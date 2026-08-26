Frauen-CL-Quali: Remis im Hinspiel zwischen Frankfurt und PSG

Eintracht Frankfurt hat alle Chancen auf den Einzug in die Frauen-Champions-League. Im Quali-Hinspiel gab es ein 1:1-Remis.

Trennten sich Remis: Paulia Dudek von Paris Saint-Germain und Dilara Acikgoz von Eintracht Frankfurt (r.). Quelle: IMAGO / HMB-Media

Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen um den Einzug in die Champions League bangen. Den Hessinnen gelang im Heimspiel gegen Paris Saint-Germain in den Playoffs der Königsklassen-Qualifikation nur ein 1:1 (1:1).

Vor 4.870 Zuschauern im Stadion am Brentanobad hatte Larissa Mühlhaus die Gastgeberinnen bereits in der vierten Minute in Führung gebracht, doch die Französinnen glichen nur wenig später durch Naomie Feller (7. Minute) aus.

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Das entscheidende Rückspiel findet am 2. September auf dem PSG-Campus statt. Nur der Gewinner zieht in die Ligaphase der Champions League ein.

Bennison scheitert am Pfosten

Nach einer dynamischen Anfangsphase mit den beiden Treffern flachte die Partie erst mal ab. Es gab zwar auf beiden Seiten weitere Chancen, doch keine zwingenden. Die Französinnen erspielten sich immer mehr Vorteile und setzten ihre körperliche Robustheit ein.

05.08.2026 | 0:59 min

Die Eintracht tat sich mit diesem physischen und temporeichen Spiel schwer. Umso überraschender, dass sie die erste große Möglichkeit nach der Pause hatte, als ein Ball von Hanna Bennison beide Pfosten traf, bevor er aus dem Tor herausflog. In den hektischen Schlussminuten kam das Team von Trainer Niko Arnautis noch mehrmals vor das gegnerische Tor, ohne Zählbares zu erzielen.

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Im Hinspiel der Qualifikation für die Königsklasse siegte die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch nach einem kontrollierten Auftritt vor heimischer Kulisse mit 2:0 (1:0) gegen den italienischen Vizemeister Inter Mailand.

Die Treffer erzielten Lara Prasnikar (42.) und Camilla Küver (52.). Inter Chiara Robustelli sah zudem in der 49. Minute die Rote Karte wege einer Tätlichkeit.

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