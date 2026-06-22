Neuseelands Rugby-Nationalteam beruft Deutschen Anton Segner

Anton Segner hat Historisches geschafft: Als erster Deutscher wurde er für die legendären "All Blacks" nominiert. Möglich ist das dank einer besonderen Auslandsspieler-Regel.

22.06.2026 | 0:52 min

Als erster deutscher Spieler hat es Anton Segner in Neuseeland zum Rugby-Profi geschafft - nun wurde er für die legendären All Blacks nominiert. Mit gerade einmal 24 Jahren ist der gebürtige Frankfurter am Ziel seiner Träume angekommen.

Wochenlang hatten Experten über eine Berufung des Deutschen spekuliert. Argumente dafür geliefert hatte Segner zuvor reichlich: Bei seinem Team, den Blues aus Auckland, war er zum Spieler des Jahres gewählt worden, zudem hatte er es ins Team des Jahres der abgelaufenen Super-Rugby-Saison geschafft.

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Eltern verschlafen All-Blacks-Nominierung

Umso bemerkenswerter, dass Segner, als er die Nachricht seines Lebens zu verkünden hatte, niemanden am Telefon erreichte. In Deutschland war es vier Uhr morgens. Erst beim dritten Anruf hob sein Vater ab - und endlich konnte Segner erzählen: von der Nominierung für die legendären All Blacks, der sagenumwobenen Rugby-Nationalmannschaft Neuseelands, von der er wenige Augenblicke zuvor erfahren hatte.

Mir fehlen die Worte. Das ist natürlich die aufregendste Zeit meines Lebens. „ Rugby-Profi Anton Segner

Auslandsspieler-Regel macht Nationalteam-Einsatz möglich

Mit seiner Berufung hat Segner in der Rugby-Nation Neuseeland Geschichte geschrieben - und das nicht zum ersten Mal. Im Alter von 15 Jahren ging es für Segner, der zuvor in den Jugendmannschaften des deutschen Serienmeisters SC 1880 Frankfurt gespielt hatte, mit einem Rugby-Stipendium erstmals ins Land der Kiwis. Geplant war ein halbes Jahr, doch Segner blieb - und wurde zum ersten deutschen Rugby-Profi in Neuseeland.

Seit 2022 spielt Segner für die Blues, in der vergangenen Saison gelang ihm der endgültige Durchbruch. Von den All Blacks hatte er jahrelang geträumt. Wer mindestens fünf Jahre ohne längere Unterbrechung in Neuseeland gelebt hat, ist berechtigt, für den dreimaligen Weltmeister aufzulaufen. Nationalcoach Dave Rennie lobte die Fähigkeiten des Deutschen:

Er ist hervorragend mit dem Ball in der Hand, er hat viele Bälle erobert. Er bietet uns Vielseitigkeit. Seine Fähigkeiten sind sehr ausgewogen. „ Neuseelands Rugby-Nationalcoach Dave Rennie

Segner schwärmt: "Unwirkliches Gefühl!"

Segner, der die Position des Loose Forwards in der dritten Sturmreihe einnimmt und dafür in den letzten Jahren ordentlich Muskelmasse aufgebaut hat, sprach nach der langersehnten Nominierung von einem "unwirklichen Gefühl". Er glaube nicht, "dass Worte den Emotionen, die ich gerade empfinde, gerecht werden können".

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