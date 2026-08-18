Der Fall Laura Freigang: Nun ist der DFB gefordert

Frankfurts Torjägerin Laura Freigang droht in der laufenden Saison eine Sperre wegen dreier verpasster Dopingkontrollen. Derzeit liegt der Fall beim DFB.

Eintracht-Kapitänin Laura Freigang droht eine Sperre. Quelle: Imago

Bei Heimspielen der Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bietet sich meist immer dasselbe Bild: Viele Mädchen tragen das Trikot von Laura Freigang, brüllen dann ihren Namen im Stadion am Brentanobad bei der Aufstellung am lautesten.

Auch zum Saisonstart der Frauen-Bundesliga wird die Nummer zehn wieder ihr Team mit der bunten Kapitänsbinde im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 12 Uhr) auf den Rasen führen.

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Freigang droht zweijährige Sperre

Und doch startet für Frankfurts Identifikationsfigur, die sich sogar die Vorwahl (069) als Tattoo hat stechen lassen, eine ungewöhnliche Spielzeit. Der 44-fachen Nationalspielerin wird vorgeworfen, innerhalb von zwölf Monaten drei Dopingkontrollen der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) verpasst zu haben.

Wegen dieser Meldeversäumnisse ("Strikes") droht ihr eine Sperre von bis zu zwei Jahren. Eine Sympathieträgerin ist plötzlich mit Schattenseiten konfrontiert.

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Unstimmigkeiten in den aktuellen Angaben

Der delikate Fall liegt in den Händen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der DFB-Kontrollausschuss hat ein Verfahren gegen die 28-Jährige eingeleitet. Die Ermittlungen seien "aufgrund des umfangreichen Sachverhalts und der komplexen medizinischen und rechtlichen Fragestellungen sehr zeitintensiv und dauern daher noch an", teilte der Verband mit.

Im Interesse aller Beteiligter gingen "Sorgfalt und Gründlichkeit vor Schnelligkeit, zudem müssen auch immer rechtliche Fristen eingehalten werden". Erst in einigen Monaten wird mit einem Urteil gerechnet. Freigang schrieb auf Instagram, dass es sich um "Unstimmigkeiten bzw. Missverständnisse in den täglich zu aktualisierenden und umfassenden Angaben" gehandelt habe, "die wir als Nationalspielerinnen tages- und stundenaktuell im System zu aktualisieren haben".

Die Eintracht-Bosse waren "not amused" über den Fauxpas. Intern sollen sehr deutliche Worte gefallen sein. Öffentlich verkündete Eintracht-Direktorin Katharina Kiel:

Laura Freigang ist bis zu einem möglichen Urteil ein fester Bestandteil unseres Kaders. „ Katharina Kiel, Direktorin Fußball der Eintracht-Frauen

Selbstverständlich werde eine wichtige Führungskraft weiter eingesetzt. Trainer Niko Arnautis stärkte ihr ebenfalls demonstrativ den Rücken und dachte gar nicht daran, eine andere Kapitänin zu bestimmen: "Dass das Verfahren nicht schön ist, ist klar. Sie geht aber super damit um."

Doppeltorschützin in der Champions-League-Qualifikation

Nach dem erneuten Weggang zahlreicher Leistungsträgerinnen - Geraldine Reuteler zum FC Arsenal, Elisa Senß zu Real Madrid, Nicole Anyomi zu London City Lionesses, Jella Veit und Lisanne Gräwe zu Union Berlin - wird die beste Torschützin beim Bundesliga-Dritten dringend gebraucht.

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Freigang erzielte beim Mini-Turnier der Champions-League-Qualifikation gegen Malmö FF (2:0) prompt den Doppelpack. Es sei keine einfache Situation, bekannte sie danach:

Ich bin guter Dinge, dass alles gut ausgeht. „ Laura Freigang

Der dritte "Strike" rückt wohl in den Fokus

Die "Bild" berichtete nun, dass es in dem Verfahren wohl allein um ihren dritten "Strike" am 23. Februar gehen könnte. In der App hatte sie offenbar ihre Wohnung als Aufenthaltsort eingetragen, wo die Kontrolleure niemanden antrafen. Freigang bestritt mit der Eintracht an jenem Tag das Heimspiel gegen den SC Freiburg (3:0), hatte das aber nicht hinterlegt. Möglicherweise dreht sich das juristische Tauziehen bald um diese Formalität.

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Legt die NADA gegen ein Urteil - beispielsweise einen Freispruch - noch Einspruch ein, wird sich das Verfahren lange hinziehen. Ihre Teilnahme an der WM 2027 in Brasilien steht ohnehin auf der Kippe, weil Bundestrainer Christian Wück bei den letzten WM-Qualifikationsspielen gegen Norwegen (2:0) und Slowenien (2:0) aus sportlichen Gründen auf eine Offensivallrounderin verzichtet hatte, die im DFB-Dress noch bei keinem Turnier eine wirklich tragende Rolle gespielt hat.

Just nach dem Spiel gegen Norwegen am 5. Juni, mit dem die DFB-Frauen das WM-Ticket gelöst hatten, machte die NADA den "möglichen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen" von Laura Freigang publik.