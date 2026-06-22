Der erfolgreichste Handball-Akteur in der Geschichte des THW Kiel muss gehen. Nach 33 Titeln als Spieler und Trainer endet für Filip Jicha seine Zeit beim deutschen Rekordmeister.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel trennt sich von seinem langjährigen Cheftrainer Filip Jicha. 22.06.2026 | 0:27 min

Nach sieben Jahren ist Schluss: Der THW Kiel hat Cheftrainer Filip Jicha mit sofortiger Wirkung freigestellt. Dies teilte der Handball-Rekordmeister bei einem Pressegespräch am Montag mit. Grund für die Entscheidung ist die sportliche Talfahrt der vergangenen Wochen und Monate.

Erst im Oktober 2025 hatte der THW den ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Jicha vorzeitig bis 2028 verlängert.

Erstmals seit 33 Jahren nicht im Europapokal

Kiel verpasste in der abgelaufenen Saison zum dritten Mal in Folge die angestrebte Qualifikation für die Champions League, zudem wird der Klub in der kommenden Serie erstmals seit 33 Jahren nicht am Europapokal teilnehmen. Nach der titellosen Spielzeit 2025/26 und dem sechsten Platz in der Bundesliga hatten die Verantwortlichen eine Analyse angekündigt, deren Ergebnis am Montag präsentiert wurde.

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir eine neue Herangehensweise und neue Impulse brauchen. Veränderungen sind notwendig. Wir brauchen jetzt den Neustart. Wir werden uns auf der Trainerposition neu aufstellen. „ THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi

Jicha hatte das Traineramt bei den Zebras 2019 von Alfred Gislason übernommen und sollte den personellen Umbruch gestalten. Unter dem Ex-Profi gewann Kiel die Champions League 2020, die deutschen Meisterschaften 2020, 2021 und 2023 sowie den DHB-Pokal 2022 und 2025. Den sportlichen Abwärtstrend des früheren Branchenprimus konnte Jicha zuletzt jedoch nicht stoppen.

THW würdigt Jichas Verdienste

Szilagyi sprach von einem "emotionalen Tag". Jicha sei für den Klub "nicht nur ein Trainer, er hat tagtäglich alles dem Interesse des Vereins unterstellt. Deswegen wird er für immer einer der prägendsten Persönlichkeiten bleiben. Er kann erhobenen Hauptes die THW-Bühne verlassen." Der THW würdigte Jicha auf seiner Homepage "nach nunmehr 16 Jahren Einsatz" für den Verein als "erfolgreichsten Protagonisten in der Geschichte des Klubs".

Vor seiner Trainertätigkeit hatte Jicha dem Klub auch als Spieler seinen Stempel aufgedrückt, er gewann zwischen 2007 und 2015 mit dem THW alles, was man im Vereinshandball gewinnen kann - darunter sieben Mal die Deutsche Meisterschaft, fünf Mal den DHB-Pokal und zweimal die Champions League. Nach seinem Karriereabschluss beim FC Barcelona kehrte Jicha 2018 zunächst als Co-Trainer von Gislason zurück nach Kiel, ehe er ein Jahr später zum Cheftrainer aufstieg.

Börge Lund möglicher Nachfolger?

Als Top-Kandidaten für die Jicha-Nachfolge nannte die Kieler Nachrichten den früheren THW-Profi Börge Lund. Der 47 Jahre alte Norweger trainiert seit 2020 den norwegischen Spitzenklub Elverum Handball. Zwischen 2007 und 2010 trug Lund als Spieler das Kieler Trikot. "Wir werden keine Namen kommentieren. Heute geht es darum, das eine Kapitel respektvoll zu schließen", sagte Szilagyi. Man werde "zu gegebener Zeit vermelden, wie wir in die Zukunft gehen".

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Quelle: dpa, SID