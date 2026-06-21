WM 2026: Warum sich Belgiens Trossard nicht behandeln ließ

Neue WM-Regel:Warum sich Belgiens Trossard nicht behandeln ließ
Im Spiel zwischen Belgien und Iran ließ sich Leandro Trossard trotz starker Schmerzen nicht behandeln. Wieso entschied er sich dagegen?
Leandro Trossard lag mit großen Schmerzen auf dem Rasen, das medizinische Team der belgischen Fußball-Nationalmannschaft stand wenige Meter entfernt bereit - und doch kam die ärztliche Hilfe beim Gruppenspiel während der WM gegen Iran nicht zum Einsatz. Der Verzicht der Belgier hatte mit einer neuen Regel bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu tun.
Trossard hätte für eine Minute vom Feld gemusst
Trotz des harten Einsteigens von Alireza Jahanbakhsh in die Wade von Trossard - der Stutzen war gerissen und der Stollenabdruck am Unterbein zu sehen - gab es vom argentinischen Schiedsrichter Dario Herrera keine Gelbe Karte.
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Wäre Trossard behandelt worden, hätte der Spieler für eine Minute das Spielfeld verlassen müssen. Ausgenommen von dieser Regel sind lediglich Torhüter sowie Spieler, die durch ein Foul verletzt wurden, wofür es Gelb oder Rot gegeben hat.
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