Basketball: Las Vegas Aces neuer WNBA-Meister

Finalserie in der WNBA:Basketball: Las Vegas Aces holen sich Meistertitel
Ohne Satou Sabally hat Phoenix Mercury das vierte Spiel gegen die Las Vegas Aces verloren. Damit gewannen die Aces das Final-Playoff in der WNBA mit 4:0 und holten ihren 3. Titel.
Satou Sabally hat es verpasst, nach Marlies Askamp, Leonie Fiebich und ihrer Schwester Nyara die vierte deutsche Basketballspielerin mit einem Meistertitel in der US-amerikanischen Frauen-Basketballliga WNBA zu werden.
Ihr Team Phoenix Mercury verlor das vierte Spiel der Finalserie zuhause gegen die Las Vegas Aces mit 86:97 (38:54). Damit gewannen die Aces die Best-of-seven-Serie glatt mit 4:0 und holten sich nach 2022 und 2023 erneut den Titel.
A'ja Wilson wertvollste Spielerin der Serie
Sabally konnte im vierten Spiel nicht mitwirken, nachdem sie sich in der dritten Partie eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Dort war sie Ende des Schlussviertels mit einer Gegenspielerin zusammengeprallt und minutenlang am Boden liegen geblieben. Sabally hatte ein starkes drittes Spiel absolviert und in den Finals mit durchschnittlich 21,7 Punkten, 6,0 Rebounds und 3,0 Assists überzeugt.
Die Aces kontrollierten die vierte Begegnung der Finalserie und erspielten sich zur Halbzeit eine 16-Punkte-Führung. Bei Las Vegas stach A'ja Wilson mit 31 Punkten, neun Rebounds, vier Assists und drei Blocks heraus. Wilson wurde zur wertvollsten Spielerin der Finals gekürt, nachdem sie schon in der Hauptrunde den MVP-Titel gewonnen hatte.
Aces kratzen an Titel-Rekord
In der WNBA-Geschichte ist es nur sechs anderen Spielerinnen geglückt, beide MVP-Auszeichnungen in einer Saison einzustreichen. Die Aces haben ihre dritte Meisterschaft gefeiert, nur die Minnesota Lynx, Houston Comet und Seattle Storm kommen in der WNBA mit vier Titeln auf mehr.
