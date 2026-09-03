Handball-Bundesliga:Warum Magdeburg gegen die Füchse Berlin Favorit ist

Der SC Magdeburg und die Füchse Berlin sind die derzeit wohl besten Teams der Handball-Bundesliga. Am zweiten Spieltag treffen sie aufeinander, eine womöglich wegweisende Partie.

Am zweiten Spieltag der Handball-Bundesliga treffen sich mit dem SC Magdburg und den Füchsen Berlin die beiden wohl besten deutschen Teams. Beide waren gut in die Saison gestartet. 03.09.2026 | 0:41 min

Beim SC Magdeburg zeigt man sich gerne selbstbewusst. "Wir sind die, die man schlagen muss, der beste Verein der Welt", sagte Gisli Thorgeir Kristjansson im November 2025, als der Isländer bekanntgab, das Trikot des SC Magdeburg bis zum Sommer 2030 zu tragen.

Wir wollen immer mehr. „ Gisli Thorgeir Kristjansson, Spielmacher des SCM, im November 2025

Seither kamen der Gewinn der Deutschen Meister und des Supercups hinzu. Und auch der Auftakt in die 61. Bundesliga-Saison gelang dem Team von Trainer Bennet Wiegert, mit einem Sieg am Sonntag beim aufstrebenden VfL Gummersbach (33:31). Doch am Donnerstag (Anwurf 20.15 Uhr) steht schon das nächste wegweisende Topspiel an: die Heimpartie gegen die Füchse Berlin.

Prägende Teams

Es ist das Duell der aktuell prägenden Teams Deutschlands. Allein die Berliner um ihren Star Mathias Gidsel agierten in den zwei zurückliegenden Spielzeiten auf Augenhöhe, als sie dem SCM in einem dramatischen Schlussspurt 2025 den Meistertitel wegschnappten und auch das Champions League-Halbfinale 2026 gewannen.

Die Füchse Berlin haben den deutschen Handball-Pokal gewonnen. Im Finale gegen den Bergischen HC wurden sie ihrer Favoritenrolle gerecht. 19.04.2026 | 0:46 min

Im Sommer aber haben sich die Verhältnisse womöglich gravierend verändert. Denn die Füchse haben den Abgang des Halblinken Lasse Andersson im Sommer nicht - wie ursprünglich geplant - mit Simon Pytlick kompensieren können - der dänische Weltmeister wird erst im Sommer 2027 für eine festgeschriebene Ablöse (750.000 Euro) aus Flensburg kommen.

Füchse-Rückraum gesprengt

Und im Füchse-Rückraum fehlt ein dritter Baustein: Nationalspieler Nils Lichtlein muss nach einer Operation am linken Fuß für einige Monate pausieren. Insofern fällt es dem Linkshänder Gidsel leicht, dem SCM die Favoritenrolle aufzubürden: "Ich muss anerkennen, dass Magdeburg eine unfassbare Qualität hat - sie sind ein paar Schritte vor uns anderen", sagt der Däne.

Zwei Wege, ein Ziel: Julian Köster und Juri Knorr prägen den deutschen Handball - und wollen bei der Europameisterschaft 2026 in Skandinavien Geschichte schreiben. 09.01.2026 | 43:30 min

Auf der anderen Seite spielte der deutsche Nationalspieler Matthes Langhoff, der nun Andersson auf der halblinken Königsposition im Rückraum vertreten wird, beim Saisonauftakt gegen Melsungen (33:31) mit neun Treffern groß auf. Schon vor dem Saisonstart hatte der 24-Jährige, der bisher vornehmlich als Abwehrspezialist zur Geltung kam, sich hohe Ziele gesteckt:

Langhoff erwartet, "dass wir noch schnelleren Handball spielen und uns vor allem in der Defensive, wo noch Luft nach oben ist, verbessern".

Magdeburger Mauer

In Magdeburg treffen Gidsel und Langhoff freilich auf Magnus Saugstrup, den derzeit wohl besten Defensivakteur der Welt. Im Verbund mit Elvar Örn Jönsson, Oscar Bergendahl oder Antonio Serradilla, der aus Stuttgart zurückgekehrt ist, organsiert der dänische Weltmeister einen nur schwer zu überwindenden Mittelblock.

Alfred Gislason bleibt über die Heim-WM hinaus Bundestrainer. Er ist seit Februar 2020 im Amt und führte die DHB-Auswahl bereits 2024 zu Olympia-Silber und 2026 zu EM-Silber. 22.05.2026 | 0:16 min

Diese Magdeburger Mauer war neben der auf Durchbrüche und Zweikampfstärke ausgerichteten Offensive auch verantwortlich für das erste große Statement des SCM in dieser Serie beim Supercup, dem klaren 38:31-Sieg gegen die Füchse. Es war bereits der zwölfte Titel, den das Team seit 2015 unter der Regie von Wiegert auf das Briefpapier des Klubs bringen konnte.

Zwölf Titel in elf Jahren

Wiegert, 44, hat vor der Serie im Interview mit dem Magazin "HANDBALL inside" angedeutet, dass ihn die manchmal beißende öffentliche Kritik an seinem Angriffssystem nicht kaltgelassen hat ("Vielleicht bin ich da zu sensibel"). Nun hat für ihn die Meisterschaft absolute Priorität. Die Titelverteidigung betrachte er als "höchste Konstanz im Sport", sagte der Coach in einem anderen Interview der "Volksstimme".

Auf dem Weg dahin ist das Heimspiel gegen die Füchse eine der größten Bewährungsproben.