DFB-Pokal: Bayern gegen Osnabrück glanzlos, aber souverän weiter

Der VfL Osnabrück schnuppert im DFB-Pokal gegen Bayern ganz kurz an der Überraschung. Doch das schnelle Traumtor reicht dem Zweitligisten bei weitem nicht: Die Münchner siegen 4:1.

Der FC Bayern steht in der zweiten Runde. In Osnabrück setzt sich der Titelverteidiger glanzlos, aber souverän durch. Dem VfL bleibt der Trost, ein Traumtor erzielt zu haben. 02.09.2026 | 8:01 min

Angeführt von Harry Kane hat Bayern München nach einem frühen Schock-Gegentor die erste Runde im DFB-Pokal souverän überstanden. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany setzte sich beim VfL Osnabrück ohne groß zu glänzen mit 4:1 (2:1) durch. Kane (18./86., Foulelfmeter), Tom Bischof (24.) und Michael Olise (73.) drehten gegen den Zweitligisten die Partie. Robin Meißner (5.) hatte den Zweitligisten mit einem Traumtor überraschend in Führung gebracht.

Doch der Underdog durfte nur kurz von der Sensation träumen, am Ende konnten sich die Bayern auf ihre Klasse verlassen. Damit haben erstmals seit 18 Jahren alle 18 Erstligisten die Auftakthürde gemeistert. Die Auslosung für die zweite Runde findet am Samstag ab 17:45 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.

Borussia Dortmund lässt dem Oberligisten aus Hamburg-Eimsbüttel keine Chance. Nur in der ersten halben Stunde kann der Fünftligist mithalten. Dann bricht ausgerechnet ein Eigentor den Bann. 01.09.2026 | 7:47 min

Robin Meißners Traumtor überrascht die Bayern

Sein Team müsse "mental bereit sein für einen richtigen Kampf", hatte Kompany vor der Partie gesagt - und dann wurden die Münchner sofort geschockt. Meißner fackelte nach einem Zweikampf mit Jonathan Tah nicht lange, zog aus rund 30 Metern ab und traf in den rechten Winkel. Marke Tor des Jahres. Bayern-Keeper Jonas Urbig, der wie angekündigt Manuel Neuer ersetzte, hatte keine Chance.

Doch die Bayern, bei denen 50-Millionen-Neuzugang Ismael Saibari sein Startelf-Debüt feierte, reagierten cool. Sie legten sich Osnabrück einige Minuten zurecht, suchten geduldig eine Lücke in der Defensive - und stachen dann zu.

Bayern am Ende zu stark für Osnabrück

Erst glich Kane nach einem typischen Chippass von Joshua Kimmich aus, danach nutzte Bischof einen Abstauber zur Führung. Olise und erneut Kane nach einem Foul von VfL-Spielführer Jannik Müller an Aleksandar Pavlovic machten alles klar.

Wir haben bis zum Ende Gas gegeben. Vor dem Spiel war uns schon klar, dass es ein schwieriger Test wird. Deshalb freuen wir uns einfach, dass wir gewonnen haben. „ Bayern-Torwart Jonas Urbig

Die 15.741 Zuschauer an der ausverkauften Bremer Brücke hatten auf eine Überraschung gehofft, doch der große Favorit und Rekordpokalsieger trat dafür zu entschlossen, zielstrebig und spritzig auf.

Am Ende gingen Osnabrück auch ein bisschen die Kräfte aus. Und so ist Bayern dem Sehnsuchtsort Berlin einen kleinen Schritt näher gekommen. Zudem hat Bayern einen entspannten Start in die Saison hingelegt und scheint für den Beginn der Champions League nächste Woche gegen den FK Bodö/Glimt gut gerüstet.

Wann kommt Musiala zurück?

Jamal Musiala kam am Mittwochabend noch nicht zum Comeback. Trainer Kompany zeigte sich mit seiner Entwicklung zwar zufrieden, ließ dessen Rückkehr aber auch fürs kommende Wochenende im Bundesligaspiel beim FC Schalke 04 offen. "Ich möchte dem Jungen nicht mehr Druck machen, als er jetzt schon hat", sagte Kompany beim TV-Sender "Sky" vor dem Anpfiff.

Es geht ihm gut, es geht ihm besser. Wenn es so weiterläuft, wird es nicht mehr lange dauern. Das hoffen wir natürlich. „ Bayern-Trainer Vincent Kompany über Jamal Musiala

Musiala war zuletzt auf dem Rasen zweimal innerhalb kurzer Zeit wegen einer neurologischen Erkrankung zusammengebrochen.

DFB-Pokal 2026/27, 1. Runde SC St. Tönis - Eintracht Frankfurt 0:11 (0:10)

Preußen Münster - Karlsruher SC 1:2 (1:0)

Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:0) n.V.

Hansa Rostock - VfB Stuttgart 0:4 (0:2)

SV Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen 0:4 (0:1)

Energie Cottbus - FC Augsburg 0:2 (0:0)

Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim 0:4 (0:3)

SV Hemelingen - Hannover 96 1:9 (0:6)

MSV Duisburg - SV Elversberg 1:3 (0:1)

Lüneburger SK Hansa - Werder Bremen 0:3 (0:1)

1. FC Saarbrücken - Hertha BSC 1:1 (1:1, 0:0) n.V., 2:4 i.E.

Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:1, 0:0) n.V., 4:5 i.E.

Eintracht Trier - RB Leipzig 0:6 (0:3)

SG Sonnenhof Großasbach - Arminia Bielefeld 2:2 (2:2, 1:2) n.V., 3:0 i.E.

1860 München - Holstein Kiel 0:2 (0:1)

SSV Jeddeloh - 1. FC Heidenheim 5:2 (3:1)

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum 1:2 (0:1)

Eintracht Braunschweig - Union Berlin 2:4 (1:1)

TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach 0:5 (0:2)

VfB Krieschow - FSV Mainz 05 0:9 (0:5)

Carl Zeiss Jena - Darmstadt 98 1:2 (1:2)

Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg 0:4 (0:3)

SV Westfalia Rhynern - Dynamo Dresden 0:6 (0:5)

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg 1:5 (0:1)

Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli 2:0 (1:0)

1. FC Phönix Lübeck - SC Paderborn 2:4 (1:2)



Montag, 24. August

SC Verl - Hamburger SV 0:3

VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg 3:3 (1:0, 2:2), 5:6 i.E.

Würzburger Kickers - 1. FC Köln 1:2

Hallescher FC - Schalke 04 2:5 (1:0, 2:2) n.V.



Dienstag, 1. September

HEBC Hamburg - Borussia Dortmund 0:5 (0:4)



Mittwoch, 2. September

VfL Osnabrück - Bayern München 1:4 (1:2)

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