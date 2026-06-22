Nach dem zweiten Remis bei dieser WM ist Debütant Kap Verde weiter ungeschlagen. Nun lebt sogar der Traum von der K.-o.-Runde.

Im Spiel der Gruppe H spielten Uruguay und Kap Verde gegeneinander. Beide Teams warten noch auf einen Sieg bei der WM. 22.06.2026 | 10:42 min

Es geht wohl nur besonders emotional bei Kap Verde. Nach dem Märchen um Keeper Vozinha beim WM-Auftakt gegen Spanien folgte nun ein nicht minder emotionales 2:2-Remis gegen den zweifachen Weltmeister Uruguay - inklusive des historischen ersten Treffers.

Mit einem direkt verwandelten Freistoß aus knapp 30 Metern hatte Kevin Pina vom russischen Klub FK Krasnodar das erste Tor bei einer WM in der Geschichte des Inselstaats erzielt. Für alles, was danach passierte, "finde ich nur ein Wort", sagte er: "Stolz, Stolz, Stolz!"

Das erste WM-Tor von Kap Verde im Video. 22.06.2026 | 1:54 min

Gleich bei seiner ersten WM-Teilnahme kann der krasse Außenseiter Kap Verde mit seinen 13 Inseln und nicht einmal 600.000 Einwohnern nun sogar die K.-o.-Runde erreichen. Ein Sieg gegen den Gruppenletzten Saudi-Arabien am Samstag (02:00 Uhr) - und die Sensation wäre perfekt.

Kap Verde brauchte diesmal Nehmerqualitäten

Anders als gegen Spanien mussten die "Blauen Haie" gegen Uruguay auch Nehmerqualitäten beweisen. Denn kurz vor der Pause kassierte das neue Lieblingsteam vieler Fußball-Fans zwei Gegentore in nur sieben Minuten: Maxi Araujo (44.) und Agustin Canobbio (45.+6) trafen für die ansonsten sehr einfallslosen und erneut enttäuschenden Südamerikaner.

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Beim Ausgleich profitierte Kap Verde von einem kapitalen Bock der Defensive Uruguays, dennoch: Auch dieses Remis war eine faustdicke Überraschung und alles andere als unverdient.

Trainer als Erfolgsfaktor

Einer der Erfolgsfaktoren dieser Mannschaft: Trainer "Bubista" und sein ungebrochener Glaube an sein Team. Niemals redet oder handelt er wie ein Außenseiter, sondern fordert von den Spielern den Mut, den er auch vorlebt.

"Seit dem Beginn des Turniers sage ich: Wir wollen auf dem höchstmöglichen Level mithalten", sagte er. Das hat Kap Verde jetzt zweimal geschafft. "Und jetzt wollen wir einen zweiten Traum erfüllen: Uns für die K.-o.-Runde zu qualifizieren."

Wir haben Respekt vor jedem Gegner. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, an dem ich sage: Ja, wir kämpfen definitiv um das Erreichen der nächsten Runde. „ Pedro Leitão Brito, genannt "Bubista", Trainer von Kap Verde

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Der 56-Jährige, der mit vollständigem Namen Pedro Leitão Brito heißt, trainiert die Mannschaft seit sechs Jahren und hat ihr eine klare Struktur und viel Selbstvertrauen vermittelt. Überall auf der Welt suchte er dafür nach Spielern mit kapverdischen Wurzeln.

Lopes: "Das ist eine verrückte Story"

Nach dem Uruguay-Spiel stand der in Dublin geborene und für die Shamrock Rovers spielende Roberto Lopes in einem Medienzelt neben dem Stadion und sagte mit breitestem irischen Akzent: "Das ist eine verrückte Story." Er habe das niemals für möglich gehalten.

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Quelle: SID, dpa