Deutschland richtet die Frauen-EM 2029. Das gab das Exekutivkomitee der UEFA bekannt. Zum dritten Mal richtet der DFB eine Frauen-EM aus.

ZDF-Reporterin Claudia Neumann bewertet die Chancen der DFB-Bewerbung um die Frauen-EM 2029. Als Hauptkonkurrenten sieht sie Dänemark und Schweden. 03.12.2025 | 1:43 min

Die nächste Fußball-EM der Frauen findet 2029 in Deutschland statt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erhielt bei der Vergabe durch das Exekutivkomitee der UEFA am Mittwoch in Nyon den Zuschlag für die Ausrichtung des Turniers. Zum dritten Mal nach 1989 und 2001 wird damit der EM-Ball in Deutschland rollen.

DFB lässt Polen, Schweden und Dänemark hinter sich

Der DFB setzte sich gegen die Bewerbungen aus Polen sowie Schweden und Dänemark durch. In Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg soll gespielt werden. Die Arenen haben weitaus größere Kapazitäten als die meisten Stadien der WM 2011 in Deutschland.

Der DFB hatte monatelang um die Gunst der 18 stimmberechtigten Exko-Mitglieder geworben, nachdem der Verband mit seiner Bewerbung beim Weltverband FIFA um die WM 2027 gescheitert war.

