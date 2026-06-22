Nach dem WM-Aus für Abwehrspieler Nico Schlotterbeck muss Bundestrainer Julian Nagelsmann umdenken. Schlotterbeck selbst beschwört den Teamgeist.

Innenverteidiger Schlotterbeck fällt wegen eines Bänderrisses für die weiteren WM-Spiele aus. „Wir müssen schauen, wie dieser Rückschlag verkraftet wird", sagt ZDF-Reporter Kaben. 22.06.2026 | 1:01 min

Nach der Schock-Diagnose dachte der tief getroffene Nico Schlotterbeck zuerst an das große gemeinsame Ziel. Jetzt zähle "die Mannschaft", schrieb der Nationalspieler nach seinem WM-Aus bei Instagram an die Fans.

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Die DFB-Elf verdiene "die volle Unterstützung aller Deutschen. Lasst uns zusammenstehen und zeigen, dass wir in guten wie in schwierigen Momenten hinter dieser deutschen Mannschaft stehen und sie auf ihrem Weg zum WM-Titel unterstützen."

Nico Schlotterbeck hat sich gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Der Innenverteidiger kann nicht mehr an WM teilnehmen. 22.06.2026 | 1:56 min

Er selber kann auf der Jagd nach dem fünften Stern auf dem Rasen nicht mehr mithelfen. Nach einer knapp 40-stündigen Hängepartie bewahrheiteten sich die schlimmsten Befürchtungen. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund erlitt im Spiel gegen die Elfenbeinküste eine schwere Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk und fällt nach DFB-Angaben "mehrere Monate" aus.

Anteilnahme für Schlotterbeck auch vom BVB

Bundestrainer Julian Nagelsmann bekundete seine Anteilnahme und erklärte, Schlotterbeck werde dem Team auf dem Platz sehr fehlen. "Es hätte seine WM werden können", so Nagelsmann. "Es ist bitter für uns und für den Jungen. Eine WM ist nicht so oft", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler der Deutschen Presse-Agentur. Und auch sein Verein, der BVB, fühlte mit.

Für Nico tut es mir extrem leid, er war richtig gut in Form und aus der Startelf unserer Nationalmannschaft nicht wegzudenken „ Lars Ricken, BVB-Geschäftsführer Sport

Das WM-Aus des Borussen sei "unglaublich bitter", doch Schlotterbeck werde "auch diesmal" stärker zurückkommen, so Ricken weiter.

Nach dem WM-Sieg gegen die Elfenbeinküste macht das DFB-Team einen "gelösten Eindruck", sagt ZDF-Reporter Florian Zschiedrich. Dennoch sind die Verletzungssorgen um Nico Schlotterbeck groß. 22.06.2026 | 2:38 min

Schlotterbeck bleibt in den USA

Trotz der bitteren Diagnose wird er erst einmal bei der Mannschaft im Quartier in Winston-Salem bleiben. Auch dort erhält der Verletzte viel Zuspruch. "Wir haben alle versucht, ihn aufzubauen. Zum Glück ist er ein sehr positiver Typ, der schon wieder vorausblickt", sagte Nagelsmann.

Auf dem Platz erlitt der 26-Jährige die Verletzung in der Anfangsphase des Spiels in Toronto. Trost erhielt er schon vor Ort von seiner Frau, seinem zweijährigen Sohn und den Mitspielern. Der betrübte DFB teilte in seiner Insta-Story ein gebrochenes Herz-Emoji.

Lange rennt die DFB-Elf im zweiten Gruppenspiel einem Rückstand hinterher. Doch dann beweist Bundestrainer Nagelsmann mit seinen Auswechslungen ein glückliches Händchen. 21.06.2026 | 10:09 min

Personeller Rückschlag für Bundestrainer Nagelsmann

Weil es aufgrund der FIFA-Regularien keinen Ersatz für Schlotterbeck geben kann, muss Nagelsmann nun kreativ werden und Antonio Rüdiger steht auf jeden Fall bereit.

Der einstige Abwehrchef verließ nach der Rückkehr aus Toronto den Charterflieger mit dem Schlotterbeck-Sohn auf dem Arm. Nun muss er auch bei der WM wieder mehr Verantwortung tragen. "Es hat sich nicht viel verändert. Ich muss für alle Szenarien bereit sein - und ich bin bereit", sagte Rüdiger gewohnt selbstbewusst nach seinem 45-minütigen Einsatz im Spiel gegen die Elfenbeinküste.

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Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: sid, dpa