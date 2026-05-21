Handball: SC Magdeburg ist Deutscher Meister

Der SC Magdeburg sichert sich zum vierten Mal die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga. Ein Sieg gegen Flensburg-Handewitt sorgt für den vorzeitigen Titelgewinn.

Tim Hornke und der SC Magdeburg feiern den vorzeitigen Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Handball. Quelle: dpa

Der SC Magdeburg ist zum vierten Mal deutscher Meister im Handball. Der Traditionsverein kann nach dem 31:30 (13:13)-Heimsieg am Donnerstagabend gegen die SG Flensburg-Handewitt bei drei noch ausstehenden Spielen nicht mehr von Platz eins der Bundesliga verdrängt werden.

Die Jungs sollen jetzt richtig die Sau rauslassen. „ Bennet Wiegert, Trainer SC Magdeburg

"Wir haben in dieser Saison sehr gut performt. Ich freue mich für die Jungs, die das verdient haben", lobte Trainer Bennet Wiegert seine Schützlinge für das Meisterstück und frohlockte: "Das ist der wertigste Titel für mich."

In der Handball-Bundesliga steht der SC Magdeburg kurz vor dem Titelgewinn. Nach dem 41:28-Sieg gegen den HSV Hamburg können die Magdeburger im nächsten Spiel die Meisterschaft perfekt machen. 11.05.2026 | 0:46 min

Vierter Titel für den SC Magdeburg

Magdeburg holt sich die Meisterschale von den Füchsen Berlin zurück. 2001, 2022 und 2024 hatte der SCM zuvor den bedeutendsten Titel im deutschen Vereinshandball gewonnen.

Magdeburg und Pokalsieger Berlin haben beide noch eine weitere Titelchance in dieser Saison: Die dominierenden Klubs der vergangenen Jahre spielen am 13. Juni in Köln beim Finalturnier der Champions League im Halbfinale gegeneinander. Magdeburg geht als Titelverteidiger an den Start.

Der SC Magdeburg ist den Füchsen Berlin ins Final Four der Handball-Champions-League gefolgt. Der SCM gewann das Viertelfinalrückspiel gegen Pick Szeged aus Ungarn souverän mit 45:37. 08.05.2026 | 0:52 min

Nur eine Niederlage für Magdeburg in dieser Saison

Im Rennen um die Meisterschaft hatte der SCM den Rivalen frühzeitig abgehängt. Nach der Anfang September erfolgten Trennung von Sportdirektor Stefan Kretzschmar und Trainer Jaron Siewert, deren Aufgaben der Däne Nicolej Krickau übernahm, kassierten die Berliner allein in der Hinrunde fünf Pleiten.

Magdeburg hingegen verließ das Parkett in dieser Bundesliga-Spielzeit bisher nur einmal als Verlierer - Mitte Februar beim 29:31 in Kiel.

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Quelle: SID, dpa