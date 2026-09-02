Das Pokalspiel von Bayern München bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück wird begleitet von Gedanken an eine historische Niederlage. Und an knifflige Spiele an der Bremer Brücke.

Der FC Bayern und die Angst vor der Bremer Brücke

Wie präsentieren sich die Bayern im DFB-Pokal? Gegen Osnabrück gab es schon einmal eine Blamage. Quelle: Witters | MarkusFischer

Ein sensationelles Aus beim VfL Osnabrück erscheint zwar ziemlich unrealistisch. Dennoch sprach Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany am Dienstag über die Tücken des Spiels im DFB-Pokal beim Vierzehnten der zweiten Liga.

Erst danach berichtete er von Jamal Musialas "optimal" verlaufenen Trainingseinheiten und von den Beratungen über "den richtigen Moment" für eine baldige Rückkehr in den Spielbetrieb nach den Absencen des 23-Jährigen.

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"Ich habe schon viel gehört über die Bremer Brücke und was man da in Osnabrück erleben kann in so einem Spiel", sagte Kompany. Vorsichtshalber ergänzte er, man müsse am Mittwochabend im engen Stadion des Zweitliga-Aufsteigers bereit sein für einen "richtigen Kampf".

Als Osnabrück 5:4 in München gewann

Beim FC Bayern erinnern sie sich an durchaus knifflige Auftritte an der Bremer Brücke und vor allem an ihre Pokalblamage gegen den VfL am 23. September 1978. Nicht in Osnabrück, sondern im Münchner Olympiastadion gewann der damalige Zweitligist 5:4. Wie Bayerns Gerd Müller erzielte damals der junge VfL-Angreifer Andreas Wagner drei Tore, darunter den Siegtreffer.

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Es war jene Zeit, als es beim FC Bayern sportlich und finanziell knirschte. Jetzt am späten Montagabend lief im Bayerischen Fernsehen aus Anlass von Paul Breitners bevorstehendem 75. Geburtstag am 5. September die Doku "Profis". Die Filmemacher Christian Weisenborn und Michael Wulfes hatten Breitner und Uli Hoeneß während der Saison 1978/79 begleitet.

Hoeneß mit Arthroskop im aktuellen sportstudio

Hoeneß hatte damals unter Trainer Gyula Lorant meist auf der Bank gesessen und wollte die Flucht ergreifen. Doch ein Wechsel zum Hamburger SV platzte, weil der HSV-Arzt eine Arthroskopie nach Hoeneß’ langjährigen Knieproblemen durchführen wollte. Empört reiste Hoeneß zurück nach München, um dort die Niederlage gegen Osnabrück mitzuerleben.

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"Das hätte sich doch keiner träumen lassen, dass wir fünf Tore zu Hause gegen einen Zweitligisten kassieren", sagte Hoeneß wenige Stunden danach, als er gerade auf dem Weg ins aktuelle sportstudio des ZDF war. Dorthin brachte er ein Arthroskop mit.

Bayerns vier Pokalspiele an der Bremer Brücke

Er wolle "einigen Millionen Fernsehzuschauern zeigen, was man mit mir da anstellen wollte. Einem Mann, der im Moment ein völlig reizfreies Knie hat, wollte man ein paar Dinge da reinjagen, die durchaus nicht so lustig sind", sagte Hoeneß.

Bisher viermal haben die Bayern im Pokal an der Bremer Brücke gespielt, doch nur einmal kamen sie zu einem deutlichen Ergebnis. Das war nicht gegen den VfL, sondern im August 2013 gegen den damaligen Viertligisten BSV SW Rehden.

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Beim 5:0 stand Manuel Neuer bei den Bayern ebenso im Tor wie im September 2018, als ihnen an selber Stelle der damalige Viertligist SV Rödinghausen beim 2:1-Sieg erstaunlich viel Mühe bereitete. Aus dem aktuellen Kader waren auch Joshua Kimmich und Serge Gnabry dabei.

Urbig vertritt Neuer

Gnabry wird nun fehlen - aber bald zurückkehren in den Spielbetrieb nach seinem Adduktoren-Ausriss. Neuer wird Jonas Urbig den Vortritt lassen. Schon beim letzten Pokalspiel der Bayern, beim 3:0-Sieg im Finale gegen den VfB Stuttgart Ende Mai, hatte der 23-Jährige Neuer vertreten. Der 40-Jährige hatte wegen Wadenbeschwerden pausiert.

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Der Einsatz im Pokalfinale sei für Urbig einer dieser Meilensteine gewesen, an denen "man auch sehen kann, dass er uns auf allerhöchstem Level vertreten kann", sagte Kompany nun.

Bayerns Pokalsiege beim VfL Osnabrück

Zweimal waren die Bayern im Pokal beim VfL in Osnabrück zu Gast. Im September 2004 standen sie beim damaligen Drittligisten sogar vor dem Aus. Erst in der Schlussphase verwandelten Claudio Pizarro und Roy Makaay den 1:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg.

Drei Jahre zuvor hatten die Münchner dank der Tore von Carsten Jancker und Mehmet Scholl 2:0 beim VfL gewonnen. Und diesmal? "Wir gehen all in", kündigte Osnabrücks Trainer Timo Schultz an.

DFB-Pokal 2026/27, 1. Runde SC St. Tönis - Eintracht Frankfurt 0:11 (0:10)

Preußen Münster - Karlsruher SC 1:2 (1:0)

Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:0) n.V.

Hansa Rostock - VfB Stuttgart 0:4 (0:2)

SV Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen 0:4 (0:1)

Energie Cottbus - FC Augsburg 0:2 (0:0)

Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim 0:4 (0:3)

SV Hemelingen - Hannover 96 1:9 (0:6)

MSV Duisburg - SV Elversberg 1:3 (0:1)

Lüneburger SK Hansa - Werder Bremen 0:3 (0:1)

1. FC Saarbrücken - Hertha BSC 1:1 (1:1, 0:0) n.V., 2:4 i.E.

Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:1, 0:0) n.V., 4:5 i.E.

Eintracht Trier - RB Leipzig 0:6 (0:3)

SG Sonnenhof Großasbach - Arminia Bielefeld 2:2 (2:2, 1:2) n.V., 3:0 i.E.

1860 München - Holstein Kiel 0:2 (0:1)

SSV Jeddeloh - 1. FC Heidenheim 5:2 (3:1)

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum 1:2 (0:1)

Eintracht Braunschweig - Union Berlin 2:4 (1:1)

TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach 0:5 (0:2)

VfB Krieschow - FSV Mainz 05 0:9 (0:5)

Carl Zeiss Jena - Darmstadt 98 1:2 (1:2)

Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg 0:4 (0:3)

SV Westfalia Rhynern - Dynamo Dresden 0:6 (0:5)

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg 1:5 (0:1)

Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli 2:0 (1:0)

1. FC Phönix Lübeck - SC Paderborn 2:4 (1:2)



Montag, 24. August

SC Verl - Hamburger SV 0:3

VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg 3:3 (1:0, 2:2), 5:6 i.E.

Würzburger Kickers - 1. FC Köln 1:2

Hallescher FC - Schalke 04 2:5 (1:0, 2:2) n.V.



Dienstag, 1. September

HEBC Hamburg - Borussia Dortmund 0:5 (0:4)



Mittwoch, 2. September

VfL Osnabrück - Bayern München (20.45 / ARD)

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