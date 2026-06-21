WM 2026: Experimentiert Nagelsmann gegen Ecuador?

Das Experten-Duo Per Mertesacker und Christoph Kramer diskutiert im ZDF-Studio in Berlin vor dem letzten WM-Vorrundenspiel gegen Ecuador über Wechselspiele in der DFB-Startelf.

Rotiert er gegen Ecuador? Bundestrainer Julian Nagelsmann. Quelle: IMAGO / Eibner

Es ist eine durchaus interessante Konstellation. Durch den 2:1-Erfolg in letzter Minute über die Elfenbeinküste und das torlose Remis zwischen Ecuador und Curaçao steht die DFB-Elf bereits vor dem dritten und finalen Gruppenspiel der WM gegen die Südamerikaner als Gruppensieger fest.

Im Sechzehntelfinale wartet unabhängig vom Ausgang ein Drittplatzierter aus Gruppe A, B, C, D oder F am Montag, 29. Juni (ab 22.30 Uhr MESZ), in Foxborough bei Boston. Sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann nun kräftig rotieren und schonen?

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Dieser Frage ging das Experten-Duo im ZDF-Studio in Berlin am Sonntagabend nach. Per Mertesacker warnte vor Aktionismus: "Man muss aufpassen. Den Rhythmus dieser Mannschaft, alle vier, fünf Tage zu spielen, jetzt zu brechen und komplett zu wechseln, das würde ich jetzt nicht tun." Für den ehemaligen Innenverteidiger nähern sich die K.o.-Spiele recht schnell. "Da muss das Team voll da sein."

Kramer: "Beide sind verletzungsanfällig"

Dennoch gebe es Situationen und Personalien, die beurteilt werden müssten. Mertesacker nannte namentlich Stürmer Kai Havertz und den bisher im zentralen Mittelfeld stark performenden Felix Nmecha. "Die waren beide lange verletzt." Sein Weltmeister-Kollege von 2014, Christoph Kramer ergänzte: "Beide sind auch verletzungsanfällig."

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Die Personalie Nmecha ließ Mertesacker nicht los. "Den brauchen wir im Turnierverlauf unbedingt."

"Er war und ist der einzige, der gegen die körperlich starken Teams dagegen halten kann", so der Weltmeister von 2014 weiter. Das habe er läuferisch und kämpferisch gegen die Elfenbeinküste bewiesen. An dieser Stelle könnte eine Rotation Sinn machen.

Kramer: "Undav in Joker-Rolle belassen"

Auch Kramer sagte, er würde auf große Wechselrochaden verzichten, auch bei der Personalie Deniz Undav. "Ich würde ihn in der Joker-Rolle belassen", sagte Kramer: "Es macht was mit der Mannschaft, wenn du weißt, jetzt kommt noch Deniz Undav."

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Darüber hinaus nannte Kramer drei Gründe. Zunächst sei es für die Spieler ein "krasser Unterschied", ob sie alle vier oder alle fünf bis sechs Tage spielen würden. "Dieser eine Tag mehr macht für Fußballprofis richtig viel in puncto Regeneration. Die Spieler sind es ja gewohnt, alle drei Tage zu spielen. Da jetzt fünf, sechs Tage Pause sind, ist es kein Problem in Sachen Kraft."

Nageslmann-System nicht einfach

Die Personalie Nico Schlotterbeck sei für Kramer der zweite Grund, nicht viele Wechsel durchzuführen. "Er fällt ja jetzt aus sehr wahrscheinlich. An dieser Stelle musst du jetzt sowieso personell umbauen." Das System von Julian Nagelsmann sei nicht einfach zu spielen. "Deswegen muss man da schauen, dass man da jetzt eine Stabilität aufgebaut bekommt mit einer eingespielten Mannschaft."

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Als dritten Punkt nannte der ehemalige Mittelfeldspieler den "Flow" der Mannschaft. "Sportlich ist das gar nicht egal, wie du das nächste Spiel gestaltest. Du hast jetzt elf Siege in Serie. Gelingt dir der zwölfte, stärkt das erneut den Glauben. Glaube ist alles."

Mertesacker zieht Vergleich zu 2006

Mertesacker zog gar den Vergleich zur Heim-WM vor 20 Jahren. "Da waren wir nach zwei Siegen ebenfalls qualifiziert und Jürgen Klinsmann hat genau einen Wechsel in der Innenverteidigung vorgenommen und den Rest so belassen."

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Für Mertesacker sei die Wechselerhöhung von drei auf fünf zudem ein "Faustpfand". Der Bundestrainer könne im Spiel etwa in der 60. Minute eingreifen und ein paar Spieler als Schutzmaßnahme runternehmen.

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