Jürgen Klopp hat Jamal Musiala seine Unterstützung zugesichert. Vor dem Bundesliga-Auftakt gab der Bundestrainer noch mehr Einblicke.

Viel zu tun als neuer Bundestrainer: Jürgen Klopp. Quelle: Frank Hoermann / ddp

Bundestrainer Jürgen Klopp hat Jamal Musiala nach dessen jüngsten Zusammenbrüchen öffentlich und auch persönlich seine volle Unterstützung zugesichert.

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"Die eine Sorge, dass das irgendwie Auswirkungen auf die Nationalmannschaft hat, die kann ich ihm nehmen. Denn die hat es natürlich nicht - ganz im Gegenteil", sagte der 59-Jährige bei seinem Besuch des Bundesliga-Auftaktspiels des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart in München.

Klopp zunächst mit Sprachnachricht an Musiala

Diese Nachricht hatte Klopp zuvor dem Spieler auch persönlich mitgeteilt - ohne den 23 Jahre alten Bayern-Profi zunächst direkt anzurufen. "Ich habe eine Sprachnachricht geschickt, weil, der kennt mich ja gar nicht. Er hat meine Nummer nicht", sagte Klopp lächelnd: "Wenn ich ihn angerufen hätte, hätte ich ihn drei Tage lang anrufen können. Ich glaube nicht, dass er drangegangen wäre."

27.07.2026 | 1:02 min

Musiala war in den letzten Vorbereitungspartien des deutschen Rekordmeisters gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim jeweils auf dem Rasen zusammengebrochen. Musiala hat schon eine länger eine Erkrankung. Wegen einer veränderten Medikation sei es zu Krampfanfällen in kürzerer Zeit gekommen, hatte der Münchner Sportvorstand Max Eberl erläutert.

Pejcinovic offenbar ein Thema beim DFB

Der Bundestrainer sprach aber auch über den Rest des DFB-Teams. So ist VfB-Stürmer Pejcinovic wohl ein Thema: "Er weiß das jetzt, weil ich gesagt habe: Wenn ich Montag in Stuttgart bin, treffen wir uns", sagte Klopp vor dem Bundesliga-Auftaktspiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB am Freitagabend bei Sat.1.

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Klopp ergänzte bei Sky, dass er mit vielen Spielern bereits gesprochen habe, unter anderem mit Florian Wirtz.

Klopp: "Wollen vieles intensiver gestalten"

Den bereits kontaktierten Spielern habe er eine "Botschaft" übermittelt, sagte Klopp, "und die Botschaft, um die es da geht, ist einfach: dass wir vieles intensiver gestalten wollen. Da sind sich aber auch alle einig. Es ist ja wirklich so: Besser spielen sollte möglich sein, und dafür muss jeder ein bisschen mehr machen."

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Es gehe im internationalen Vergleich auch nicht darum, "dass wir die besten Talente der Welt haben", ergänzte Klopp. "Es geht darum, dass es für den Gegner wahnsinnig schwer ist, gegen uns zu spielen. Damit müssen wir jetzt anfangen."

Erster Kader wird am 17. September nominiert

Der Bundestrainer ahnt auch, dass er unter Erwartungsdruck steht. "Wir haben ganz viel vor beim DFB, aber wir wissen, wir können uns Zeit nur kaufen über Ergebnisse, also über Fortschritte." Er könne erzählen, was er wolle, "aber wenn wir am Ende die Spiele verlieren, dann habe ich auch nicht so wahnsinnig viel Zeit".

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Seinen ersten Kader wird Klopp am 17. September nominieren. Mit diesem geht er in die Spiele der Nations League in den Niederlanden (24. September), gegen Griechenland in Augsburg (27. September), gegen Serbien in München (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober).

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Quelle: SID, dpa