Fußball: Debatte über Playoffs in der Frauen-Bundesliga

Der FC Bayern beherrscht die Fußball-Bundesliga der Frauen seit Jahren. Nun wird über die Einführung von Playoff-Spielen diskutiert - was für Diskussionen sorgt.

Der FC Bayern um Klara Bühl (r.) beherrscht die Bundesliga der Frauen. Könnten Playoffs mehr Spannung bringen? Quelle: Eibner

Als sich der FC Bayern im Supercup gegen den VfL Wolfsburg (3:0) am vergangenen Wochenende den nächsten Titel im deutschen Frauenfußball sicherte, hat das Ergebnis am Ende niemanden mehr überrascht.

Wenn nun die neue Bundesliga-Saison mit dem Eröffnungsspiel bei Union Berlin am Freitag startet (18.20 Uhe / ab 18 Uhr live im ZDF) gibt es nur einen Favoriten: eben die Münchnerinnen, die viermal in Folge den Meistertitel und zweimal das Double gewannen. Die Vormachtstellung wirkt inzwischen so erdrückend, dass über die Einführung von Playoffs nachgedacht wird.

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Playoffs als Mittel gegen die Langeweile?

Diese Gedankenspiele aus der Frauen-Bundesliga FBL e.V. sind kürzlich bekannt geworden. Demnach könnte es ab der Saison 2027/28 ein Halbfinale der vier bestens Teams und ein Endspiel geben. Bei der nächsten Mitgliederversammlung am 30. November könnte über diese Pläne abgestimmt werden, die auch bei der Vergabe der Medienrechte eine wichtige Rolle spielen. Doch würde unter wirtschaftlichen Zwängen der sportliche Wert der Liga geopfert?

Bei den beiden Topklubs stoßen die Pläne auf reichlich Widerstand - und waren auch Gesprächsthema unter den Vereinsbossen beim Supercup in Ingolstadt.

Der Versuch, die Attraktivität der Liga allein durch K.o.-Spiele am Saisonende zu steigern, greift aus unserer Sicht zu kurz. „ Sportdirektorin Bianca Rech vom FC Bayern

Von einem kontraproduktiven Eingriff in den Wettbewerb sprach Wolfsburgs Sportboss Dieter Hecking. Wenn nicht die beste Mannschaft einer Saison Meister werde, "kann das nicht im Sinne des Sports sein".

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Skepsis nicht nur bei Kromp

Friederike Kromp als Trainerin von Werder Bremen kennt Playoffs noch aus ihrer Zeit in der Schweiz, wo es mehr oder weniger zweitrangig gewesen ist, wie man in der Saison abschneidet. Auch sie sieht natürlich, dass es aktuell keinen Meisterschaftskampf mehr gibt.

"Bayern wird wieder wegziehen, dahinter gibt es aber ein Feld von einigen Klubs, die sich um die Platz zwei bis fünf streiten", sagt die ZDF-Expertin. Kromp kann die Überlegungen zur Playoffs nachvollziehen, mag sich aber offiziell nicht zu der Thematik äußern.

Hintergrund: Werder-Vorstandsboss Klaus Filby hat für Florian Zeutschler (SGS Essen) den Posten als Vizepräsident im FBL e.V. übernommen. Diese Thematik birgt offenbar viel Konfliktpotenzial.

Skeptisch ist mit Siegfried Dietrich auch der ehemalige Generalbevollmächtige der Eintracht Frankfurt Fußball AG und ehemalige Vorsitzende des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen: Natürlich sei es richtig, unterschiedliche Modelle zu prüfen:

Und Playoffs können kurzfristig zusätzliche Aufmerksamkeit und Vermarktungsimpulse erzeugen „ Siegfried Dietrich

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Dietrich: Beständigkeit muss belohnt werden

"Wir waren uns in der Vergangenheit jedoch über alle Tabellenregionen hinweg weitgehend einig, dass die Champions League und der DFB-Pokal bereits attraktive K.-o.-Wettbewerbe bieten", so Dietrich. Die Meisterschaft wiederum solle "bewusst die sportliche Leistung und Beständigkeit einer gesamten Saison abbilden".

Vereine würden schließlich langfristig in professionelle Strukturen, Kaderqualität und internationale Wettbewerbsfähigkeit investieren. "Wenn eine über Monate erarbeitete Leistung und die damit verbundene internationale Qualifikation am Ende maßgeblich von der Tagesform in wenigen Playoff-Spielen abhängt, könnte das Gesamtkonzept eines Vereins erheblich beeinträchtigt werden", warnt der 69-Jährige.

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Stärkstes Team soll Meister werden

Zugleich sollte die über eine gesamte Saison stärkste Mannschaft Deutschland international vertreten. Denn sie bringt die besten Voraussetzungen mit, wichtige Koeffizientenpunkte zu sammeln, betont Dietrich. der den Frauenfußball in Deutschland einst auf eine neue Stufe hievte und im Sommer 2020 noch die Fusion der Frankfurter Klubs 1. FFC und Eintracht verantwortete.

Der frühere Manager und Investor des 1. FFC Frankfurt mahnt: "Die sportliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Liga ist zwar unverzichtbar, sollte jedoch vor allem durch eine nachhaltigere Vermarktung, größere mediale Reichweite und eine stärkere Inszenierung erreicht werden - nicht durch eine Relativierung der über eine gesamte Saison erbrachten sportlichen Leistungen."

Welche deutschen Teams spielen im Europapokal? International können sich die besten drei Teams der Frauen-Bundesliga qualifizieren. Der Meister FC Bayern steigt direkt in die Ligaphase der Women’s Champions League ein. Der Vizemeister VfL Wolfsburg muss noch Playoffs gegen FC Internazionale aus Mailand (26. August und 2. September). Der Tabellendritte Eintracht Frankfurt hat sich als Sieger des Miniturnier (2:0 im Finale gegen Malmö FF) ebenfalls für die Playoffs qualifiziert und trifft auf Paris St. Germain (26. August und 2. September). Trio hat kräftig Punkte gesammelt Vergangene Saison haben der FC Bayern mit dem Einzug ins Halbfinale der Champions League, der VfL Wolfsburg im Viertelfinale und Eintracht Frankfurt im Halbfinale des neuen Europa Cups für die UEFA-Fünfjahreswertung kräftig gepunktet. Seit der Saison 2022/23 hat dieses Trio in der Frauen-Bundesliga jeweils die Plätze eins bis drei belegt. Immer in dieser Reihenfolge. Bayern, Wolfsburg und Frankfurt sind seitdem auch die internationalen Repräsentanten der Liga.