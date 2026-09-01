Für Lena Oberdorf steht nach ihrem zweiten Kreuzbandriss-Comeback der Genuss im Vordergrund. "Jetzt entspannt weiter aufbauen, sich nicht unter Druck setzen lassen. Einfach das Fußballspielen genießen", sagte die 24-Jährige nach dem 2:0 des FC Bayern München gegen Aufsteiger Mainz. Oberdorf hatte sich im Oktober 2025 zum zweiten Mal in knapp eineinhalb Jahren das Kreuzband im rechten Knie gerissen.

In der 71. Minute wurde die Nationalspielerin eingewechselt. Das war auch für die nach ihrer Schulterverletzung ebenfalls wieder zum Einsatz gekommene Giulia Gwinn ein besonderer Moment. "Ich hatte Gänsehaut", sagte die "Fußballerin des Jahres". "Ich habe sie Tag für Tag erlebt, wie akribisch sie war. Sie hat sich nie beschwert, obwohl ganz viele Tage dabei waren, die sicher nicht so cool waren."