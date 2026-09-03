Alles Wichtige zur Frauen-Basketball-WM in Berlin

Am Freitag beginnt in Berlin die 20. Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen. Es ist die zweite Heim-WM für die deutsche Mannschaft nach 1998. Als klarer Favorit gilt die USA.

Alles Wichtige zur Basketball-WM der Frauen in Berlin

Deutschlands Basketballerinnen wollen bei der Heim-WM 2026 in Berlin um Medaillen kämpfen und den Frauenbasketball in Deutschland nachhaltig verändern. 28.08.2026 | 58:32 min

Die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen in Berlin sorgt schon vor dem ersten Sprungball für Begeisterung: Rund 200.000 Eintrittskarten sind bereits verkauft - so viele wie bei keiner Frauen-WM zuvor. Das Motto des Turniers könnte deshalb kaum passender sein: "We Own the Game".

Wann und wo wird gespielt?

Die WM findet vom 4. bis 13. September 2026 statt. Zum zweiten Mal ist Deutschland Gastgeber der Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen. Das erste Mal, 1998, wurde das Turnier in mehreren deutschen Städten ausgetragen: Bremen, Berlin, Dessau, Karlsruhe, Münster und Wuppertal. In diesem Jahr finden sämtliche Spiele in Berlin statt.

Hauptspielort ist die Berlin Arena mit Platz für rund 14.500 Zuschauer. Einige Spiele der Gruppenphase werden zudem in der etwas kleineren Max-Schmeling-Halle ausgetragen.

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Wie wird gespielt?

In der Vorrunde vom 4. bis 7. September treffen die 16 Teams in vier Gruppen aufeinander. Die vier Gruppensieger ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Die Teams auf den Plätzen zwei und drei kämpfen in einer Qualifikationsrunde am 8. und 9. September über Kreuz um die vier verbleibenden Viertelfinalplätze.

Gruppe A: Japan, Spanien, Deutschland, Mali

Japan, Spanien, Deutschland, Mali Gruppe B: Ungarn, Südkorea, Nigeria, Frankreich

Ungarn, Südkorea, Nigeria, Frankreich Gruppe C: Belgien, Australien, Puerto Rico, Türkei

Belgien, Australien, Puerto Rico, Türkei Gruppe D: USA, Tschechien, Italien, China

Anschließend folgen die Viertelfinals am 10. September, die Halbfinals am 12. September sowie das Spiel um Platz drei und das Finale am 13. September.

Wann spielen die deutschen Basketballerinnen?

Zum Auftakt trifft das Team von Bundestrainer Olaf Lange am Freitag, 4. September, um 17:45 Uhr in der Berlin Arena auf Spanien. Am Samstag, 5. September, folgt um 18:00 Uhr in der Max-Schmeling-Halle das Duell mit Japan. Zum Abschluss der Vorrunde geht es am Montag, 7. September, um 17:50 Uhr in der Berlin Arena gegen Mali.

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Wie stehen die Chancen für das deutsche Team?

Die deutsche Mannschaft ist erst zum zweiten Mal für eine WM qualifiziert. Als Gastgeber war das Team automatisch gesetzt, nahm aber trotzdem an der Qualifikation teil und gewann vier von fünf Spielen.

Das deutsche Team befindet sich in einer sportlich erfolgreichen Phase. Bei der Europameisterschaft 2025 erreichte die Mannschaft einen starken fünften Platz. Bei den Olympischen Spielen 2024 gab es zudem Gold im 3x3-Basketball. Mittlerweile spielen außerdem fünf deutsche Spielerinnen in der WNBA.

Allerdings muss das Team auch einige Ausfälle verkraften. WNBA-Spielerin Satou Sabally fällt wegen einer Gehirnerschütterung aus. Ihre jüngere Schwester Nyara Sabally bangt ebenfalls um ihren Einsatz. Leonie Fiebich kehrt nach einer wochenlangen Verletzungspause am Knöchel gerade erst zurück. Der WM-Titel wäre angesichts der starken Konkurrenz und der personellen Situation eine absolute Sensation.

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Wer sind die Favoritinnen?

Der klare Favorit ist das Team der USA. Der Rekordweltmeister hat nahezu alle Topspielerinnen dabei. A'ja Wilson und Kelsey Plum mussten am Montag zwar absagen, doch auch ohne sie ist der Kader hochkarätig besetzt: Caitlin Clark, Breanna Stewart, Napheesa Collier und Chelsea Gray gehören zu den großen Namen des US-Teams.

Der elfmalige Weltmeister wird nur schwer zu schlagen sein. Die gefährlichsten Konkurrenten des Olympiasiegers dürften Frankreich, Silbermedaillengewinner von Paris 2024, und Australien, das in Paris Bronze gewann, sein.

Wo ist die Basketball-WM zu sehen?

Tickets für die Spiele vor Ort sind weiterhin erhältlich. MagentaTV zeigt alle Partien mit deutscher Beteiligung sowie die Finalerunde kostenfrei. Alle Begegnungen mit deutscher Beteiligung werden zudem im Free-TV bei ProSieben übertragen. Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft gibt es in der ZDFsportstudio-Doku "Macherinnen - die neue Ära im Basketball".