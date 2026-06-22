Bei WM-Teilnehmern wie Senegal stammt fast die Hälfte des WM-Kaders aus Frankreich. Insbesondere im Großraum Paris werden Nationalspieler für viele Länder ausgebildet.

Zehn der 26 Spieler im WM-Kader von Senegal wurden nicht im Senegal geboren. Acht von ihnen kommen aus Frankreich. Quelle: IMAGO / Nicolo Campo

Fast jedes Land, und damit auch jeder WM-Teilnehmer, hat seine Enklave in New York. "Little Senegal" (Le Petit Sénégal) befindet sich im Stadtteil Harlem, hauptsächlich entlang der West 116th Street. Wenn hier nun an verschiedenen Orten das zweite WM-Gruppenspiel von Senegal gegen Norwegen in New Jersey (Dienstag, 2:00 Uhr MESZ) im Fernsehen läuft, lebt das Viertel mit seiner westafrikanischen Einwanderergemeinschaft auf.

Nichts stärkt in einer Zeit, in der die US-Einwanderungsbehörde ICE wegen ihres harten Vorgehens gegen Undokumentierte in der Kritik steht, mehr das Gemeinschaftsgefühl. Dabei profitiert das Nationalteam des Senegal auch davon, dass zumindest die Fußball-Grenzen immer mehr verschwimmen. Ob Donald Trump nun will oder nicht: Diese WM ist so vielfältig durchmischt wie nie zuvor.

45 Minuten lang tut sich Frankreich gegen Senegal schwer. Nach dem Seitenwechsel spielen Mbappe und Co. ihre Qualität aber voll aus. 16.06.2026 | 8:20 min

Frankreich kann fast vier Kader bestücken

Von den 1.248 Spielern in den WM-Kadern der 48 Nationen wurden 292 außerhalb des Landes geboren, für das sie antreten - das entspricht 23 Prozent. Doppelt so viel wie noch bei der WM 2006 in Deutschland. Größter Zulieferer, und das verwundert bei der Vielzahl an Überseegebieten nicht, ist Frankreich.

Frankreich stellt die meisten WM-Spieler Von 1.248 WM-Spielern sind 292 außerhalb ihres Landes geboren. Frankreich entsendet mit 99 Akteuren die meisten, dahinter folgen die Niederlande (65), Deutschland (50) und England (48). Vom deutschen Gruppengegner Curaçao wurde einzig Tahith Chong auf der Karibikinsel geboren. Vom Außenseiter DR Kongo stammen nur sechs Spieler aus der Heimat.



Auch bei Marokko (19/26), Bosnien-Herzegowina (17/26), Algerien (16/26) und Haiti (16/26) stellt diese Gruppe die Mehrzahl des 26-köpfigen Kaders.

Davon profitieren viele andere Länder bis hin zum Außenseiter Haiti, der sich ohne seine frankophonen Bezüge kaum qualifiziert hätte. Senegal, gegen den sich die Equipe Tricolore (3:1) eine Halbzeit lang schwer tat, hat neun in Frankreich geborene Spieler dabei, darunter Leistungsträger wie Pape Gueye, Yehvann Diouf, Moussa Niakhaté, Ibrahim Mbaye und Kalidou Koulibaly.

Trainer Pape Thiaw ist es egal, ob die Spieler in Dakar, Paris oder anderswo geboren wurden, aber die gute Organisation seiner Mannschaft könnte mit der Ausbildung zu tun haben. Auch die nordafrikanischen Nationalteams nutzen die vielfältigen Verflechtungen ins Land des zweifachen Weltmeisters. Das marokkanische Toptalent Ayyoub Bouaddi kommt aus der nordfranzösischen Kleinstadt Senlis und spielt (noch) bei OSC Lille.

Lange rennt die DFB-Elf im zweiten Gruppenspiel einem Rückstand hinterher. Doch dann beweist Bundestrainer Nagelsmann mit seinen Auswechslungen ein glückliches Händchen. 21.06.2026 | 10:09 min

Kylian Mbappé ist der Posterboy von Bondy

Als wichtigste Wiege gilt die Region Île-de-France, der Großraum von Paris mit mehr als 1.200 Gemeinden und 12,5 Millionen Einwohnern. Die Bolzplätze der Banlieues, deren Bevölkerung besonders divers ist und wo die sozialen Probleme groß sind, spucken serienweise gute Fußballer aus.

Viele Kids träumen vom Kick des Lebens. Diese Form des Straßenfußballs ist eine besondere Schule, denn wer sich auf den kleinen, betonierten Plätzen durchsetzt, der muss ein bisschen was können. Kylian Mbappé ist für viele das Vorbild.

Im DFB-Team ist nur Anton nicht in Deutschland geboren Aus dem deutschen Aufgebot ist allein Waldemar Anton nicht in Deutschland geboren: Der Verteidiger von Borussia Dortmund kam in Almalyk (Usbekistan) zur Welt.

An einem Wohnsilo in Bondy prangt das übergroße Graffiti von "Kyky", wie er als Kind mit dem Trikot von AS Bondy im Bett liegt. Jetzt ist er als Kapitän von "les bleus" ein Weltstar. Der Verein seiner Kindheit durchforstet mit anderen Klubs bis heute das Areal nach Talenten, die der Tristesse in mancher Hochhaussiedlung entkommen wollen.

In der Partie zwischen den beiden deutschen Gruppengegnern Ecuador und Curaçao stehen die Torhüter im Mittelpunkt. Zum Weiterkommen wäre für beide Mannschaften ein Sieg nötig. 21.06.2026 | 9:25 min

Die Doué-Brüder spielen für unterschiedliche Länder

Wer gut genug ist, schafft es ins französische Ausbildungszentrum Clairefontaine. Im "Institut National du Football" wird Wert auf die schulische Ausbildung gelegt, denn der fußballerische Ausleseprozess bei der Konkurrenz ist unerbittlich. Aber wer es nicht in die Frankreich-Auswahl schafft, der kann ja vielleicht noch für die Heimat seiner Eltern spielen. Zumal die FIFA den Wechsel der Nationalmannschaft 2020 noch mal erleichtert hat.

Mitunter trennt eine solche Entscheidung auch die Familie. Während Désiré Doué mit 21 Jahren aktuell für Frankreich antritt, spielt sein zwei Jahre älterer Bruder Guéla für die Elfenbeinküste. Beide sind in Angers geboren, ihre Mutter ist Französin, ihr Vater Ivorer. In einem Vorbereitungsspiel trafen beide Nationen aufeinander.

Nach dem Schlusspfiff lagen sich die beiden Brüder lachend in den Armen. So wie vielleicht auch die Menschen aus "Little Senegal" nach dem zweiten Auftritt ihrer Lieblinge, der Löwen von Teranga, die sich für diese WM so viel vorgenommen haben.

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Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.