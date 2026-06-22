Nationalspieler nach WM-Aus:Schlotterbeck emotional: "Jetzt zählt die Mannschaft"
Nach dem WM-Aus für Abwehrspieler Nico Schlotterbeck muss Bundestrainer Julian Nagelsmann umdenken. Schlotterbeck selbst beschwört den Teamgeist.
Nach der Schock-Diagnose dachte der tief getroffene Nico Schlotterbeck zuerst an das große gemeinsame Ziel. Jetzt zähle "die Mannschaft", schrieb der Nationalspieler nach seinem WM-Aus bei Instagram an die Fans.
Nico Schlotterbeck auf Instagram
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Die DFB-Elf verdiene "die volle Unterstützung aller Deutschen. Lasst uns zusammenstehen und zeigen, dass wir in guten wie in schwierigen Momenten hinter dieser deutschen Mannschaft stehen und sie auf ihrem Weg zum WM-Titel unterstützen."
Er selber kann auf der Jagd nach dem fünften Stern auf dem Rasen nicht mehr mithelfen. Nach einer knapp 40-stündigen Hängepartie bewahrheiteten sich die schlimmsten Befürchtungen. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund erlitt im Spiel gegen die Elfenbeinküste eine schwere Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk und fällt nach DFB-Angaben "mehrere Monate" aus.
Anteilnahme für Schlotterbeck auch vom BVB
Bundestrainer Julian Nagelsmann bekundete seine Anteilnahme und erklärte, Schlotterbeck werde dem Team auf dem Platz sehr fehlen. "Es hätte seine WM werden können", so Nagelsmann. "Es ist bitter für uns und für den Jungen. Eine WM ist nicht so oft", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler der Deutschen Presse-Agentur. Und auch sein Verein, der BVB, fühlte mit.
Das WM-Aus des Borussen sei "unglaublich bitter", doch Schlotterbeck werde "auch diesmal" stärker zurückkommen, so Ricken weiter.
Schlotterbeck bleibt in den USA
Trotz der bitteren Diagnose wird er erst einmal bei der Mannschaft im Quartier in Winston-Salem bleiben. Auch dort erhält der Verletzte viel Zuspruch. "Wir haben alle versucht, ihn aufzubauen. Zum Glück ist er ein sehr positiver Typ, der schon wieder vorausblickt", sagte Nagelsmann.
Auf dem Platz erlitt der 26-Jährige die Verletzung in der Anfangsphase des Spiels in Toronto. Trost erhielt er schon vor Ort von seiner Frau, seinem zweijährigen Sohn und den Mitspielern. Der betrübte DFB teilte in seiner Insta-Story ein gebrochenes Herz-Emoji.
Personeller Rückschlag für Bundestrainer Nagelsmann
Weil es aufgrund der FIFA-Regularien keinen Ersatz für Schlotterbeck geben kann, muss Nagelsmann nun kreativ werden und Antonio Rüdiger steht auf jeden Fall bereit.
Der einstige Abwehrchef verließ nach der Rückkehr aus Toronto den Charterflieger mit dem Schlotterbeck-Sohn auf dem Arm. Nun muss er auch bei der WM wieder mehr Verantwortung tragen. "Es hat sich nicht viel verändert. Ich muss für alle Szenarien bereit sein - und ich bin bereit", sagte Rüdiger gewohnt selbstbewusst nach seinem 45-minütigen Einsatz im Spiel gegen die Elfenbeinküste.
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