Sportwissenschaftler Ingo Froböse erklärt, wie Training, Regeneration und Medizin die Karrieren von Torhütern verlängern. Erfahrung verschiebt dabei die Grenzen des Alters.

Kap Verdes Vozinha ist bei dieser WM nicht der einzige Torwart, der mit Vierzig noch Top-Leistungen zeigt. Quelle: AFP

Er ist 40 Jahre alt, seine grauen Barthaare verraten jedes Jahr seiner Karriere, und doch brachte er eine der spielstärksten Mannschaften der Welt zur Verzweiflung. Während Spaniens Stars nach dem 0:0 gegen die Kapverden mit hängenden Schultern Richtung Kabine schlichen, vergoss Vozinha bei der Verleihung des "Man of the Match" Freudentränen.

Doch Vozinha ist bei dieser Weltmeisterschaft nicht allein. Das Bild des Torhüters, der auch beim 2:2 gegen Uruguay souverän hielt, erzählt von einem Trend. Manuel Neuer steht mit 40 Jahren wieder im deutschen Tor. Mexikos Guillermo Ochoa hat die Vierzig ebenfalls überschritten. Schottlands Craig Gordon, mit 43 Jahren der älteste WM-Teilnehmer, gehört ebenfalls zu diesem exklusiven Kreis.

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Warum Torhüter immer später ihre Karriere beenden

Lange galt das Alter als unerbittlicher Gegner des Leistungssports. Sprintkraft, Explosivität, Reaktionsvermögen: Vieles erreicht seinen biologischen Höhepunkt bereits in den Zwanzigern. Gerade Torhüter müssten eigentlich besonders betroffen sein. Sie leben von schnellen Reflexen, von Sprungkraft, von der Fähigkeit, in Sekundenbruchteilen zu reagieren. Und doch trotzen ausgerechnet sie dem Verfallsdatum, das der Spitzensport seinen Athleten normalerweise setzt. Wie kann das sein?

"Wir verstehen heute Alterungsprozesse viel besser als früher", sagt der Kölner Sportwissenschaftler Ingo Froböse. Moderne Trainingssteuerung, Ernährung, Regeneration und medizinische Betreuung hätten dazu geführt, dass Spitzensportler deutlich länger auf höchstem Niveau aktiv bleiben könnten. Doch Wissenschaft allein erklärt das Phänomen nicht. Torhüter besitzen einen Vorteil, den keine Technologie ersetzen kann: Erfahrung.

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Warum Erfahrung für Torhüter entscheidend ist

Ein Feldspieler kann einen verlorenen Sprint kaum kompensieren. Ein erfahrener Keeper hingegen verfügt über etwas, das mit jedem Spiel wertvoller wird. Die Flugbahn eines Schusses, das Verhalten eines Stürmers, die Dynamik einer Eins-gegen-eins-Situation - all das hat sich im Laufe einer Karriere zu einer gewaltigen Datenbank aufgetürmt.

Junge Torhüter haben häufig Vorteile bei der reinen Reaktionsgeschwindigkeit. Ältere Torhüter verfügen dagegen über eine viel größere Programmspeicherung. „ Ingo Froböse, Sportwissenschaftler

Gemeint ist die Fähigkeit, Spielsituationen wiederzuerkennen, Muster zu entschlüsseln und Entwicklungen vorauszuahnen. Während jüngere Keeper oft reagieren, antizipieren die erfahrenen Kollegen bereits.

Schottlands Keeper Craig Gordon ist mit 43 Jahren der älteste WM-Teilnehmer. Quelle: Imago

Dieser Erfahrungsschatz erklärt die Gelassenheit, mit der ein Manuel Neuer auftritt. Erfahrung wird zur Ressource, die mit jedem Jahr an Wert gewinnt - so lange, bis den Torhüter eine Aura umgibt, die selbst den besten Stürmern Respekt einflößt. "Wenn ein Vinicius Junior auf Manu zuläuft, dann hat der schon einen kleinen Strich in seiner Turnhose", witzelte jüngst Lothar Matthäus.

So entsteht eine scheinbar paradoxe Entwicklung: Gerade auf einer Position, die von Reflexen lebt, wird Erfahrung immer wichtiger. Das Tor entwickelt sich zu einem der letzten Rückzugsorte des Alters im Hochleistungssport - doch wie lange ist das ausreizbar?

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Wie lange Torhüter auf Topniveau spielen können

Froböse verweist auf Erkenntnisse aus der Epigenetik: Lebensstil, Training und Umwelt hinterlassen Spuren, die langfristige biologische Anpassungen begünstigen können. "Wir vererben Gene, die wir durch unseren Lebensstil, unser Training und unser Verhalten beeinflussen", sagt der Sportwissenschaftler. Denkbar sei, dass künftige Generationen von den Entwicklungen heutiger Spitzensportler profitieren könnten.

Sehen wir künftig also Torhüter, die mit 50 noch im Kasten stehen? Noch ist das Zukunftsmusik. Doch vielleicht wird eines Tages ein Torwart mit vollständig ergrautem Bart geehrt - und nimmt die Auszeichnung ergriffen entgegen, als wäre die Zeit nur eine Nebenfigur im Spiel.

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