti (57.) hatte den Ausgleich auf dem Fuß.

Nach der Gelb-Roten Karte gegen Frankfurts Hayley Raso (66.) glückte Rebecka Blomqvist (76.) nach Doppelpass mit Memeti der Ausgleich für die Eintracht. Doch erneut Kanjinga (95.), Sakina Karchaoui (105./113.) und Rasheedat Ajibade (120.+1) schossen die Französinnen verdient in die Ligaphase.

Bayern einziger deutscher Klub in der Ligaphase

Die Bundesliga ist damit nur mit dem gesetzten FC Bayern München, der im Vorjahr erst im Halbfinale am späteren Sieger FC Barcelona gescheitert war, in der Ligaphase mit den besten 18 Teams Europas vertreten.

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Eine ähnlich schwache Bilanz gab es zuletzt 2017/18, als bei anderem Modus nur Wolfsburg unter die Top 16 kam. Die Auslosung der Hauptrunde findet am kommenden Freitag statt.

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Quelle: SID