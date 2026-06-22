Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Kap Verde ist auf dem Weg zur Sensation und Ägypten jubelt und schreibt Geschichte. Die News aus der WM-Nacht im ZDF-Newsletter.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

so langsam kristallisiert sich die erste echte WM-Überraschungsmannschaft heraus. WM-Debütant Kap Verde begeisterte auch bei seinem zweiten Auftritt in diesem Turnier und trotzte dem zweifachen Weltmeister Uruguay ein 2:2-Remis ab. Somit hat die Mannschaft von Trainer "Bubista" das Weiterkommen in der eigenen Hand.

Gelingt ein Sieg gegen Saudi-Arabien, stünde man sicher in der Runde der letzten 32 - es wäre eine kleine Sensation. Kurz danach durfte sich außerdem Ägypten über seinen ersten Sieg jemals bei einer Fußball-WM freuen. Was außerdem noch passiert ist, lesen Sie in diesem Newsletter.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Das ist in der Nacht passiert

Es ist das nächste Stückchen WM-Geschichte bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Auch Ägypten darf sich über den ersten Sieg seiner eigenen WM-Historie freuen. Dabei geht das Spiel nicht gut los für die "Pharaonen" - nach Kopfball-Tor von Surman liegt man mit 0:1 zur Pause zurück.

Doch nach dem Seitenwechsel dreht vor allem Superstar Mohamed Salah auf, erzielt unter anderem das zwischenzeitliche 2:1 und ebnet so den Weg für den Erfolg Ägyptens. Durch den Erfolg springen die Afrikaner auf Rang eins der Gruppe G und haben beste Chancen aufs Weiterkommen.

Im Spiel der Gruppe H spielen Uruguay und Kap Verde gegeneinander. Beide Teams warten noch auf einen Sieg bei der WM. 22.06.2026 | 10:42 min

Der WM-Neuling punktet auch im zweiten Spiel! Kap Verde erzielt die ersten beiden Tore seiner WM-Geschichte und spielt 2:2 gegen den haushohen Favoriten Uruguay. Für "Die blauen Haie" ist der Traumstart, für "La Celeste" der Horrorstart in das Turnier damit perfekt.

Kevin Pina bringt Kap Verde sehenswert per Freistoß in Führung, durch einen Doppelschlag vor der Pause dreht Uruguay die Partie zwischenzeitlich. Helio Varela nutzt einen heftigen Aussetzer von Olivera aus und erzielt das 2:2. Beide Mannschaften haben danach Gelegenheit, das Spiel noch zu gewinnen.

Im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe G treffen Belgien und Iran bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Beide Teams warten noch auf einen Sieg. 21.06.2026 | 8:38 min

Die nächste Enttäuschung für Belgien. Auch gegen Iran kommen die "Roten Teufel" nicht über ein Remis hinaus. Das Team von Rudi Garcia bestimmt zwar über weite Strecken das Spiel, nutzt seine Chancen aber nicht. Dazu wirken die Belgier teilweise ideenlos.

Iran agiert ab der 67. Minute in Überzahl, weil Nathan Ngoy als letzter Mann die Notbremse zog und zurecht Rot sah. Außerdem zeichnen sich die beiden Torhüter Courtois und Beiranvand durch mehrere gute Paraden aus.

Spanien mit Superstar Lamine Yamal ist bei der WM angekommen. Besonders Stürmer Mikel Oyarzabal brilliert und macht gegen Saudi-Arabien seinen Negativrekord aus dem Auftaktspiel vergessen. 21.06.2026 | 8:43 min

Lamine Yamal kehrt in die Startelf zurück und erzielt prompt das erste Tor der Spanier bei dieser WM. Es ist der Grundstein für einen ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen Saudi-Arabien nach der Auftaktblamage gegen Kap Verde.

Neben Yamal liefert Mikel Oyarzabal mit zwei Toren und einer Vorlage eine brillante Partie ab. Beide Offensivstars haben bereits zur Pause Feierabend. Nationaltrainer Luis de la Fuente, dem seine Mannschaft zum 65. Geburtstag einen Sieg schenkt, schont sie für kommende Aufgaben.

Schlagzeilen des Tages

Diese Spiele stehen an

22. Juni, 19.00 Uhr: Argentinien – Österreich (ARD)

Lionel Messi lieferte beim Auftaktspiel des amtierenden Weltmeisters Argentinien gegen Algerien eine Gala-Vorstellung inklusive eines Dreierpacks ab. So soll es für die Mannschaft von Lionel Scaloni weitergehen.

Österreich gestaltete sein WM-Comeback nach 28 Jahren gegen Jordanien erfolgreich. Trotz des 3:1-Erfolges geht das Team von Ralf Rangnick als Außenseiter in das Duell mit Argentinien.

22. Juni, 23.00 Uhr: Frankreich – Irak (ARD)

Das französische Starensemble um Kylian Mbappe, Ousmane Dembele und Michael Olise untermauerte zum WM-Auftakt gegen Senegal seinen Status als Topfavorit auf den Titel.

Gegen den Irak will sich die "Equipe Tricolore" nun den vorzeitigen Einzug in das Sechzehntelfinale sichern.

23. Juni, 02.00 Uhr: Norwegen – Senegal (MagentaTV)

Erling Haaland traf in seinem ersten WM-Spiel gleich doppelt und war damit maßgeblich für den 4:1-Auftakterfolg von Norwegen verantwortlich. Nach dem Irak wartet mit Senegal im zweiten Spiel ein schwierigerer Gegner.

Die Senegalesen um Sadio Mane und Nicolas Jackson stehen nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich bereits unter Zugzwang.

23. Juni, 05.00 Uhr: Jordanien – Algerien (ZDF)

Als klarer Außenseiter ging Jordanien in das Spiel gegen Österreich, zeigte dann jedoch eine beachtliche Leistung und ärgerte den Favoriten. Dennoch setzte es eine 1:3-Niederlage.

Algerien, das seinerseits keine Chance gegen Argentinien hatte und ebenfalls punktlos da steht, sollte gewarnt sein. Ein Sieg gegen Jordanien wird kein Selbstläufer.

Hintergründe

Im ersten Spiel gegen WM-Neuling Jordanien tat sich Österreich lange schwer. Nun wartet mit Argentinien das erste richtige Fußball-Schwergewicht bei dieser WM. Wie die Alpenrepublik in diese Partie geht:

Hingucker der Nacht

Das 2:2 gegen Uruguay ist an sich schon als Erfolg für Kap Verde zu werten. Doch schon allein die Freude nach dem ersten Treffer ist riesig gewesen - denn es war das erste Tor bei einer WM für den Inselstaat jemals. Und auch das Tor selbst ist ein echter Hingucker. Sehen Sie selbst:

22.06.2026 | 1:54 min

Zitat des Tages

Bitte Leute, glaubt an die Mannschaft. Sie zahlt es zurück! „ ZDF-Experte Christoph Kramer

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion