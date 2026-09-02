Champions League der Frauen: Wolfsburg und Eintracht in Playoffs

Wolfsburg und Frankfurt versuchen sich in den Champions-League-Playoffs zu behaupten. Die Klubs kämpfen auch darum, den Bedeutungsverlust der Frauen-Bundesliga aufzuhalten.

Cora Zicai (Wolfsburg) ist eines der Talente, welches die Frauen-Bundesliga hervorgebracht hat. Quelle: imago

Champions League ist nicht immer große Bühne. Weder das San Siro noch der Prinzenpark öffnen die Tore, wenn für den VfL Wolfsburg bei Inter Mailand und Eintracht Frankfurt bei Paris St. Germain (beide Mittwoch 18:30 Uhr) die richtungsweisendenden Playoff-Rückspiele zur Women’s Champions League anstehen.

Aber auch das eher provinzielle Ambiente soll zwei internationale Aushängeschilder nicht davon abhalten, mit dem FC Bayern die Bundesliga bestenfalls als Trio in der Ligaphase mit 18 Teams zu vertreten.

Eintracht Frankfurt steht in der dritten Runde der Champions-League-Quali. Gegen Malmö schoss Laura Freigang die Hessinnen zum Sieg. 09.08.2026 | 0:23 min

Wolfsburg und Frankfurt kämpfen in Champions-League-Playoffs

Vizemeister Wolfsburg geht mit einem 2:0-Vorsprung ins Rückspiel im kleinen Stadio Ernesto Breda, Frankfurt tritt mit einem 1:1 aus dem Hinspiel auf dem PSG-Campus an. Die Adlerträgerinnen sind seit der Fusion 2020 mit dem Vorgänger 1. FFC Frankfurt in vier Anläufen bereits dreimal in der Qualifikation oder den Playoffs gescheitert.

Das 2:0 ist ein gefährliches Ergebnis. Wir lassen kein Prozent nach im Rückspiel. „ VfL-Verteidigerin Camilla Küver

"Wir können nur gewinnen. Die Mannschaft weiß, wie sie Paris weh tun muss", sagte Trainer Niko Arnautis, der dem Gegner wie im Hinspiel "aggressiv und mutig" begegnen möchte.

Larissa Mühlhaus vor Frankfurt-Spiel bei Paris Saint-Germain fraglich

Ungewiss ist der Einsatz der bereits bestens integrierten Bundesliga-Torschützenkönigin Larissa Mühlhaus. Der Neuzugang von Werder Bremen zog sich zuletzt gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) einen Pferdekuss zu. Gerade ihre Körperlichkeit wäre gegen das französische Topteam wichtig. Bei einer Niederlage würden die Hessinnen erneut im Europa Cup antreten. Immerhin ein Trostpflaster.

Die "Wölfinnen" hingegen sind Stammgast in der Königsklasse und kamen immerhin zuletzt wieder bis ins Viertelfinale. Nach einem erneut großen Umbruch und dem Verlust der Identifikationsfigur Alexandra Popp hat das Team bereits gut zusammengefunden.

Alexandra Popp hat ihr letztes Spiel im Trikot des VfL Wolfsburg bestritten. Im Interview nach dem Spiel spricht sie mit ZDF-Reporterin Johanna Rüdiger. 17.05.2026 | 2:51 min

Deutsche Fußballtalente wecken international Begehrlichkeiten

Zuletzt beim Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen (2:1) überzeugte vor allem Offensivtalent Cora Zicai, die nach einem Jahr Anlaufzeit aufblüht. Was auch Bundestrainer Christian Wück freut, der vor der WM 2027 in Brasilien natürlich genau hinschaut, wie sich seine Kandidatinnen präsentieren.

Frankfurt und Wolfsburg haben im Sommer erfahren, dass ihre prägenden Gesichter bei lukrativen Angeboten aus dem Ausland kaum noch zu halten sind. Mit Carlotta Wamser von Bayer Leverkusen ist am Montag eine weitere Nationalspielerin von Bayer Leverkusen zu Manchester City gewechselt.

Wamser-Wechsel erhöht den Druck auf die Frauen-Bundesliga

Das entwicklungsfähige Energiebündel war kurioserweise in Frankfurt kaum eingesetzt worden, ehe Wück sie vor der EM 2025 in der Schweiz überraschend in den Kader holte. Als sich seine Kapitänin Giulia Gwinn erneut am Knie verletzte, startete die 22-Jährige, die auf beiden Außenbahnen offensiv wie defensiv einsetzbar ist, durch.

Die Allrounderin wird die aktuell schon 13. Deutsche, die nun in der besten Liga der Welt gutes Geld verdient. Nächsten Sommer könnte Klara Bühl folgen, die sich trotz lukrativer Angebote diesmal noch für einen Verbleib bei den Bayern entschied.

Die Frauen-Bundesliga wächst, aber immer mehr Top-Spielerinnen zieht es ins Ausland. Darunter auch Nationalspielerinnen wie Lea Schüller und Selina Cerci. Woran das liegt. 19.08.2026 | 1:40 min

Auch der deutsche Branchenprimus hatte sich mit der 14-fachen Nationalspielerin Wamser beschäftigt - vor allem für nächsten Sommer, sollten Gwinn und Franziska Kett nicht bleiben. Doch nun grätschte der nächste englische Topklub dazwischen und zahlte offenbar 650.000 Euro Ablöse an die Werkself.

Frauen-Bundesliga kämpft gegen Abwanderung ins Ausland

Das Transfergebaren wird auch im Frauenfußball immer "mehr ein Geschäft", sagte Frankfurts Verteidigerin Paulina Krumbiegel am Dienstag, die gerade erst von Juventus Turin in die Bundesliga zurückkehrte.

Die großen Vereine investieren immer mehr, aber das spornt auch an. „ Frankfurts Verteidigerin Paulina Krumbiegel

Man wolle zeigen, dass man dennoch mithalten könne. Doch längst stellt sich die Frage, wie sich Deutschland mit seiner obersten Frauen-Spielklasse mit Blick auf die Heim-EM 2029 dauerhaft gegen den Exodus der Besten stemmen will.

Sport : Champions League der Frauen Die Highlights ausgewählter Topspiele der Champions League der Frauen – kompakt im Video und mit allen Toren und wichtigen Entscheidungen.