5:0 im DFB-Pokal: gegen Hamburg-Eimsbüttel: BVB in 2. Runde

Großer Gegner, große Kulisse: Der Hamburg-Eimsbütteler BC erlebt im DFB-Pokal einen Festtag, hält sich gegen den BVB wacker, kommt aber um eine deutliche Niederlage nicht herum.

Borussia Dortmund lässt dem Oberligisten aus Hamburg-Eimsbüttel keine Chance. Nur in der ersten halben Stunde kann der Fünftligist mithalten. Dann bricht ausgerechnet ein Eigentor den Bann. 01.09.2026 | 7:48 min

Borussia Dortmund hat seine Auftakthürde im DFB-Pokal ohne Probleme gemeistert. Die hoch veranlagte Rasselbande von Trainer Niko Kovac siegte in seiner Erstrundenpartie beim Oberligisten HEBC aus Hamburg mit 5:0 (4:0) und schloss den kniffeligen Deadline-Day auch sportlich vernünftig ab.

BVB verpflichtet Ersatz für Giannis Konstantelias

Ein Eigentor von Janek Wrede (33.) leitete den Torreigen vor einer Rekordkulisse im Hamburger Volksparkstadion ein. Danach trafen Daniel Svensson (36.), Samuele Inácio per Doppelpack (41. und 45.+2) sowie Fabio Silva (59.) für den BVB.

Borussia Dortmund ist mit einem Heimsieg gegen den Hamburger SV in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Hamburg kämpfte tapfer, doch der BVB gewann 2:0. 31.08.2026 | 12:15 min

Die Nachricht des Tages aus Borussen-Sicht verkündete der Vizemeister aber schon unmittelbar vor der Partie: Drei Tage nach der schlimmen Knieverletzung von Giannis Konstantelias (Kreuzbandriss) ist Ersatz gefunden, der 19-Jährige Ethan Nwaneri wechselt auf Leihbasis für eine Saison vom FC Arsenal nach Dortmund.

Niko Kovac lässt rotieren

Borussen-Coach Kovac nutzte die Partie gegen den Fünftligisten aus Hamburg, um Spielpraxis zu verteilen. Drei Tage nach dem 2:0-Sieg zum Bundesliga-Auftakt gegen den Hamburger SV veränderte er seine Startformation auf sieben Positionen. So durfte im Tor etwa Alexander Meyer anstelle von Gregor Kobel ran, Serhou Guirassy bekam ebenso eine Pause wie Joane Gadou. Konstantinos Karetsas wurde erst spät eingewechselt.

Es dauerte - vielleicht auch aufgrund der vielen Wechsel - bis Dortmund seiner haushohen Favoritenrolle gerecht wurde. Während es vorne zunächst an Präzision fehlte, versteckten sich die Hamburger keineswegs und hatten in der Anfangsphase sogar zwei Abschlüsse.

Inácio, ein Aktivposten bei Dortmund

Mit zunehmender Spielzeit riss der BVB die Partie an sich und erspielte sich etliche Torchancen. Pluspunkte sammelte auch der 18 Jahre alte Inácio, der gegen den HSV mit seinem Blitzrot und anschließendem Flaschenwurf noch für Negativ-Schlagzeilen gesorgt hatte.

Der Hamburg-Eimsbütteler-Ballspiel-Club, der immerhin eine halbe Stunde lang von der großen Sensation träumte, hatte trotz der deutlichen Niederlage allen Grund zur Freude: Die 45.917 Zuschauer bedeuteten eine neue Bestmarke bei DFB-Pokal-Spielen mit Fünftliga-Beteiligung.

Weil der heimische Professor-Reinmüller-Platz mit seinen 2.500 Plätzen viel zu klein gewesen wäre, war der Hamburger Stadtteilklub in den Volkspark umgezogen.

DFB-Pokal 2026/27, 1. Runde SC St. Tönis - Eintracht Frankfurt 0:11 (0:10)

Preußen Münster - Karlsruher SC 1:2 (1:0)

Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:0) n.V.

Hansa Rostock - VfB Stuttgart 0:4 (0:2)

SV Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen 0:4 (0:1)

Energie Cottbus - FC Augsburg 0:2 (0:0)

Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim 0:4 (0:3)

SV Hemelingen - Hannover 96 1:9 (0:6)

MSV Duisburg - SV Elversberg 1:3 (0:1)

Lüneburger SK Hansa - Werder Bremen 0:3 (0:1)

1. FC Saarbrücken - Hertha BSC 1:1 (1:1, 0:0) n.V., 2:4 i.E.

Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:1, 0:0) n.V., 4:5 i.E.

Eintracht Trier - RB Leipzig 0:6 (0:3)

SG Sonnenhof Großasbach - Arminia Bielefeld 2:2 (2:2, 1:2) n.V., 3:0 i.E.

1860 München - Holstein Kiel 0:2 (0:1)

SSV Jeddeloh - 1. FC Heidenheim 5:2 (3:1)

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum 1:2 (0:1)

Eintracht Braunschweig - Union Berlin 2:4 (1:1)

TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach 0:5 (0:2)

VfB Krieschow - FSV Mainz 05 0:9 (0:5)

Carl Zeiss Jena - Darmstadt 98 1:2 (1:2)

Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg 0:4 (0:3)

SV Westfalia Rhynern - Dynamo Dresden 0:6 (0:5)

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg 1:5 (0:1)

Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli 2:0 (1:0)

1. FC Phönix Lübeck - SC Paderborn 2:4 (1:2)



Montag, 24. August

SC Verl - Hamburger SV 0:3

VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg 3:3 (1:0, 2:2), 5:6 i.E.

Würzburger Kickers - 1. FC Köln 1:2

Hallescher FC - Schalke 04 2:5 (1:0, 2:2) n.V.



Dienstag, 1. September

HEBC Hamburg - Borussia Dortmund 0:5 (0:4)



Mittwoch, 2. September

VfL Osnabrück - Bayern München (20.45 / ARD)

Quelle: SID