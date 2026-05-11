Update am Abend:Musiala-Schock, Kritik an Gaza-Aussage, Nord-Stream-Festnahme
von Lukasz Galkowski
Guten Abend,
Fußball-Deutschland leidet mit Nationalspieler Jamal Musiala: Droht ihm etwa mit 23 Jahren ein vorzeitiges Karriereende? Mediziner Dr. Christoph Specht beantwortet im ZDF die wichtigsten Fragen zu seiner Erkrankung. In Kroatien ist ein Nord-Stream-Verdächtiger festgenommen worden. Kanzler Merz verurteilt Aussagen des israelischen Ministers Ben-Gvir zu Gaza.
Neurologische Dysfunktion bei Jamal Musiala
- Das ist passiert: Der FC Bayern München rechnet damit, dass Jamal Musiala seine Karriere trotz einer neurologischen Dysfunktion fortsetzen kann. Der 23-jährige Fußball-Nationalspieler war am Vorabend beim Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim zusammengesackt - ähnlich wie schon drei Tage zuvor im Spiel gegen RB Leipzig.
- Das ist der Hintergrund: Musialas Blackouts auf dem Spielfeld sind sogenannte Absencen - kurze neurologische Aussetzer. Sie sind eine Form epileptischer Anfälle und treten nach Angaben der amerikanischen Epilepsy Foundation besonders häufig bei Kindern im Alter von vier bis 14 Jahren auf, können aber auch bei Jugendlichen oder Erwachsenen vorkommen.
- Das sagt Arzt Dr. Christian Specht: "Man kann es behandeln und man kann es Gott sei Dank wirklich sehr gut behandeln. Es gibt verschiedene Medikamente, die man hier einsetzen kann aus der Gruppe der Antiepileptika." Man könne damit "meistens die Anfallshäufigkeit drastisch reduzieren, häufig sogar die Menschen anfallsfrei machen." Über die Ursachen könne Dr. Specht, ohne die Krankenakte zu kennen, nur spekulieren: "Wahrscheinlich spielt eine Genetik, also eine erbliche Komponente, eine große Rolle." Man müsse aber zwischen den eigentlichen Auslösern und den Ursachen unterscheiden, die man nicht so genau kenne. "Die könnten übrigens auch an Infektionen liegen, manchmal auch durch Traumata des Gehirns", also durch schwere Hirnverletzungen verursacht werden. Trigger könnten etwa Hitze, körperliche Anstrengung oder emotionale Belastung sein.
Kritik für Gaza-Aussagen
- Das ist passiert: Friedrich Merz kritisiert entschieden den Aufruf eines israelischen Ministers zur Tötung von noch mehr Palästinensern im Gazastreifen. Der Kanzler verurteile die menschenverachtenden, völkerrechtswidrigen Appelle des rechtsextremen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir scharf. Das teilte ein Sprecher mit. Unions-Außenpolitiker Hardt fordert zudem EU-Sanktionen gegen Ben-Gvir.
- Das ist der Hintergrund: Der israelische Minister für nationale Sicherheit hatte sich für gezielte Tötungen von Palästinensern im Gazastreifen ausgesprochen. Man solle dort jede Nacht 30 bis 40 töten. In dem palästinensischen Küstenstreifen gebe es Menschen, die es nicht verdient hätten zu leben, erklärte der Minister. Er bezog sich dabei nicht nur auf Menschen, die eine unmittelbare Gefahr für israelische Soldaten darstellen.
- Das sagen jüdische Organisationen: Wegen seiner Äußerungen wurde Ben-Gvir nicht nur vonseiten der deutschen Politik kritisiert: "Diese Sätze stehen nicht für die Werte Israels, und sie sollten nicht unwidersprochen bleiben", erklärte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch. Die Worte des israelischen Ministers "rücken Frieden in weite Ferne". Zuvor hatte auch der Zentralrat der Juden die Äußerungen scharf verurteilt. "Das Verhalten von Itamar Ben Gvir ist zutiefst beschämend und verantwortungslos", erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster.
Festnahme im Nord-Stream-Fall
- Das ist passiert: Im Fall der gesprengten Nord-Stream-Pipelines ist ein weiterer Verdächtiger gefasst worden. Die Bundesanwaltschaft ließ den Mann in Kroatien festnehmen.
- Das ist der Hintergrund: Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen ausgebildeten Taucher aus der Ukraine, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Vladimir Zhuravlev wurde demnach auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls in Kroatien gefasst. Er wird des gemeinschaftlichen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, der verfassungsfeindlichen Sabotage sowie der Zerstörung von Bauwerken verdächtigt.
- Darum ist das wichtig: Die Nord-Stream-Leitungen waren für den Transport von russischem Gas nach Deutschland gebaut worden. Bei den Anschlägen im September 2022 wurden sie schwer beschädigt. Sie galten spätestens seit der Ausweitung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 als ein Symbol der energetischen Abhängigkeit Westeuropas von Russland. Sie waren zu dem Zeitpunkt nicht in Betrieb - Russland hatte die Gaslieferungen über Nord Stream 1 bereits kurz zuvor gestoppt, mutmaßlich als Reaktion auf die westlichen Sanktionen angesichts des russischen Einmarschs. Nord Stream 2 ging nie in Betrieb. Es wurden jedoch in vielen europäischen Ländern Bedenken geäußert, sie könnten nach einem etwaigen Friedensschluss mit Russland (wieder) für den Transport von Gas verwendet werden.
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